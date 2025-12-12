Phỏng vấn nóng Quang Thuấn giành HCV SEA Games: Hé lộ cuộc gọi "bí mật" của Ánh Viên

Tối ngày 12/12, bơi Việt Nam tiếp tục đón thêm tin vui tại SEA Games 33 khi kình ngư Nguyễn Quang Thuấn mang về HCV cho Việt Nam. Ở nội dung nội dung 400m hỗn hợp nam Quang Thuấn vượt qua các đối thủ với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98 để giành HCV.

Quang Thuấn giành HCV SEA Games, Hưng Nguyên giành HCB cùng nội dung

Chia sẻ cảm xúc sau tấm huy chương quý giá đầu tiên trong sự nghiệp, Quang Thuấn cho biết:

"Hiện tại tôi rất vui và hãnh diện khi đại diện cho Việt Nam tại SEA Games 33. Thật sự khi bước vào cự li này, tôi không đặt áp lực nhiều mà muốn thắng bản thân mình ở kì đại hội này. Huy chương vàng rất có ý nghĩa với tôi. Tôi đã rất vui khi có thể mang về một tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam".

Nguyễn Quang Thuấn là em trai ruột của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, trước khi thi đấu "tiểu tiên cá" từng giành 25 HCV SEA Games đã gọi điện động viên em trai.

"Trước khi SEA Games diễn ra, chị Ánh Viên gọi điện động viên tôi và nói hãy cố gắng hết sức vượt qua chính bản thân mình. Khi đạt huy chương, tôi muốn dành tặng cho người hâm mộ, thầy cô và gia đình. Đây là cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi", Quang Thuấn tiết lộ.

Quang Thuấn hãnh diện với HCV SEA Games 33 (Video: TX)

Nguyễn Quang Thuấn sinh năm 2006, bắt đầu làm quen với đường đua xanh từ rất sớm và được tiếp động lực từ thành công vang dội của chị gái. Tại SEA Games 32 (năm 2023), Quang Thuấn giành được Huy chương Bạc nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Đến SEA Games 33, kình ngư trẻ đã xuất sắc vượt quan chính mình để giành HCV.

