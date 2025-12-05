Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiết kế nhà lô hẹp chỉ 35m2 nhưng bên trong vẫn thoáng sáng

05-12-2025

Dù chỉ có diện tích đất chỉ 35m2 và xen kẹt giữa hai nhà ống hai bên nhưng nhờ giải pháp thiết kế thông minh, căn nhà vẫn đủ thoáng sáng cho gia đình 5 người sinh sống.

Vì hai mặt cạnh tiếp giáp với các khối công trình khác nên KTS lựa chọn giật cấp các ban công và dùng lam che nắng bố trí khéo để ánh sáng và gió len lõi vào sâu, giúp ngôi nhà luôn thoáng đãng dù nằm giữa hẻm chật.

Bên cạnh cây xanh, gia chủ còn chọn tông xanh của gạch thẻ và nội thất gỗ để tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, mát lành cho không gian vốn đã chật hẹp.

Dù không gian hẹp, nhưng với cách thiết kế nội thất tiết chế, chỉ tập trung vào công năng chính nên không gian thực tế vô cùng rộng rãi và gọn gàng.

Theo Thuý Hiền

Tiền phong

