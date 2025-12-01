Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, gặp hiện tượng lạ, tâm sự: "Mọi người đã hiểu nhầm tôi"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Sau đây là một ví dụ. Cụ thể, câu chuyện được nữ du khách Việt tên Mai Hương chia sẻ trên trang cá nhân.

Du khách trong câu chuyện (FBNV)

Hương có chuyến đi tới nhiều thành phố của Trung Quốc để tận hưởng mùa đông, tận hưởng cái lạnh, và chắc chắn cô không thể bỏ qua Cáp Nhĩ Tân với vẻ đẹp riêng biệt. Thế nhưng khi tới đây, nữ du khách gặp phải hiện tượng bỏng lạnh. Cô phải tâm sự: "Nhiều người hiểu nhầm tôi, tưởng là má hồng nhưng đây là do bỏng lạnh. Thời tiết lạnh quá. Chắc Hương chỉ đi lần này thôi".

Trong bức hình được du khách đăng tải kèm lời thừa nhận mình đã bị bỏng lạnh, có thể dễ dàng nhận thấy gương mặt cô ửng đỏ bất thường, có thể kèm theo hiện tượng đau rát.

Những ngày gần đây, nhiệt độ tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc liên tục giảm sâu, có nơi xuống dưới -20°C, thậm chí -30°C. Khung cảnh tuyết phủ lãng mạn khiến nhiều du khách háo hức trải nghiệm mùa đông xứ lạnh. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp đó là một mối nguy thầm lặng mà các chuyên gia quốc tế liên tục cảnh báo: bỏng lạnh – tình trạng có thể xảy ra chỉ sau vài phút tiếp xúc với giá rét.

Du khách chia sẻ gương mặt mình bị bỏng lạnh, khi ra đường cô phải mặc rất nhiều quần áo để giữ ấm cho cơ thể (Ảnh FBNV)

Hiện tượng “bỏng vì lạnh” mà nhiều du khách không lường trước

Bỏng lạnh (frostbite) là tổn thương xảy ra khi da và mô bên dưới bị đóng băng bởi nhiệt độ cực thấp, khiến tinh thể băng hình thành ngay trong mô, phá hủy tế bào và mạch máu. Những vùng dễ tổn thương nhất là ngón tay, ngón chân, mũi, tai và má – các khu vực vốn có tuần hoàn máu yếu và dễ mất nhiệt hơn so với phần còn lại của cơ thể.

World Nomads, nền tảng nổi tiếng về an toàn du lịch, mô tả cảm giác bỏng lạnh “giống như bị bỏng bởi ngọn lửa, chỉ khác là ngọn lửa ở đây là cái lạnh”. Khi bỏng lạnh bắt đầu hình thành, da có thể chuyển sang màu tái, trở nên cứng, tê hoàn toàn và có thể phồng rộp sau khi được làm ấm trở lại.

Trong khi đó, Wikipedia tiếng Trung gọi tình trạng này là “冻伤”, mô tả đây là chấn thương do sự tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ dưới điểm đóng băng, thường xảy ra ở những vùng cơ thể lộ ra ngoài và có diện tích nhỏ như tai, mũi và các đầu ngón tay, ngón chân. Dù cách gọi khác nhau, các nguồn đều thống nhất rằng bỏng lạnh là một dạng chấn thương nghiêm trọng, có thể để lại di chứng lâu dài nếu không được xử lý đúng cách.

Ảnh minh hoạ

Vì sao dễ bị bỏng lạnh khi tới Trung Quốc vào mùa đông?

Nhiều khu vực như Cáp Nhĩ Tân, Trường Bạch Sơn, Nội Mông hay Tân Cương thường xuyên ghi nhận nền nhiệt mùa đông cực thấp, kèm theo gió mạnh khiến nhiệt độ cảm nhận còn lạnh hơn rất nhiều. Trong các đợt lạnh sâu, China Daily dẫn cảnh báo từ cơ quan khí tượng Trung Quốc nhấn mạnh nguy cơ xảy ra bỏng lạnh và hạ thân nhiệt ở người dân và khách du lịch. Không ít du khách đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của cái lạnh, nhất là khi nhìn thấy tuyết rơi nhẹ hoặc bầu trời trong xanh, dẫn tới việc lộ da ngoài trời quá lâu mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

World Nomads phân tích thêm rằng những người không quen với môi trường lạnh sâu thường gặp rủi ro cao hơn, ngay cả khi đã mặc nhiều quần áo. Gió mạnh là yếu tố gia tăng nguy hiểm đáng kể, bởi nó khiến cơ thể mất nhiệt nhanh gấp nhiều lần so với môi trường tĩnh.

Cáp Nhĩ Tân là nơi thường xuyên ghi nhận tình huống du khách bị bỏng lạnh (Ảnh minh hoạ)

Quần áo hoặc giày tất ẩm cũng làm cơ thể giảm nhiệt nhanh và thúc đẩy quá trình đông mô. Thói quen uống rượu khi đi du lịch mùa đông càng khiến du khách mất cảm giác lạnh thật, từ đó dễ lầm tưởng cơ thể vẫn chịu được nhiệt độ, dẫn tới nán lại ngoài trời lâu hơn và vô tình tạo điều kiện cho bỏng lạnh xảy ra.

Một hướng dẫn du lịch an toàn của TSSS Edu HK cũng nhấn mạnh rằng người mới lần đầu tiếp xúc với môi trường lạnh cực độ thường phản ứng chậm hơn với thay đổi của cơ thể, khiến họ khó nhận biết các dấu hiệu sớm của bỏng lạnh như ngứa nhẹ, tê hoặc cảm giác kim châm. Đến khi phát hiện, vết thương lạnh đã có thể tiến triển sang mức độ nguy hiểm.

Phòng bỏng lạnh: Điều quan trọng không chỉ nằm ở số lớp quần áo

Các chuyên gia quốc tế cho rằng điều quan trọng nhất không phải là mặc thật nhiều đồ, mà là mặc đúng cách. Battlbox China Blog khuyến nghị cách mặc ba lớp gồm lớp giữ nhiệt sát da, lớp cách nhiệt ở giữa và lớp ngoài chống gió – chống nước để cơ thể không bị mất nhiệt. Spotlight English nhấn mạnh rằng ngay cả một khoảng nhỏ da bị lộ ra ngoài, như vùng dưới tai hay cổ tay, cũng có thể dẫn đến bỏng lạnh khi nhiệt độ xuống quá thấp. Vì vậy, du khách cần che kín toàn bộ những vùng da nhạy cảm khi đi dưới trời lạnh có gió.

Ảnh minh hoạ

Giữ cơ thể khô ráo đóng vai trò rất quan trọng, bởi quần áo ẩm khiến da mất nhiệt nhanh hơn nhiều lần. Việc mặc đồ quá bó cũng không được khuyến khích, vì nó hạn chế lưu thông máu – yếu tố cần thiết để giữ ấm cho các chi. Du khách được khuyên nên hạn chế thời gian ở ngoài trời liên tục, đặc biệt khi nhiệt độ xuống dưới -15°C, và nên nghỉ ngơi trong không gian ấm sau mỗi khoảng thời gian nhất định để cơ thể kịp hồi phục.