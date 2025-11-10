Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ánh Viên dùng nhan sắc "quyến rũ" chúng tôi

10-11-2025 - 10:32 AM | Lifestyle

Ánh Viên khoe visual “nữ tổng tài” sang chảnh đến bất ngờ!

Hôm nay (9/11) là sinh nhật 29 tuổi của kình ngư Ánh Viên. Từ sáng sớm, cô nàng đã khiến mạng xã hội "dậy sóng nhẹ" khi tung loạt ảnh mới với vibe khác lạ. Không còn là hình ảnh cô gái thể thao với nụ cười rạng rỡ bên hồ bơi, Ánh Viên trong bộ ảnh sinh nhật lần này khiến ai nấy đều trầm trồ bởi nhan sắc sắc sảo, khí chất "nữ tổng tài" cực ngầu.

Trong loạt ảnh, Ánh Viên diện vest đen, tóc búi cao gọn gàng, ánh mắt sâu và thần thái tự tin. Chỉ vài góc nghiêng thôi, nữ VĐV từng thống trị đường đua xanh đã khiến netizen "gục ngã" vì vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút. Có người còn bình luận: "Ánh Viên mà đi đóng phim doanh nhân chắc không ai nhận ra là VĐV đâu, visual đỉnh quá!", "Cô ấy quyến rũ chúng tôi rồi"...

Trái ngược với vẻ sắc lạnh trong ảnh nghệ thuật, ở ảnh đời thường chụp trong ngày sinh nhật, Ánh Viên lại trở về đúng với hình ảnh quen thuộc - nụ cười tươi rạng rỡ, giản dị mà ấm áp. Cô nhận hoa, bánh kem và những lời chúc mừng từ bạn bè, người thân. Dù chỉ diện áo phông trắng đơn giản, nhưng Ánh Viên vẫn toát lên năng lượng tích cực và vẻ đẹp khỏe khoắn đặc trưng của một vận động viên quốc dân.

Dưới phần bình luận, netizen dành vô số lời khen cho màn "biến hình" ấn tượng của Ánh Viên: "Một ngày Ánh Viên là kình ngư, ngày khác hóa nữ tổng tài, ai đỡ nổi!", "Visual này quyến rũ quá, đúng kiểu beauty & power luôn", "Càng trưởng thành càng xinh, càng có thần thái riêng"...

Sau nhiều năm cống hiến cho thể thao, Ánh Viên giờ đây tận hưởng cuộc sống thoải mái, tích cực và ngày càng rạng rỡ hơn. Ở tuổi mới, cô không chỉ khiến fan tự hào về thành tích mà còn khiến mọi người say mê bởi nét đẹp trưởng thành, chững chạc nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Trong ngày sinh nhật, "nữ tổng tài đường đua xanh" Ánh Viên dùng chính thần thái và nhan sắc của mình để quyến rũ chúng tôi!

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

