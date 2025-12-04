Cơ ngơi 10.000m2 của “ông hoàng nhạc đỏ” lẻ bóng ở tuổi U60

NSƯT Việt Hoàn cùng NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn từng làm nên “tam ca nhạc đỏ” nổi tiếng một thời. Việt Hoàn ghi điểm trong mắt khán giả bởi giọng ca đẹp thiên về trữ tình, có kỹ thuật và nhiều cảm xúc. Đó là lý do anh được mệnh danh là “ông hoàng nhạc đỏ”, “chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ”. Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2006.

NSƯT Việt Hoàn

"Tam ca nhạc đỏ" được khán giả yêu mến

Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống bình yên tại nhà vườn 10.000m2 ngoại thành Hà Nội. Ở tuổi U60, ngoài thời gian biểu diễn, NSƯT Việt Hoàn yêu thích việc chăm sóc cây cối và nuôi gia súc. Trước đây, có thời điểm nam ca sĩ nhận hơn 20 show diễn mỗi tháng nhưng hiện tại ít hơn rất nhiều, có tháng chỉ khoảng 5-6 show. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy người nghệ sĩ hát nhạc chính thống vẫn “sống được” nhờ tình cảm của khán giả.

Hình ảnh NSƯT Việt Hoàn chia sẻ về cơ ngơi 10.000m2

Nam NSƯT sống cùng con gái út 11 tuổi, tự nhận cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của mình như một người nông dân đơn giản, nhẹ nhàng. Anh bày tỏ mong muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn qua những chuyến du lịch, cuộc vui với bạn bè.

“Tôi là người biết hưởng thụ cuộc sống và sẽ biết nhận show thế nào để có thời gian chăm sóc bản thân, nhất là ở tuổi của tôi phải biết yêu bản thân bởi không còn phải quá bươn chải vì vật chất. Tôi là người yêu cuộc sống tự do, yêu thiên nhiên. Vì vậy nếu mình biết cân đối công việc và việc hưởng thụ cuộc sống chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Nam nghệ sĩ yêu thích không gian sống gần gũi thiên nhiên

Việt Hoàn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội, bao gồm việc ăn uống, tập thể dục, làm vườn và nghỉ ngơi. Khuôn viên nhà vườn mỗi mùa nhuộm một màu hoa, đầy đủ các tiện nghi để đón tiếp bạn bè từ thành phố lên chơi. Gia đình nam nghệ sĩ cũng nuôi nhiều loại gia súc và chim quý hiếm trong trang trại.

Nam nghệ sĩ nhận định việc lựa chọn sống ở vùng ngoại thành, tránh xa sự ồn ào và ô nhiễm sẽ trở thành xu hướng trong tương lai. Với anh, sống gần gũi với thiên nhiên là điều tuyệt vời nhất, giúp anh duy trì tinh thần và sức khỏe tốt. “Gần 60 tuổi nhưng tôi luôn nghĩ bản thân chỉ đang 35-40 tuổi” , NSƯT Việt Hoàn nói.

Cuộc sống bình yên ở tuổi U60 của nam nghệ sĩ

Nói về tin đồn là “đại gia bất động sản”, Việt Hoàn bày tỏ: “Việc giàu có, đại gia thì vô cùng lắm, mình nên biết bằng lòng với chính mình. So với những người bình thường, tôi hơn họ nhưng so với những người thành công khác, tôi không là gì cả. Tôi chỉ là đại gia tình cảm thôi”.

Nam NSƯT chia sẻ kế hoạch chỉ đi hát đến năm 60 tuổi sau đó không chạy show nhiều nữa, chỉ xuất hiện với vai trò khách mời hoặc đi hát ở các sân khẩu nhỏ lẻ. Anh cho rằng đến một độ tuổi, giọng hát sẽ không còn được như thời trẻ. Vì vậy, Việt Hoàn muốn dừng lại đúng lúc để khán giả luôn nhớ về hình ảnh của anh ở thời gian đẹp nhất, với giọng hát tình cảm và đầy ắp nhiệt huyết.

Anh cũng bày tỏ tâm nguyện xây dựng một trại dưỡng lão cho các nghệ sĩ già neo đơn và khó khăn, với sự hỗ trợ về đất đai từ một người bạn. "Nếu tôi làm được, tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ khó khăn, neo đơn sẽ không phải sống nhờ vào sự kêu gọi hay những buổi biểu diễn từ thiện mong khán giả phải giúp đỡ mình nữa" , Việt Hoàn nói.