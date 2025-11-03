Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?

03-11-2025 - 16:10 PM | Lifestyle

Nhìn bộ ảnh sau 2 năm ngày cưới này, ai vượt qua nổi nhan sắc của cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá này?

Sau hai năm về chung một nhà, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới đầy ngọt ngào và sang trọng. Bộ ảnh của đôi bố mẹ trẻ mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng toát lên sự viên mãn, hạnh phúc của cặp đôi vàng làng bóng đá Việt.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 1.

Văn Hậu và Hải My sau 2 năm về chung một nhà

Trong loạt ảnh mới, Doãn Hải My gây ấn tượng mạnh với nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ. Nàng WAG khoe đôi chân thon dài và làn da sáng mịn. Sau hai năm kết hôn, dù đã sinh con nhưng Hải My vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, gu thời trang tinh tế cùng thần thái dịu dàng nhưng đầy tự tin của một người phụ nữ đang tận hưởng hạnh phúc.

Còn Đoàn Văn Hậu cũng khiến khán giả trầm trồ với vẻ ngoài lịch lãm, trưởng thành hơn hẳn. Nam cầu thủ diện vest đen cổ điển, kết hợp sơ mi trắng và nơ đen, tạo hình ảnh quý ông bảnh bao. Ánh mắt anh hướng về vợ trong từng khung hình, thể hiện rõ tình cảm và sự nâng niu dành cho nửa kia.

Hai năm sau đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 11/2023, cuộc sống của Văn Hậu và Hải My vẫn ngập tràn yêu thương. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, cùng nhau du lịch, chăm sóc con trai nhỏ và ủng hộ sự nghiệp của nhau. Nhìn bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới này, hiếm có đôi nào đã sinh con vẫn đẹp như Hải My, Văn Hậu.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 2.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 3.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 4.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 5.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 6.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 7.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 8.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 9.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 10.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 11.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 12.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 13.

Ai vượt qua nổi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My?- Ảnh 14.

Vì sao 2 năm rồi Đoàn Văn Hậu không đá bóng?

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp

Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi? Nổi bật

Sao trẻ ĐT Việt Nam tậu xế hộp mới, viên mãn bên vợ hot girl sau 2 năm kết hôn

Sao trẻ ĐT Việt Nam tậu xế hộp mới, viên mãn bên vợ hot girl sau 2 năm kết hôn

16:06 , 03/11/2025
3 cơ ngơi chứng minh đẳng cấp thật của NSƯT Xuân Hinh

3 cơ ngơi chứng minh đẳng cấp thật của NSƯT Xuân Hinh

15:58 , 03/11/2025
Lý do Noo Phước Thịnh ít show

Lý do Noo Phước Thịnh ít show

15:50 , 03/11/2025
12 giây thần thánh khiến 1,2 triệu người mắc kẹt của nữ sinh được gọi là "bạch nguyệt quang"

12 giây thần thánh khiến 1,2 triệu người mắc kẹt của nữ sinh được gọi là "bạch nguyệt quang"

15:40 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên