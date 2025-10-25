Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi

25-10-2025 - 18:52 PM | Lifestyle

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi

Nhìn đám cưới của hoa hậu Đỗ Hà, dân tình nhớ về Văn Hậu và Hải My.

Những ngày qua, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Không chỉ được khen ngợi bởi sự sang trọng và tinh tế, lễ cưới của người đẹp xứ Thanh và chồng doanh nhân Viết Vương còn khiến dân mạng liên tưởng đến đám cưới cách đây hai năm của Doãn Hải My – Đoàn Văn Hậu. Hai hôn lễ, hai câu chuyện tình khác nhau nhưng cùng mang chung tinh thần: vẻ đẹp truyền thống, sự chân thành và tình yêu bình dị.

Nếu đám cưới của Doãn Hải My khiến công chúng xúc động với khoảnh khắc cô dâu rơi nước mắt khi nắm tay chồng bước vào lễ đường, thì đám cưới của Đỗ Thị Hà lại khiến người xem nở nụ cười hạnh phúc. Trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nàng hậu rạng rỡ sánh đôi cùng chú rể Nguyễn Viết Vương, toát lên nét đẹp của một đôi uyên ương hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống Việt.

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi- Ảnh 1.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Đỗ Hà

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi- Ảnh 2.

Ngày Văn Hậu nắm tay Hải My bước vào lễ đường năm 2023

Cả hai đám cưới đều được tổ chức với phong cách trang trọng, tôn vinh giá trị gia đình. Không phô trương hay cầu kỳ, mọi chi tiết từ hoa cưới, âm nhạc đến cách cô dâu,chú rể nắm tay nhau tiến lên lễ đài đều toát lên cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và ấm áp.

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi- Ảnh 3.

Dân mạng hết lời khen 2 đám cưới viên mãn nhất làng giải trí, thể thao

Sau khi hình ảnh đám cưới của Đỗ Thị Hà được lan truyền, dân mạng nhanh chóng ghép đôi khoảnh khắc của cô với đám cưới Doãn Hải My – Đoàn Văn Hậu. Nhiều bình luận cho rằng đây là "hai đám cưới đẹp và xúc động nhất làng giải trí Việt", nơi cô dâu – chú rể đều là biểu tượng của thanh xuân, tình yêu và sự trưởng thành.

"Hai đám cưới này đều mang năng lượng tích cực. Một bên xúc động, một bên hạnh phúc, nhưng cả hai đều khiến người ta tin vào tình yêu".

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi- Ảnh 4.

Ảnh ăn hỏi Văn Hậu - Hải My

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi- Ảnh 5.

Ảnh ăn hỏi Đỗ Hà - Viết Vương

Điểm chung khiến hai đám cưới này được yêu thích là hình ảnh cô dâu, chú rể đều toát lên sự thanh lịch, nền nã và tôn trọng truyền thống.

Đỗ Thị Hà được khen ngợi bởi vẻ đẹp thuần Việt, nụ cười rạng rỡ và phong thái nhẹ nhàng. Chú rể của cô được nhận xét là lịch lãm, đĩnh đạc, rất "xứng đôi vừa lứa".

Còn Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My lại gây thương nhớ bởi câu chuyện tình kéo dài nhiều năm, được công chúng dõi theo từ khi Hải My còn là sinh viên. Hình ảnh họ nắm tay nhau tiến về lễ đài đã trở thành biểu tượng của tình yêu chân thành và bền vững.

Giữa thời đại mà nhiều đám cưới nghệ sĩ chú trọng sự xa hoa, hai hôn lễ của Đỗ Thị HàDoãn Hải My lại khiến công chúng thấy dễ chịu và gần gũi. Không cần lộng lẫy quá mức, cả hai cô dâu đều chọn sự tinh tế và cảm xúc làm trung tâm điều khiến hình ảnh của họ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

CLIP: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
UNIQLO có thông báo mới tại Việt Nam

UNIQLO có thông báo mới tại Việt Nam Nổi bật

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều Nổi bật

3 lý do khiến 40 tuổi bạn vẫn nghèo

3 lý do khiến 40 tuổi bạn vẫn nghèo

18:45 , 25/10/2025
Vì sao Lionel Messi sẽ vẫn tỏa sáng tới năm 41 tuổi?

Vì sao Lionel Messi sẽ vẫn tỏa sáng tới năm 41 tuổi?

18:06 , 25/10/2025
NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi

NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi

17:56 , 25/10/2025
CLIP: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

CLIP: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

15:55 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên