Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, đi tàu chạy 300km/h có dịch vụ lạ, nhận xét: "Quá xứng đáng!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Không chỉ sở hữu diện tích lãnh thổ rộng lớn với nhiều cảnh quan đẹp, nền văn hoá đa dạng đem tới nhiều trải nghiệm, "đất nước tỷ dân" cũng được nhiều du khách đánh giá cao bởi chất lượng của những dịch vụ công cộng.

Câu chuyện sau đây của một nữ du khách tên M.Ly, có chuyến du lịch tới Bắc Kinh - Nam Kinh - Thượng Hải là một ví dụ. Cụ thể khi di chuyển từ Bắc Kinh - Nam Kinh, nữ du khách cùng mẹ của mình chọn phương tiện tàu cao tốc, mua hạng vé đắt nhất - vé hạng ghế thương gia.

Cô gái đã rất bất ngờ và tâm đắc khi mình được trải nghiệm phòng chờ riêng và còn có cả nhân viên riêng biệt hướng dẫn làm thủ tục, đưa ra tận cửa tàu, hỗ trợ đưa hành lý lên tàu và phiên dịch thực đơn trên tàu. Ngoài ra, tiện ích khác trong quá trình tàu chạy như sự tiện nghi của ghế ngồi, không gian rộng rãi, bữa ăn đi kèm, nhà vệ sinh sạch sẽ cũng được du khách Việt đánh giá cao.

Nữ du khách tâm đắc với các tiện ích, dịch vụ được trải nghiệm khi đặt vé ghế hạng thương gia đi tàu cao tốc (Ảnh M.Ly)

Tóm lại, với trải nghiệm vé thương gia tàu cao tốc từ Bắc Kinh - Nam Kinh, M.Ly nhận xét: "Quá xứng đáng!". Cô nhấn mạnh thêm sau 1 lần trải nghiệm này, nếu lần sau có cơ hội đi tàu cao tốc ở Trung Quốc, cô vẫn sẽ luôn đặt hạng vé này.

Tàu cao tốc từ lâu đã trở thành biểu tượng của hệ thống giao thông hiện đại tại Trung Quốc, đặc biệt với du khách quốc tế, việc lựa chọn hạng vé phù hợp có thể tạo nên một hành trình thoải mái và đáng nhớ. Trong đó, hạng thương gia (Business Class) được xem là lựa chọn cao cấp nhất trên nhiều tuyến, mang đến những dịch vụ khác biệt rõ rệt so với các hạng ghế còn lại.

Sự khác biệt của ghế thương gia trên tàu cao tốc

Theo TravelChinaGuide, ghế thương gia trên phần lớn các tàu cao tốc Fuxing và CRH của Trung Quốc được thiết kế theo dạng ghế da lớn, có thể ngả sâu hoặc ngả gần như phẳng, cho phép hành khách nằm nghỉ thoải mái trong suốt hành trình. Ghế thường có dạng “sofa-like leather armchairs”, kích thước rộng rãi, đi kèm đèn đọc sách, bàn gập, ổ cắm điện và phần tựa đầu – tạo nên không gian riêng tư phù hợp cả nghỉ ngơi lẫn làm việc trên tàu.

Ảnh China Train Ticket

Một số bài đánh giá quốc tế mô tả hạng thương gia là “yên tĩnh, ít người, phù hợp để nghỉ hoặc làm việc”, nhờ khoang ngồi riêng và số lượng ghế hạn chế. Một du khách quốc tế từng chia sẻ trải nghiệm đi tàu từ Bắc Kinh đến Thượng Hải rằng đó là “năm giờ chạy êm, thoải mái, tốc độ cao mà vẫn đủ không gian để thư giãn”.

So với hạng thương gia, ghế hạng nhất (First Class) có không gian rộng hơn ghế phổ thông, nhưng không đạt mức tiện nghi như Business Class. Ghế hạng hai (Second Class) là loại phổ biến nhất, giá rẻ, phù hợp với phần lớn du khách nhưng không có độ ngả sâu và diện tích ghế lớn như hai hạng còn lại. Trip.com cho biết sự chênh lệch giá giữa các hạng có thể khá lớn, nhưng đổi lại hạng thương gia mang đến trải nghiệm thoải mái gần như tương đương “dịch vụ cao cấp trên mặt đất”.

Ảnh China Train Ticket

Cách đặt mua vé và những lưu ý quan trọng

Theo hướng dẫn chính thức của hệ thống bán vé tàu Trung Quốc, du khách có thể mua vé qua website hoặc ứng dụng 12306. Tuy nhiên, Travel China Guide lưu ý rằng 12306 yêu cầu số điện thoại Trung Quốc để nhận mã xác minh, khiến việc đăng ký trở nên khó khăn với người nước ngoài. Vì vậy, nhiều du khách chọn các nền tảng quốc tế như Trip.com hoặc China Highlights, vốn hỗ trợ thanh toán bằng thẻ quốc tế và giao diện tiếng Anh.

Du khách cũng có thể mua trực tiếp tại nhà ga. Mặc dù đây là cách tiếp cận giá vé gốc, Travel China Guide cho biết hành khách nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu và chuẩn bị chờ lâu trong các dịp cao điểm. Tại một số ga lớn, có quầy riêng dành cho khách quốc tế, nhưng lượng người vẫn đông và cần đến sớm để chắc chắn còn vé.

Ngoài đặt vé online, du khách có thể mua vé trực tiếp tại các ga (Ảnh SCMP)

Về thủ tục lên tàu, một số ga cho phép quét hộ chiếu trực tiếp, nhưng China Discovery cho biết vẫn có trường hợp du khách phải đổi sang vé giấy tại quầy vé trước khi qua cửa kiểm soát. Thời gian lên tàu tương đối ngắn: cửa thường mở khoảng 10–15 phút trước giờ khởi hành và đóng 5 phút trước khi tàu chạy. Nếu đến muộn, vé sẽ không được hoàn.

Cả Trip và Travel China Guide đều khuyến cáo du khách kiểm tra thật kỹ thông tin hộ chiếu khi mua vé. Sai lệch một ký tự có thể khiến bạn không qua được cổng kiểm tra. Ngoài ra, tàu cao tốc Trung Quốc không có dịch vụ khuân hành lý như ở sân bay, do đó hành khách phải tự mang và sắp xếp hành lý của mình trong khoang để đồ.

Hành khách cần đem theo giấy tờ tuỳ thân, kiểm tra hành lý kỹ trước khi lên tàu (Ảnh Trip)

Với mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, tàu cao tốc đã trở thành phương tiện chủ lực giúp kết nối giữa các thành phố lớn của Trung Quốc. Không chỉ người dân bản địa mà du khách quốc tế cũng xem tàu cao tốc là lựa chọn an toàn, nhanh chóng, đúng giờ và chi phí hợp lý hơn nhiều so với máy bay nội địa. Việc đa dạng hóa hạng ghế — từ phổ thông đến thương gia — giúp mỗi hành khách dễ dàng tìm được trải nghiệm phù hợp nhu cầu, góp phần đưa hệ thống tàu cao tốc Trung Quốc trở thành một trong những mô hình vận tải công cộng hiệu quả nhất toàn cầu.