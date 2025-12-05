Mỹ nhân từng nặng 90kg "đổi đời" nhờ cưới đại gia, được tặng BĐS ở khắp nơi, khẳng định sẽ nuôi chồng nếu phá sản

Người đẹp liên tục có sự thay đổi sắc vóc

Trước khi kết hôn với doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và thời trang. Người đẹp lọt top 10 "Hoa hậu Thế giới người Việt 2007", giải nhất "Người mẫu triển vọng 2008". Năm 2013, Phan Như Thảo đại diện Việt Nam tại Asia’s Next Top Model. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen…

Phan Như Thảo chính thức đính hôn với đại gia Việt kiều Mỹ Đức An vào cuối năm 2015. Người đẹp từng có khoảng thời gian gây chú ý với sắc vóc khi mang thai và sinh con gái đầu lòng. Có thời điểm, Phan Như Thảo cán mốc gần 90 kg, nhận nhiều ý kiến tiêu cực về ngoại hình. Cô giải thích lý do tăng cân là do chồng nấu ăn ngon, vẫn yêu chiều dù cân nặng thay đổi.

Phan Như Thảo từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về sự thay đổi ngoại hình

Sau đó, người mẫu hạn chế xuất hiện trước công chúng để chăm lo gia đình và lấy lại vóc dáng gọn gàng. Phan Như Thảo cho biết đây là hành trình gian nan đến mức “chết đi sống lại”, phải nhập viện vì giảm cân không khoa học. Cuối cùng, người đẹp đã tìm được phương pháp giảm cân kết hợp cân bằng giữa chế độ ăn và tập thể dục.

Người đẹp từng giảm thành công 25kg

Tuy nhiên sau thời gian điều trị cắt bỏ túi mật, tháng 7/2025 Phan Như Thảo cho biết tăng cân trở lại, nặng gần 80 kg. Người đẹp chia sẻ bản thân cần thay đổi chế độ ăn để phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật, được chồng tẩm bổ bằng món ngon tự nấu. Trải qua biến cố sức khỏe, Phan Như Thảo nhận ra “muốn đẹp trước tiên phải khỏe”. “Hiện tôi không còn đặt nặng chuyện phải có vóc dáng thon thả. Chồng cũng không phàn nàn về vẻ ngoài của vợ nên tâm lý tôi không bị ảnh hưởng”, chân dài 8x bộc bạch.

Phan Như Thảo tăng cân trở lại sau khi điều trị túi mật

Nhờ cân đối lại khẩu phần ăn và kết hợp tập thể dục, tháng 10/2025, người đẹp cho biết bản thân giảm hơn 10kg, tự tin mặc đầm tôn dáng

Cuộc hôn nhân viên mãn với đại gia hơn 26 tuổi

Hôn nhân giữa Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An luôn nhận được sự chú ý từ công chúng suốt 10 năm qua. Người mẫu từng chia sẻ cả hai gặp gỡ lần đầu tiên trong một buổi tiệc với bạn chung. Cô ấn tượng với sự thân thiện của doanh nhân này, hiểu anh có điều kiện tài chính nhưng sau một tháng mới biết đây là “đại gia Đức An hay được báo chí nhắc tới”.

Sau khi cả hai về chung một nhà và đón con gái đầu lòng năm 2017, người đẹp lựa chọn tập trung vào gia đình, xây dựng thương hiệu kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Phan Như Thảo được đại gia Đức An tặng nhiều món quà giá trị như 2 căn nhà ở trung tâm TP.HCM, căn hộ 10 tỷ đồng tại Đà Nẵng, một căn nhà gần biển ở Khánh Hòa, biệt thự 800m2 tại Đà Lạt để nghỉ dưỡng…

Biệt thự ven biển rộng gần 600m2 ở tỉnh Khánh Hòa của vợ chồng Phan Như Thảo

Biệt thự của vợ chồng Phan Như Thảo ở Đà Lạt

Gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi mới chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm 2025. Phan Như Thảo khẳng định việc đăng ký kết hôn không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống vì cô luôn được chồng tin tưởng, nhiều tài sản đã đứng tên cô từ lâu.

Trước những bình luận về việc “lấy chồng đại gia vì tiền”, người đẹp thẳng thắn bày tỏ: “Mọi người hay hỏi: "Nếu anh ấy không tài giỏi, không giàu thì có lấy không?"... Tại sao tôi phải lấy một người đàn ông không tài giỏi? Tôi giỏi mà, đúng không? Tôi biết người ngoài kia không suy nghĩ, họ chỉ hỏi câu đó thôi. Nếu chồng tôi bây giờ tự nhiên phá sản, tôi vẫn ở bên cạnh, nuôi và chăm sóc, lo cho anh đến hết cuộc đời. Nhưng nếu anh nghèo trước khi tôi biết, chưa chắc tôi sẽ lấy anh làm chồng”.

Hôn nhân viên mãn của cựu người mẫu và chồng đại gia

Người đẹp khẳng định, trừ những lần doanh nhân Đức An chủ động mua đất, mua nhà làm quà tặng, còn lại công việc riêng cô chưa bao giờ nhờ vả tiền của chồng. Phan Như Thảo cảm thấy may mắn khi có chồng là người thầy, cho cô những lời khuyên trong công việc. Trong cuộc sống hôn nhân, cô cũng được chồng chăm sóc trong từng hành động nhỏ nhất. "Về tài chính có thể có người hơn chồng tôi, nhưng không ai yêu tôi bằng anh ấy, chưa ai chiều chuộng và tin tưởng tôi như chồng", chân dài sinh năm 1988 chia sẻ.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)