Đoàn Văn Hậu tái xuất, không ai hạnh phúc hơn Doãn Hải My, lần hiếm hoi tiểu thư "gắt gỏng" cũng vì bảo vệ chồng

Doãn Hải My cực hạnh phúc ngày Văn Hậu "tái xuất"

Sau quãng thời gian dài vắng bóng tưởng như không có hồi kết, Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở lại sân cỏ, khép lại 2 năm trời vật lộn với chấn thương. Ngoài chính chủ, người xúc động nhất, hạnh phúc nhất không phải ai khác mà chính là nàng WAG Doãn Hải My - người vợ đã ở cạnh Văn Hậu trong giai đoạn khó khăn nhất.

Ngay khi Văn Hậu tái xuất và thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu của CLB Công an Hà Nội tối 3/12 ở Cúp các CLB Đông Nam Á 2025-2026, bà xã anh - Doãn Hải My lập tức đăng video cổ vũ từ xa: diện áo đấu có tên chồng, thắp hương gia tiên, theo dõi trận đấu không rời mắt hay khoe cảnh con trai cưng Minh Đăng theo dõi Văn Hậu qua tivi. Cô nàng còn tự hào giơ tay hướng về màn hình khi camera chiếu đến cảnh Văn Hậu cực gắt chiến đấu cùng đối thủ. Dưới facebook của Văn Hậu, tiểu thư Hà thành không giấu được niềm tự hào khi thấy chồng trở lại với hình ảnh mạnh mẽ, giàu tinh thần chiến đấu như ngày nào.

Khoảnh khắc ấy khiến netizen xúc động, bởi ai cũng biết hành trình 2 năm qua của Văn Hậu khó khăn nhường nào - và suốt thời gian ấy, Hải My luôn ở cạnh anh một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Doãn Hải My cổ vũ Văn Hậu từ xa

2 năm bão tố: Văn Hậu kiệt sức vì chấn thương, Doãn Hải My là điểm tựa lớn nhất

Thời điểm Văn Hậu liên tục gặp vấn đề nghiêm trọng, phải điều trị dài hạn, có lúc tưởng chừng không thể trở lại đỉnh cao, Doãn Hải My luôn là người bên cạnh chăm sóc, động viên tinh thần, đồng hành cùng chồng trong từng chuyến kiểm tra, từng buổi điều trị.

Đặc biệt, khi Văn Hậu phải sang Hàn Quốc để tập phục hồi chuyên sâu, anh phải luyện từ sáng đến tối mỗi ngày. Hải My khi đó cũng chuyển sang trạng thái "đồng hành tuyệt đối", vừa chăm lo cuộc sống cho chồng, vừa là hậu phương tinh thần lớn nhất để Hậu quyết tâm không bỏ cuộc.

Văn Hậu bị netizen mỉa mai, Doãn Hải My đáp trả cực gắt nhưng đầy lý lẽ

Trong suốt quãng thời gian Văn Hậu xa sân cỏ, đã có không ít lời tiêu cực hướng về anh. Một netizen từng mỉa mai: "Nghỉ lâu vậy thì giải nghệ luôn được rồi. Chứ có tập trung nghiệp đá bóng nữa đâu".

Không chọn im lặng, Doãn Hải My đã thẳng thắn đáp trả, nhẹ nhưng thấm: "Dạ, nếu không tập trung và không có sự quyết tâm quay trở lại thì đã không lặn lội tới Hàn để tập phục hồi hàng ngày từ sáng tới tối đâu ạ. Trước khi nói mình chịu khó tìm hiểu đã anh ơi. Cảm ơn anh đã quan tâm".

Lời đáp trả này khiến cộng đồng mạng nể phục: vừa bảo vệ chồng, vừa đầy đủ thông tin, lại cực kỳ văn minh - đúng chuẩn hình ảnh nàng WAGs tinh tế.

Và ngày Hậu trở lại – Hải My cuối cùng cũng có thể mỉm cười thật sự. Từ một người từng bị nghi ngờ sẽ không thể tái xuất, Văn Hậu giờ lại đứng trên sân trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ. Nhưng sau cùng, người hạnh phúc nhất vẫn là Hải My - người đã nhìn thấy từ những ngày chồng đau đớn tập từng bước nhỏ cho đến khoảnh khắc trở lại mạnh mẽ hôm nay.

Sự trở lại của Văn Hậu không chỉ là chiến thắng của một cầu thủ mà còn là chiến thắng của cả hai vợ chồng - sau 2 năm kiên trì, cùng nhau bước qua mọi thử thách để có ngày tỏa sáng như hiện tại.