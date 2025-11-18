Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, nhận xét: "May mắn không phải dùng 1 thứ trong hành lý!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Và cũng có những lần nước bạn để lại cho du khách nhiều kỷ niệm thú vị. Câu chuyện của nữ du khách sau đây là một ví dụ. Cụ thể, nữ du khách có tài khoản N.T.V.Ngọc chia sẻ cô có chuyến đi với bạn của mình tới Cáp Nhĩ Tân vào đầu năm 2024.

Nữ du khách trong câu chuyện (Ảnh FBNV)

Dù cả 2 đều không biết tiếng bản địa, nhưng chuyến đi vẫn vô cùng trọn vẹn nhờ sợ chuẩn bị kỹ càng. Cô còn nhấn mạnh trong bài viết của mình: "May mắn tôi không phải dùng 1 thứ trong hành lý - đó là thuốc tiêu chảy và men tiêu hóa. Trước khi đi chúng tôi nhắc nhau không được quên berberin và men tiêu hoá vì mọi người review đồ ăn Trung Quốc lắm dầu mỡ lắm. Tuy vậy, những bữa chúng tôi ăn đều khá ngon miệng và may mắn là không phải dùng đến thuốc mang theo".

Thực tế, theo nhiều du khách đã từng du lịch Trung Quốc, 2 loại thuốc kể trên luôn được đưa vào danh sách phải có. Vậy vì sao lại như vậy?

Những món ăn đậm nét Trung Hoa được du khách ghi lại trong hành trình của mình (Ảnh FBNV)

Hành trình khám phá ẩm thực Trung Quốc không... dễ dàng

Ẩm thực Trung Quốc luôn được xem là một trong những nền ẩm thực đa dạng và đậm đà bậc nhất châu Á, nhưng đối với nhiều du khách quốc tế, đây cũng là trải nghiệm đòi hỏi sự chuẩn bị và cẩn trọng. Tại các vùng nổi tiếng như Tứ Xuyên hay Hồ Nam, món ăn thường được chế biến với lượng dầu lớn, sử dụng gia vị nồng mạnh như ớt khô, hoa tiêu Tứ Xuyên, đại hồi, quế…, tạo nên hương vị cay tê đặc trưng.

Theo trang thông tin du lịch Into Explore, “ẩm thực tại những vùng này có thể rất cay, nhiều dầu hoặc mang vị lên men mạnh; du khách không quen có thể cảm thấy khó chịu” — lời cảnh báo phù hợp với thực tế trải nghiệm của nhiều người nước ngoài.

Trên diễn đàn Reddit, không ít du khách thẳng thắn chia sẻ về cú “sốc vị giác” trong những ngày đầu đặt chân đến Trung Quốc. Người dùng Dry_Perspective9905 mô tả món lẩu Tứ Xuyên là “ngon nhưng luôn khiến tôi phải vào nhà vệ sinh ngay sau đó”, nhấn mạnh lượng dầu dày cùng vị cay tê của lẩu “ma – la” dễ gây khó tiêu với người không quen.

Những món ăn vị cay tê, nhiều dầu mỡ là đặc trưng ở nhiều thành phố Trung Quốc (Ảnh TH)

Một trường hợp khác, du khách ceramicghost59, cho biết “ngay cả cơm chiên ở Bắc Kinh cũng khiến tôi đau bụng dữ dội”, và tình trạng này chỉ giảm khi anh di chuyển sang những vùng có phong vị nhẹ hơn như Vân Nam hay Đài Loan.

Không chỉ món cay, các món xào kiểu truyền thống tại Bắc Kinh, Tây An hay Trùng Khánh cũng khiến một số khách phương Tây gặp khó. Bài blog ThirdEyeMom thuật lại trải nghiệm lần đầu ăn thịt lợn Tứ Xuyên: “Miệng tôi như bốc cháy… cả đêm không ngủ được và 4 giờ sáng thì tỉnh dậy vì đau bao tử”.

Những chia sẻ này cho thấy ranh giới giữa “đậm đà” và “quá mức chịu đựng” đôi khi rất mong manh đối với du khách không quen khẩu vị nhiều dầu mỡ và gia vị mạnh.

Ảnh SCMP

Vì vậy, nhiều trang du lịch quốc tế khuyến nghị du khách nên chuẩn bị trước khi khám phá ẩm thực bản địa. IntoExplore khuyên người lần đầu đến Trung Quốc nên đánh giá sức chịu cay của bản thân và tránh thử quá nhiều món nồng mạnh trong cùng một bữa.

Các diễn đàn du lịch cũng thường xuyên nhắc đến việc mang theo men tiêu hóa, thuốc hỗ trợ đường ruột hoặc thuốc chống tiêu chảy để đề phòng trường hợp “không hợp khẩu vị” bất chợt. Một số du khách có kinh nghiệm cũng khuyên nên lựa chọn các quán ăn đông người địa phương, ưu tiên món nóng, hạn chế đồ sống, salad hay món để lâu.

Dù vậy, phần lớn du khách đều thừa nhận rằng sau vài ngày thích ứng, họ bắt đầu cảm nhận được chiều sâu của ẩm thực Trung Quốc: Từ vị tê độc đáo của hoa tiêu đến hương thơm dày của các loại thảo mộc. Với sự thận trọng vừa đủ và chuẩn bị kỹ lưỡng, trải nghiệm ẩm thực tại Trung Quốc không chỉ là thử thách mà còn là một trong những điểm nhấn khó quên trong hành trình khám phá đất nước rộng lớn này.

Du khách có thể chủ động mang theo thuốc khi đu lịch (Ảnh minh họa)

Có thể thấy, du lịch Trung Quốc mang đến trải nghiệm giàu màu sắc nhưng cũng đòi hỏi du khách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường. Về ẩm thực, sự phong phú, cay nồng và nhiều dầu mỡ của món ăn khiến hành trình trở nên thú vị nhưng cần sự thận trọng, nhất là với người có đường ruột nhạy cảm.