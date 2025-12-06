Ca sĩ được tặng vàng nhiều nhất Việt Nam nhận tiền mặt cả trăm triệu đồng trên sân khấu

Mới đây, Hồ Văn Cường xuất hiện tại chương trình ca nhạc Tình Cha và trở thành tâm điểm chú ý khi nhận được số tiền mặt lên đến hàng trăm triệu đồng ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc ban tổ chức mang theo xấp tiền lớn, đọc rõ tên từng khán giả gửi tặng và trao tận tay nam ca sĩ đã khiến khán giả chú ý. Những khán giả lớn tuổi, đặc biệt là các cô, các dì ở Mỹ, Úc, Canada còn gửi về 1 đến 20 triệu đồng để ủng hộ Hồ Văn Cường. Tất cả đều được công khai trên sân khấu, cho thấy mức độ ảnh hưởng đặc biệt của giọng ca sinh năm 2003 với nhóm khán giả trung thành.

Hồ Văn Cường nhận tiền mặt từ các khán giả gửi tới

Hiện tượng khán giả tặng vàng, tặng tiền mặt cho Hồ Văn Cường vốn không còn xa lạ. Trong nhiều đêm diễn, anh được trao những bó hoa tiền lớn, nhẫn vàng, dây chuyền hay hộp vàng giá trị cao - mức ủng hộ có khi lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều này đến từ sự đồng cảm với hoàn cảnh đi lên từ khó khăn, sự trân quý dành cho thái độ sống lễ phép, chăm chỉ và nghị lực của nam ca sĩ. Nhóm khán giả lớn tuổi coi Hồ Văn Cường như người con, người cháu trong nhà, sẵn sàng hỗ trợ anh chàng.

Hồ Văn Cường được khán giả lớn tuổi tặng vàng trên sân khấu

Sau biến cố lớn nhất cuộc đời - sự ra đi của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường từng trải qua giai đoạn đầy ồn ào, khủng hoảng và áp lực. Hồ Văn Cường chọn rời công ty quản lý, mở ra hành trình độc lập. Được danh ca Ngọc Sơn và doanh nhân bầu Thụy đỡ đầu từ năm 2022, con đường trở lại của Hồ Văn Cường bắt đầu rõ ràng hơn. Ngọc Sơn kèm cặp nghiêm túc từ giọng hát, kỹ thuật cho đến phong thái và khả năng giao tiếp. Từ hình ảnh rụt rè, Cường trở nên tự tin hơn, thể hiện sự tiến bộ trông thấy qua từng sân khấu.

Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường chạy show đều đặn tại các phòng trà, chương trình ca nhạc lớn nhỏ trên khắp các tỉnh thành

Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường chạy show đều đặn tại các phòng trà, chương trình ca nhạc lớn nhỏ trên khắp các tỉnh thành. Hồ Văn Cường ưu tiên việc học đại học chuyên ngành Marketing, lịch diễn đủ ổn định để giúp anh trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Nguồn thu nhập tăng đáng kể, cộng thêm sự ủng hộ lớn từ khán giả, giúp anh mua được nhà ở TP.HCM để bố mẹ ổn định cuộc sống. Ngoại hình và phong cách của Cường cũng thay đổi tích cực: chững chạc, chỉn chu hơn. Hồ Văn Cường sinh năm 2003, được khán giả biết đến khi giành Quán quân Vietnam Idol Kids 2016. Hồ Văn Cường kiên định với định hướng nhạc trữ tình quê hương, bolero, được khán giả miền Tây yêu thích.