Khách Việt đến điểm tham quan khi du lịch Trung Quốc, nhận xét: "Thật sự không ngờ tới chuyện này!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách tên T.H.Trang (đến từ Hà Nội) là một ví dụ. Cụ thể, nữ du khách có bài chia sẻ kinh nghiệm khi đi du lịch theo tour có mua sắm, tuyến Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh trên một diễn đàn kinh nghiệm du lịch Trung Quốc.

"Trước khi đi, tôi đổi rất ít tiền và không xác định mua gì về. Nhưng thật sự không ngờ tới chuyện này, thực tế hầu như vào điểm mua sắm nào tôi cũng mua một cái gì đó. Cuối cùng, thậm chí tôi đã phải vay thêm tiền!", cô kể lại.

Những thứ du khách chia sẻ đã mua trong chuyến du lịch Trung Quốc (Ảnh FBNV)

Du khách Việt nhận xét thêm, cô phải công nhận rằng, những người bán hàng ở Trung Quốc, xét tại các cửa hàng cô và đoàn của mình tới trong tour, "bán hàng quá siêu đẳng". Bên cạnh sự đặc biệt của sản phẩm, cách họ chăm sóc khách hàng, đưa ra các chương trình, ưu đãi hay câu chuyện đặc biệt của sản phẩm, chính là những yếu tố khiến du khách bị hấp dẫn và quyết định mua hàng.

Trải nghiệm đặc biệt tại những cửa hàng khi tham quan, mua sắm

Trong bài chia sẻ của du khách H.Trang, những cửa hàng cô cũng như đoàn của mình được đưa tới trong chuyến đi Trung Quốc kéo dài 7 ngày bao gồm: Cửa hàng Trà Long Tỉnh ở Mai Gia thôn; Cửa hàng bán dao thớt, sản xuất theo công nghệ Đức; Nhà thuốc Nam - Đồng Nhân Đường, chuyên bán các loại thuốc Đông Y; Cửa hàng tơ lụa với các loại chăn ga gối tơ tằm; Cửa hàng cao su cũng là với các loại nệm, chăn, gối; Và cửa hàng ngọc với các món đồ nữ trang, trang sức hay lưu niệm bằng ngọc.

Thực tế, đây đều những sản phẩm ở những cửa hàng trên, đều được đánh giá là "đặc sản" nức tiếng của các địa phương Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh. Ghé thăm những cửa hàng thế này, du khách nếu không mua, cũng sẽ có cơ hội lắng nghe những câu chuyện sâu xa đằng sau sản phẩm, tham gia một số hoạt động, trải nghiệm độc đáo không đâu có được.

Không chỉ tham quan, mua sắm, du khách có thể tham gia nhiều trải nghiệm thú vị tại các cửa hàng trong tour du lịch Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Như những gì nữ du khách Việt kể lại, tại nhà thuốc Đồng Nhân Đường, mọi người được các bác sĩ tại đây bắt mạch, tư vấn thuốc. Tới cửa hàng tơ lụa, được trải nghiệm làm lụa tơ tằm, từ khâu tách con tằm đôi, kéo tơ đã khô để tạo thành chăn. Tới cửa hàng cao su được nằm thoải mái lên chiếc nệm: "Người ta cho mình nằm trực tiếp lên chiếc đệm đang bày bán, cho thử quả trứng sống vào dưới lưng, mình có lăn lộn thế nào cũng không vỡ được quả trứng. Để chứng minh độ uy tín của chiếc đệm", du khách nói.

Những "đặc sản" trong tour Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

Bên cạnh những điểm đến, vật phẩm được du khách kể trên, hành trình đến Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh còn nhiều 'đặc sản' khác, phù hợp để mua về làm quà lưu niệm. Ở Thượng Hải, những hộp kem dưỡng da Snow Cream với thiết kế hoài cổ, kẹo sữa Dâu Trắng gắn liền ký ức tuổi thơ hay bánh bướm giòn xốp đều được du khách lựa chọn nhiều.

Nếu muốn tìm sự mới mẻ, cửa hàng lưu niệm tại khu Disneyland Thượng Hải cũng là điểm dừng chân hấp dẫn. Sang Hàng Châu, du khách có thể chọn những chiếc ô giấy dầu mang đậm dấu ấn nghệ thuật truyền thống, hay các sản phẩm tinh bột củ sen được đóng gói đẹp mắt, vừa ngon miệng vừa ý nghĩa.

Ảnh minh họa





Tại Tô Châu, ngoài khung cảnh cổ kính, du khách còn dễ bị cuốn hút bởi những bức tranh khắc gỗ dân gian Tao Hua Wu đầy màu sắc hay các loại bánh, mứt ngọt đặc sản – món quà nhỏ nhưng gói trọn hương vị Giang Nam. Cuối cùng, ở Bắc Kinh, những chiếc mặt nạ Kinh kịch sặc sỡ, các món thủ công tinh xảo hay nút thắt Trung Hoa tượng trưng cho sự may mắn luôn là lựa chọn đáng tham khảo. Những món quà không chỉ dễ mang theo mà còn lưu giữ dấu ấn văn hóa đặc trưng, giúp chuyến đi thêm trọn vẹn và giàu trải nghiệm.