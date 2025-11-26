Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, gặp hiện tượng lạ khi vào khách sạn, nói: "Tôi phải đổi phòng"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Sau đây là một ví dụ. Cụ thể, câu chuyện được nữ du khách Việt có tài khoản tên Jin chia sẻ trên trang cá nhân. Bản thân cô là người đã từng du lịch Trung Quốc nhiều lần, nhưng ở lần này, cô đã phải xin đổi phòng ngay khi mới tới khách sạn.

Nữ du khách trong câu chuyện (Ảnh FBNV)

Nguyên nhân là do hệ thống điện trong phòng gặp vấn đề bất thường. “Bước vào phòng, tivi phòng tôi cứ tự bật, tắt, đèn trong phòng cũng vậy, rất chập chờn. Trong khi các phòng khác vẫn bình thường. Tôi chưa gặp tình huống thế này, nên tôi phải đổi phòng”, nữ du khách nói.

Bên dưới bài đăng của nữ du khách, nhiều người phán đoán hiện tượng ở phòng khách sạn có thể là do hệ thống đèn cảm ứng thông minh đang gặp vấn đề chứ không phải vấn đề liên quan gì đến tâm linh quá đáng lo ngại.

Không gian thông minh với hệ thống cảm biến tại phòng khách sạn

Trong vài năm trở lại đây, nhiều khách sạn tại Trung Quốc – từ các chuỗi lớn ở Thượng Hải, Bắc Kinh đến những điểm lưu trú vừa và nhỏ tại các tỉnh ven biển – đã bắt đầu triển khai mạnh mẽ hệ thống đèn tự động và cảm ứng thông minh trong phòng. Đây được xem là bước tiến mới của mô hình “khách sạn thông minh”, giúp tinh giản vận hành, tiết kiệm năng lượng và mang tới cho du khách cảm giác hiện đại ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng.

Theo mô tả từ bài viết trên TravelDaily China, các khách sạn hiện nay tích hợp nhiều loại cảm biến khác nhau: cảm biến thân nhiệt, cảm biến chuyển động, cảm biến tại cửa và cảm biến ánh sáng trong phòng. Hệ thống được thiết lập để nhận biết sự xuất hiện của khách; chỉ cần mở cửa hoặc bước vào không gian, đèn sẽ tự động bật ở chế độ sáng phù hợp.

Khi khách rời khỏi phòng hoặc không có chuyển động trong một khoảng thời gian nhất định, toàn bộ hệ thống sẽ tự tắt nhằm giảm lượng điện tiêu thụ. Một số khách sạn lớn còn sử dụng mô hình “đèn – IoT” với bộ điều khiển trung tâm, tự động điều chỉnh ánh sáng theo giờ trong ngày, theo môi trường và thậm chí theo thói quen của khách.

Ảnh minh họa

Nguồn tin từ Fanruan mô tả rằng nhiều phòng thông minh tại Trung Quốc còn đi xa hơn: ánh sáng, nhiệt độ điều hòa, rèm tự động và cả âm nhạc đều được liên kết. Nếu khách chọn chế độ “Nghỉ ngơi”, ngay lập tức ánh sáng dịu xuống, quạt thông gió chậm lại, còn rèm kéo một phần để tạo không gian thư giãn. Khi chuyển sang chế độ “Làm việc”, hệ thống nâng độ sáng, tăng độ trắng của đèn và giảm bớt các yếu tố gây xao nhãng.

Ngoài ra, nhiều khách sạn vẫn duy trì hình thức điều khiển bằng bảng cảm ứng hoặc nút vật lý đặt cạnh giường, nhằm đảm bảo khách có thể thao tác thủ công khi cần. Điều này giúp hạn chế việc hệ thống “quá thông minh” khiến người dùng cảm thấy khó kiểm soát – vấn đề từng được Hotels.com chỉ ra trong khảo sát gần đây.

Ảnh minh họa

Trải nghiệm hiện đại nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo

Phần lớn du khách tại Trung Quốc đánh giá hệ thống chiếu sáng tự động mang đến cảm giác tiện nghi và hiện đại. Trong báo cáo phân tích hàng nghìn đánh giá trực tuyến của 42 khách sạn thông minh tại Trung Quốc, nhiều người cho biết họ thích cảm giác “bước vào phòng là ánh sáng tự bật”, giúp không gian trở nên an toàn và thân thiện hơn, đặc biệt vào buổi tối. Một số khách lại ấn tượng với khả năng điều chỉnh ánh sáng theo ngữ cảnh – điều mà họ cho rằng “chỉ cần một chạm hoặc thậm chí không cần chạm”.

Một du khách được trích dẫn trên TravelDaily chia sẻ rằng hệ thống cảm biến trong phòng hoạt động rất nhạy, “tôi đứng dậy đi tới phòng tắm, đèn hành lang tự bật theo, cảm giác đúng nghĩa là đang ở trong một căn phòng hiểu mình”. Đây cũng là điểm khiến các khách sạn thông minh trở nên khác biệt trong mắt nhóm khách trẻ.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào cũng suôn sẻ. Một tỷ lệ nhỏ du khách – theo nghiên cứu ở Chiết Giang – cho biết hệ thống đôi khi hoạt động thiếu ổn định, ví dụ đèn tắt quá nhanh khi họ nằm yên đọc sách hoặc khi cảm biến không nhận diện được chuyển động nhỏ. Khảo sát của Hotels.com cũng chỉ ra tình huống khá phổ biến: khách loay hoay bật đèn thủ công vì hệ thống tự động được thiết lập quá phức tạp, hoặc giao diện điều khiển bằng màn hình cảm ứng không trực quan.

Một số người phàn nàn rằng cảm biến đặt gần cửa ra vào nhạy quá mức, chỉ cần đi ngang là đèn sáng toàn phòng, gây khó chịu vào ban đêm. Một vị khách khác nhận xét hệ thống “thông minh nhưng hơi mất tự nhiên”, đặc biệt với những ai quen điều chỉnh ánh sáng theo ý muốn.

Dù vậy, các đánh giá tiêu cực chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng phản hồi tích cực. Phần đông du khách đồng ý rằng đèn cảm ứng thông minh giúp tiết kiệm thời gian, giảm thao tác và mang lại trải nghiệm lưu trú giống các khách sạn quốc tế hiện đại. Với khách sạn, công nghệ này còn giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, đặc biệt với phòng không có khách hoặc khách ra ngoài trong thời gian dài.

Ảnh minh họa

Sự phát triển mạnh của hệ thống đèn tự động, cảm ứng thông minh trong ngành khách sạn Trung Quốc cho thấy công nghệ đang trở thành yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm lưu trú thế hệ mới. Dù vẫn còn những điểm cần tối ưu, xu hướng này được dự báo sẽ ngày càng phổ biến, khi cả khách sạn và du khách đều hưởng lợi từ sự tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng mà nó mang lại.