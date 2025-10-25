Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

25-10-2025 - 15:55 PM | Lifestyle

Bất kỳ ai đi ngang căn nhà số 300 Kim Mã (Hà Nội) những ngày này đều phải ngoái lại nhìn vì sự thay đổi bất ngờ.

Trong các “truyền thuyết đô thị” ở Hà Nội, căn nhà số 300 Kim Mã là một địa điểm được nhiều người biết đến. Suốt nhiều năm qua, ngôi nhà bề thế nhưng bị bỏ hoang, gần như không thấy hoạt động, không có ai ra vào.

Tuy nhiên mới đây các thông tin về ngôi nhà bỗng viral trên MXH vì màn “lột xác”, từ việc bị bỏ hoang trở thành công trình mới, đèn đóm sáng trưng. Trong đó câu hỏi được nhiều người quan tâm: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

Clip cận cảnh "nhà ma" 300 Kim Mã (Nguồn: Như Hoàn)

Theo ghi nhận của chúng tôi vào cuối tháng 10/2025, ngôi nhà đã được thay đổi rất nhiều, luôn có bảo vệ túc trực. Bên trong nhà số 300 Kim Mã có nhiều người ra vào thi công, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có biển báo chính thức hay băng rôn cập nhật thông tin về cơ quan/ đơn vị nào sẽ tiếp tục sử dụng công trình này.

CLIP:

CLIP:

Hiện tại, bên ngoài căn nhà 300 Kim Mã đã thay đổi rất nhiều chưa có bất kỳ thông tin về cơ quan/ đơn vị nào sẽ sử dụng công trình này (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết năm 1982, khu đất này được cấp để Đại sứ quán Bulgaria xây dựng trụ sở và nhà riêng Đại sứ. Sau đó, phía Bulgaria đã tiến hành xây dựng ngôi nhà có diện tích 1.307m2 trên khu đất có diện tích 3.243m2 và công việc xây dựng được hoàn thành vào năm 1991. Tuy nhiên sau đó căn nhà không còn được sử dụng nên bỏ hoang nhiều năm.

Đến năm 2018, Đại sứ quán Bulgaria đã bàn giao lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tháng 5/2018, chia sẻ với chúng tôi, một người bảo vệ ngôi nhà cho biết, ông làm bảo vệ ngôi nhà này đã được một thời gian và chưa từng có hiện tượng gì lạ.

CLIP:
CLIP:
CLIP:

Khung cảnh bên trong tòa nhà 300 Kim Mã được ghi lại vào năm 2015 (Ảnh: LN và Cộng sự)

CLIP:

Bên ngoài căn nhà vào năm 2018 (Ảnh: Ngọc Thắng)

CLIP:
CLIP:
CLIP:
CLIP:

Năm 2018, nhiều khu vực trong tòa nhà đã xuống cấp (Ảnh: Ngọc Thắng)

Đầu năm 2025, công trình này bắt đầu được quây rào, phủ bạt và bắt đầu quá trình sửa sang khiến không ít người tò mò. 

Một số hình ảnh mới nhất về tòa nhà 300 Kim Mã đang gây chú ý:

CLIP:
CLIP:

Có người và máy móc thi công bên trong căn nhà 300 Kim Mã (Ảnh: Như Hoàn)

CLIP:

Bên ngoài tòa nhà buổi tối có đèn led xanh nổi một góc phố và đèn hoa vắt hắt lên tường nhà (Ảnh: Như Hoàn)

Một thành phố Campuchia từng hút 'làn sóng tiền' Trung Quốc: Người Trung rời đi, để lại 500 'tòa nhà ma'

 (Tổng hợp)

Theo S.A

phunuso.baophunuthudo.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
UNIQLO có thông báo mới tại Việt Nam

UNIQLO có thông báo mới tại Việt Nam Nổi bật

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều Nổi bật

Nam MC dẫn trước 40 nghìn khán giả, nói thẳng một điều

Nam MC dẫn trước 40 nghìn khán giả, nói thẳng một điều

15:55 , 25/10/2025
Ảo diệu nhà nhỏ: Biến phòng khách thành 2 trong 1, chỉ 1 vách kính có thêm ngay phòng ngủ 5m²

Ảo diệu nhà nhỏ: Biến phòng khách thành 2 trong 1, chỉ 1 vách kính có thêm ngay phòng ngủ 5m²

15:49 , 25/10/2025
Phụ nữ thông minh không bao giờ đăng 5 kiểu status này

Phụ nữ thông minh không bao giờ đăng 5 kiểu status này

15:25 , 25/10/2025
Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!

15:19 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên