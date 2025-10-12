Khách Việt kể chuyện lần đầu du lịch Trung Quốc, gặp sự cố ở sân bay, nhận xét: "Tôi đã lường trước rồi"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách có tài khoản tên Hoa T.N là một ví dụ. Cụ thể cô cho biết mình cùng 1 người bạn đi cùng đã gặp sự cố trong quá trình nhập cảnh tại sân bay Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là tình huống cô đã tự đoán trước được mình sẽ gặp phải. Đó là bị giữ lại tại cửa nhập cảnh 30 phút thay vì được thông qua ngay.

"Ảnh trong hộ chiếu và tôi hiện tại khác nhau khá nhiều. Bởi trước ngày đi mình đã nhuộm tóc khác. Hơn thế nữa là ảnh hộ chiếu mình chụp từ 2019, đến năm nay mình đã tăng gần 20kg, nên nhìn béo hơn rất nhiều so với ảnh. Vì vậy bị giữ lại là điều tôi đã lường trước được rồi", nữ du khách nói.

Nữ du khách trong câu chuyện (Ảnh Hoa T.N)

Sau thời gian thẩm vấn, 2 du khách Việt cuối cùng cũng được cho thông qua và tiếp tục hành trình của mình. Được biết, các trường hợp du khách nước ngoài, đặc biệt là các du khách lần đầu tới Trung Quốc như Hoa bị giữ lại ở cửa hải quan là trường hợp không hiếm. Nó có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Vì sao hành khách bị giữ lại ở cửa hải quan?

Việc giữ lại hành khách lâu hơn ở cửa hải quan, thậm chí được đưa vào phòng riêng để kiểm tra thêm là một quy trình bình thường trong công tác quản lý nhập cảnh của Trung Quốc. Việc này nhằm đảm bảo an ninh và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Vì vậy nếu gặp tình huống tương tự, du khách không cần quá hoang mang, lo lắng.

Một trong những lý do phổ biến khiến hành khách bị giữ lại là các vấn đề liên quan đến giấy tờ. Nếu giấy tờ của hành khách không hợp lệ, chẳng hạn như visa giả, hộ chiếu hết hạn, hoặc thông tin trên hộ chiếu và visa không khớp với dữ liệu trong hệ thống, họ có thể bị yêu cầu kiểm tra thêm.

Ảnh Global Times

Bên cạnh đó, nếu hành khách không thể chứng minh rõ ràng mục đích chuyến đi, ví dụ như không có vé khứ hồi, không thể cung cấp thông tin về nơi lưu trú hoặc lịch trình cụ thể, hải quan có thể nghi ngờ và yêu cầu thẩm vấn thêm. Ngoài ra, trong trường hợp hành khách có hành vi đáng ngờ liên quan đến an ninh quốc gia hoặc trật tự xã hội, họ cũng sẽ bị giữ lại để làm rõ.

Các vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, như nhập cảnh trái phép hoặc cư trú quá hạn, cũng là lý do khiến hành khách bị kiểm tra kỹ lưỡng.

Những câu hỏi thường gặp

Khi làm thủ tục nhập cảnh tại Trung Quốc, hành khách có thể sẽ gặp phải một số câu hỏi từ nhân viên hải quan, đặc biệt là đối với du khách nước ngoài nhập cảnh lần đầu tiên. Các câu hỏi này chủ yếu nhằm xác minh thông tin và đảm bảo rằng hành khách không vi phạm bất kỳ quy định nào.

Du khách thường xuyên được hỏi về mục đích chuyến đi, như du lịch, công tác, học tập hay thăm thân. Nếu không có bằng chứng xác thực cho mục đích đó, họ có thể bị yêu cầu kiểm tra thêm. Các nhân viên hải quan cũng có thể hỏi về nơi lưu trú trong suốt thời gian ở Trung Quốc, yêu cầu du khách cung cấp thông tin về khách sạn hoặc nơi ở được đặt trước.

Tại cửa hải quan, bên cạnh kiểm tra giấy tờ, hành khách có thể phải trả lời 1 số câu hỏi từ nhân viên an ninh (Ảnh Global Times)

Họ cũng sẽ yêu cầu hành khách cho biết thời gian dự định ở lại Trung Quốc để xác minh xem liệu hành khách có tuân thủ đúng thời gian visa hay không. Ngoài ra, hành khách cũng có thể được yêu cầu khai báo các vật dụng mang theo, đặc biệt là các sản phẩm có thể gây nguy hiểm hoặc vi phạm các quy định về an ninh.

Để tránh bị giữ lại lâu hơn tại cửa hải quan, du khách nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thông tin trước khi lên đường. Điều này bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng hộ chiếu và visa để đảm bảo chúng còn hiệu lực và đúng với mục đích chuyến đi.

Nên có thông tin cụ thể về nơi lưu trú, vé khứ hồi và các tài liệu hỗ trợ khác để dễ dàng trả lời các câu hỏi từ nhân viên hải quan. Hơn nữa, khi làm thủ tục nhập cảnh, việc giữ thái độ hợp tác và bình tĩnh là rất quan trọng. Hải quan Trung Quốc có thể hỏi nhiều câu hỏi, nhưng nếu du khách cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ, quá trình kiểm tra sẽ diễn ra nhanh chóng. Thái độ hợp tác và việc trả lời rõ ràng các câu hỏi của nhân viên hải quan sẽ giúp quá trình nhập cảnh diễn ra suôn sẻ hơn.