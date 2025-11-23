“Đại gia” V.League có động thái đặc biệt với Đoàn Văn Hậu

CLB CAHN mới đây đã chính thức đăng ký Đoàn Văn Hậu cho giai đoạn 2 V.League 2025/26. Như vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ, hậu vệ 26 tuổi có thể trở lại đấu trường chuyên nghiệp từ đầu năm 2026.

Chấn thương dai dẳng cùng quá trình điều trị kéo dài khiến Đoàn Văn Hậu phải rời xa sân cỏ suốt hơn 2 năm qua. Nhà vô địch AFF Cup 2018 rất nỗ lực tập luyện hồi phục. Thời gian gần đây, quá trình hồi phục có nhiều tiến triển lạc quan. Đoàn Văn Hậu đã có thể thi đấu các trận giao hữu của CLB CAHN.

Thông báo từ CLB CAHN

Chính vì thế, đội chủ sân Hàng Đẫy quyết định tạo điều kiện cho Hậu trở lại ở lượt về V.League 2025/26. Sự trở lại của Văn Hậu được cả giới chuyên môn cũng như người hâm mộ chờ đợi.

Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam. Anh góp mặt trong chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 30, á quân U23 châu Á 2018, U20 World Cup 2017. Ở cấp CLB, Văn Hậu có 3 chức vô địch V.League và 3 chiếc cúp Quốc gia. Ngoài ra, anh còn từng “xuất ngoại” và thi đấu trong màu áo CLB Heerenveen (Hà Lan).