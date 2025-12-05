Khách Tây lên thời sự chỉ vì ngồi vỉa hè “đá” bát bánh đa cua

Một tình huống khó đỡ của du khách nước ngoài tại Việt Nam khiến cộng đồng mạng Việt phải cười nghiêng ngả. Chỉ đơn giản đang ngồi vỉa hè thưởng thức một bát bánh đa cua, anh chàng này lại bất ngờ xuất hiện trên sóng thời sự quốc gia theo một cách không ai ngờ tới. Khoảnh khắc vô tình này nhanh chóng trở thành đề tài gây chú ý và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được chia sẻ, nam du khách đang ngồi trước quán bánh đa cua ở phố Lý Thường Kiệt, vừa cầm tô bánh đa ăn vô cùng ngon miệng. Điều khiến nhiều cư dân mạng cười ở chỗ anh hoàn toàn mặc kệ máy quay của chương trình thời sự và không biết rằng máy đang zoom cận vào mình.

Khoảnh khắc khó đỡ này đã được chủ video cắt ghép lại thành video nam du khách ngồi ăn ở quán và một phân đoạn trong thời sự. Đồng thời, chủ video còn hài hước tag nam du khách và bảo rằng anh đã nổi tiếng rồi. Video cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận hài hước như:

- Đang ăn, content tự tới.

- Càng quay càng gần nữa chứ.

- Sao ảnh ăn ngon lành không quan tâm tới cái gì vậy ta.

- Trời ơi thấy ảnh ăn mà tui mắc cười.

- Về kể đi ăn có mỗi tô bánh đa cua mà lên hẳn thời sự không ai tin.

Bên cạnh đó, nhiều người còn khen cách cầm đũa vô cùng thành thạo của anh khi ăn bánh đa cua. Bởi lẽ, anh chàng này chính là một vận động viên bóng rổ hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, anh còn có một cô bạn gái người Việt Nam nên dễ dàng để hiểu vì sao anh chàng lại thành thạo trong việc sử dụng đũa đến như thế.

Được biết, hàng quán mà nam du khách này ăn là tiệm Bánh đa cua 42 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), quán có không gian khá nhỏ nên các thực khách thường ngồi ở bên trong hay ngồi nép sát bên vỉa hè để ăn. Đây cũng là hàng quán quen mặt với người dân nơi đây lẫn các du khách quốc tế. Khoảnh khắc này có thể sẽ là kỷ niệm khó quên của nam du khách vì bất đắc dĩ được lên sóng truyền hình quốc gia vì một bánh đa cua ngay vỉa hè giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Nguồn: @abgtinaofficial