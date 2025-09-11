Khách Việt chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Trung Quốc, nhận xét: "Đừng bao giờ tin trên mạng!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Phổ biến nhất có thể kể tới chính là những tình huống với nhà vệ sinh nói chung hay nhà vệ sinh công cộng nói riêng.

Cụ thể, trong diễn đàn chuyên bàn về du lịch Trung Quốc sở hữu hơn 100 nghìn thành viên, nhiều du khách lo sợ rằng khi đi du lịch Trung Quốc sẽ gặp phải những bồn cầu kiểu ngồi xổm, một số nơi không có vòi xịt, không có giấy vệ sinh sẵn, thậm chí không có cửa hay vách ngăn các khoang vệ sinh.

Một tình huống gặp nhà vệ sinh khó đỡ khi du lịch Trung Quốc được một du khách chia sẻ trên diễn đàn (Ảnh chụp màn hình)

"Đi mấy vùng như Liêu Ninh, Cáp Nhĩ Tân thì xác định 10 nơi thì 11 nơi là xí xổm" - du khách có tài khoản Đinh D.Linh bình luận. "Nhà vệ sinh không ngăn buồng là có thật nhé. Bữa mình đi và sốc luôn" , du khách tài khoản Hoàng L.Đan nói thêm.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại của cuộc thảo luận, nhiều du khách khác cũng lên tiếng, không phải nơi nào ở "quốc gia tỷ dân" cũng như vậy. "Đừng bao giờ tin trên mạng những thứ về nhà vệ sinh Trung Quốc. Đi trải nghiệm rồi mới thấy đáng và hiện đại lắm", du khách có tài khoản L.Bùi phân trần.

Một vài ý kiến khác có thể kể tới như:

- Đúng là nhà vệ sinh xổm là phổ biến, nhưng chúng đều sạch sẽ và hiện đại, cung cấp đủ tiện ích cho người dùng nếu như ở các thành phố lớn.

- Tại những khu vực công cộng, ngoài nhà vệ sinh dạng xổm, vẫn có bồn cầu bệt phục vụ du khách.

- Một số nhà vệ sinh ở Trung Quốc còn trang bị công nghệ khử khuẩn rất hiện đại.

- Một số nhà vệ sinh còn thiếu thốn về cơ sở vật chất chủ yếu ở vùng nông thôn Trung Quốc.

Thực tế ở các đô thị lớn, nhà vệ sinh còn được trang bị rất hiện đại, tiêu chuẩn 5 sao (Ảnh Sohu)

Trên thực tế, không chỉ vấn đề về nhà vệ sinh, rất nhiều khía cạnh khác, du khách cần tham khảo nhiều nguồn để có cái nhìn khách quan, đúng đắn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cho chuyến đi du lịch Trung Quốc của mình.

Kinh nghiệm cơ bản cho khách Việt lần đầu du lịch Trung Quốc

Du lịch Trung Quốc, với nền văn hóa lâu đời và cảnh sắc thiên nhiên phong phú, là một trải nghiệm đáng nhớ. Tuy nhiên, đối với du khách Việt lần đầu đến Trung Quốc, sẽ có không ít điều cần lưu ý để có chuyến đi suôn sẻ và an toàn. Dưới đây là những kinh nghiệm cơ bản giúp du khách chuẩn bị tốt nhất cho chuyến du lịch Trung Quốc.

1. Chuẩn bị thủ tục nhập cảnh và visa

Để nhập cảnh vào Trung Quốc, du khách Việt cần xin visa du lịch, bao gồm các giấy tờ như hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, ảnh thẻ 4x6cm, chứng minh tài chính, vé máy bay khứ hồi và lịch trình chuyến đi. Khi qua hải quan, du khách cần giữ thái độ nghiêm túc và ăn mặc đơn giản để quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng. Điều này rất quan trọng, nhất là khi phải đối mặt với các thủ tục nghiêm ngặt tại các sân bay lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Ảnh minh họa

2. Kết nối và ứng dụng cần thiết

Mặc dù Trung Quốc có một hệ thống mạng khá riêng biệt, du khách vẫn có thể dễ dàng kết nối internet khi mua SIM 4G hoặc sử dụng eSIM tại sân bay. Để thuận tiện trong việc giao tiếp và thanh toán, ứng dụng WeChat và Alipay là hai công cụ không thể thiếu. WeChat giúp du khách nhắn tin, gọi video và thanh toán qua mã QR, trong khi Alipay hỗ trợ thanh toán trực tuyến rất phổ biến tại Trung Quốc. Để dịch thuật, Baidu Translate là ứng dụng hữu ích giúp giải quyết vấn đề ngôn ngữ.

3. Di chuyển trong thành phố và giữa các điểm du lịch

Các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm và xe buýt tại Trung Quốc rất phát triển và giá cả phải chăng, với mức giá tàu điện ngầm dao động từ 3–6 tệ (khoảng 12.000–20.000 VND). Du khách có thể tải các ứng dụng như Baidu Maps hoặc Didi để tra cứu đường đi và gọi xe. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hệ thống giao thông tại các thành phố lớn có thể rất đông đúc, vì vậy du khách cần chuẩn bị tinh thần cho những chuyến đi khá đông người.

Du khách có thể di chuyển bằng tàu điện hoặc gọi xe qua ứng dụng thông minh khi du lịch Trung Quốc (Ảnh minh họa)

4. Ẩm thực và thói quen ăn uống

Ẩm thực Trung Quốc nổi bật với các món ăn phong phú, từ các món xào, hấp đến các món ăn đặc trưng như lẩu Tứ Xuyên hay dim sum. Tuy nhiên, nếu du khách không quen với gia vị đặc trưng, có thể sẽ gặp phải sự khác biệt trong khẩu vị.

Du khách nên mang theo một số món ăn khô để tránh những tình huống không mong muốn. Các món ăn Trung Quốc có thể chứa nhiều gia vị như xì dầu, thuốc bắc, mỡ động vật, vì vậy nếu du khách có vấn đề về tiêu hóa hay dị ứng, hãy chuẩn bị thuốc và thực phẩm phù hợp.

Ảnh minh họa





5. Những lưu ý khác

Mùa xuân và mùa thu là thời điểm lý tưởng để du lịch Trung Quốc, với khí hậu ôn hòa và cảnh sắc tuyệt đẹp. Vào mùa xuân, các thành phố như Bắc Kinh hay Thượng Hải tràn ngập hoa anh đào, còn mùa thu lại thu hút với cảnh sắc lá vàng rơi lãng mạn. Một lưu ý quan trọng là khi sử dụng phương tiện công cộng hay khi tham quan các khu du lịch, du khách cần tuân thủ các quy định của địa phương để tránh phiền phức.