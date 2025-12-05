Tình trạng bất ổn của Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000 với vai trò là một ca sĩ. Sau đó, Nhật Kim Anh rẽ hướng sang diễn xuất và gây ấn tượng qua các bộ phim như Long thành cầm giả ca, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì... Bên cạnh chuyện hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh cũng lấn sân kinh doanh.

Mới đây, Nhật Kim Anh đã có buổi livestream trò chuyện với cư dân mạng. Trước đông đảo netizen, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã có chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm nghề. Nhật Kim Anh thừa nhận hiện tại không còn quá nổi tiếng mà chỉ muốn cống hiến cho khán giả. Cô còn cho biết sẽ cắt tóc nếu như khán giả không còn quan tâm.

Cô viết: "Các cô chú anh chị nào yêu thương Kim Anh thì cứ vào coi chứ đừng có nói những lời cay nghiệt giúp em nhé. Cũng chẳng muốn níu kéo hào quang. Thật ra từ xưa tới giờ Kim Anh cũng làm gì có hào quang đâu mà níu kéo.

Tức là mình cũng được khán giả yêu thương biết đến mình một chút thôi, cũng không phải nổi tiếng quá. Kim Anh bây giờ cũng còn gì đâu mà cần quá nổi tiếng. Tôi chỉ nhận những bộ phim để cống hiến cho khán giả thôi vì giờ cũng chững rồi. Lúc nào mà khán giả không còn thương Kim Anh nữa thì sẽ cắt tóc ngắn luôn".

Nhật Kim Anh chia sẻ với khán giả trên sóng livestream

Nữ diễn viên sinh năm 1985 cho biết sẽ cắt tóc ngắn nếu như khán giả không còn yêu thương mình

Vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền nhiều bài đăng nhắc tên Nhật Kim Anh kèm theo những thông tin chưa được kiểm chứng. Hàng loạt tin đồn xuất hiện dày đặc, nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra không ít hoang mang trong dư luận. Trước diễn biến này, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính.

Nhật Kim Anh chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ: "Các cô chú yêu thương ơi! Xin hãy chọn lọc thông tin và coi những trang báo chính thống nha! Đừng coi những trang tin bịa đặt câu view nha!".

Nhật Kim Anh lên tiếng đính chính thông tin bị bắt gây xôn xao mạng xã hội

Song song với hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là một doanh nhân. Cô hiện giữ vị trí giám đốc điều hành của một thương hiệu mỹ phẩm quy mô lớn và sở hữu khối tài sản ấn tượng, bao gồm biệt thự cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Về đời tư, nữ diễn viên từng kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc, nhưng cả hai quyết định ly hôn vào năm 2017. Con trai chung hiện sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ. Sau thời gian dài vướng vào tranh chấp quyền nuôi con, đến năm 2022, Nhật Kim Anh chấp nhận phán quyết của tòa, để bé Tin tiếp tục ở với gia đình nhà nội và duy trì lịch thăm con đều đặn mỗi tuần.

Dù đã đường ai nấy đi suốt 8 năm, Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng đồng hành trong những cột mốc quan trọng của con. Hiện tại, Bửu Lộc đã có bạn gái mới, còn Nhật Kim Anh vẫn lựa chọn sự kín tiếng trong đời sống tình cảm.