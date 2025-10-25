Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi

Những ngày qua, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Không chỉ được khen ngợi bởi sự sang trọng và tinh tế, lễ cưới của người đẹp xứ Thanh và chồng doanh nhân Viết Vương còn khiến dân mạng liên tưởng đến đám cưới cách đây hai năm của Doãn Hải My – Đoàn Văn Hậu. Hai hôn lễ, hai câu chuyện tình khác nhau nhưng cùng mang chung tinh thần: vẻ đẹp truyền thống, sự chân thành và tình yêu bình dị.

Nếu đám cưới của Doãn Hải My khiến công chúng xúc động với khoảnh khắc cô dâu rơi nước mắt khi nắm tay chồng bước vào lễ đường, thì đám cưới của Đỗ Thị Hà lại khiến người xem nở nụ cười hạnh phúc. Trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nàng hậu rạng rỡ sánh đôi cùng chú rể Nguyễn Viết Vương, toát lên nét đẹp của một đôi uyên ương hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống Việt.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Đỗ Hà

Ngày Văn Hậu nắm tay Hải My bước vào lễ đường năm 2023

Cả hai đám cưới đều được tổ chức với phong cách trang trọng, tôn vinh giá trị gia đình. Không phô trương hay cầu kỳ, mọi chi tiết từ hoa cưới, âm nhạc đến cách cô dâu,chú rể nắm tay nhau tiến lên lễ đài đều toát lên cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và ấm áp.

Dân mạng hết lời khen 2 đám cưới viên mãn nhất làng giải trí, thể thao

Sau khi hình ảnh đám cưới của Đỗ Thị Hà được lan truyền, dân mạng nhanh chóng ghép đôi khoảnh khắc của cô với đám cưới Doãn Hải My – Đoàn Văn Hậu. Nhiều bình luận cho rằng đây là "hai đám cưới đẹp và xúc động nhất làng giải trí Việt", nơi cô dâu – chú rể đều là biểu tượng của thanh xuân, tình yêu và sự trưởng thành.

"Hai đám cưới này đều mang năng lượng tích cực. Một bên xúc động, một bên hạnh phúc, nhưng cả hai đều khiến người ta tin vào tình yêu".

Ảnh ăn hỏi Văn Hậu - Hải My

Ảnh ăn hỏi Đỗ Hà - Viết Vương

Điểm chung khiến hai đám cưới này được yêu thích là hình ảnh cô dâu, chú rể đều toát lên sự thanh lịch, nền nã và tôn trọng truyền thống.

Đỗ Thị Hà được khen ngợi bởi vẻ đẹp thuần Việt, nụ cười rạng rỡ và phong thái nhẹ nhàng. Chú rể của cô được nhận xét là lịch lãm, đĩnh đạc, rất "xứng đôi vừa lứa".

Còn Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My lại gây thương nhớ bởi câu chuyện tình kéo dài nhiều năm, được công chúng dõi theo từ khi Hải My còn là sinh viên. Hình ảnh họ nắm tay nhau tiến về lễ đài đã trở thành biểu tượng của tình yêu chân thành và bền vững.

Giữa thời đại mà nhiều đám cưới nghệ sĩ chú trọng sự xa hoa, hai hôn lễ của Đỗ Thị Hà và Doãn Hải My lại khiến công chúng thấy dễ chịu và gần gũi. Không cần lộng lẫy quá mức, cả hai cô dâu đều chọn sự tinh tế và cảm xúc làm trung tâm điều khiến hình ảnh của họ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.