Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây lên thời sự chỉ vì ngồi vỉa hè “đá” bát bánh đa cua

05-12-2025 - 10:17 AM | Lifestyle

Người này ăn vô tư ngon lành nhưng không biết bản thân đã được lên hẳn TV.

Một tình huống khó đỡ của du khách nước ngoài tại Việt Nam khiến cộng đồng mạng Việt phải cười nghiêng ngả. Chỉ đơn giản đang ngồi vỉa hè thưởng thức một bát bánh đa cua, anh chàng này lại bất ngờ xuất hiện trên sóng thời sự quốc gia theo một cách không ai ngờ tới. Khoảnh khắc vô tình này nhanh chóng trở thành đề tài gây chú ý và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được chia sẻ, nam du khách đang ngồi trước quán bánh đa cua ở phố Lý Thường Kiệt, vừa cầm tô bánh đa ăn vô cùng ngon miệng. Điều khiến nhiều cư dân mạng cười ở chỗ anh hoàn toàn mặc kệ máy quay của chương trình thời sự và không biết rằng máy đang zoom cận vào mình.

Khoảnh khắc khó đỡ này đã được chủ video cắt ghép lại thành video nam du khách ngồi ăn ở quán và một phân đoạn trong thời sự. Đồng thời, chủ video còn hài hước tag nam du khách và bảo rằng anh đã nổi tiếng rồi. Video cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận hài hước như:

- Đang ăn, content tự tới.

- Càng quay càng gần nữa chứ.

- Sao ảnh ăn ngon lành không quan tâm tới cái gì vậy ta.

- Trời ơi thấy ảnh ăn mà tui mắc cười.

- Về kể đi ăn có mỗi tô bánh đa cua mà lên hẳn thời sự không ai tin.

Bên cạnh đó, nhiều người còn khen cách cầm đũa vô cùng thành thạo của anh khi ăn bánh đa cua. Bởi lẽ, anh chàng này chính là một vận động viên bóng rổ hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, anh còn có một cô bạn gái người Việt Nam nên dễ dàng để hiểu vì sao anh chàng lại thành thạo trong việc sử dụng đũa đến như thế.

Được biết, hàng quán mà nam du khách này ăn là tiệm Bánh đa cua 42 Lý Thường Kiệt (Hà Nội), quán có không gian khá nhỏ nên các thực khách thường ngồi ở bên trong hay ngồi nép sát bên vỉa hè để ăn. Đây cũng là hàng quán quen mặt với người dân nơi đây lẫn các du khách quốc tế. Khoảnh khắc này có thể sẽ là kỷ niệm khó quên của nam du khách vì bất đắc dĩ được lên sóng truyền hình quốc gia vì một bánh đa cua ngay vỉa hè giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Nguồn: @abgtinaofficial

Khách Tây lặng lẽ xếp từng chiếc túi nilon, từng miếng rau của hộp cơm cứu trợ

Theo Hy Chu

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
khách Tây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thiết kế nhà lô hẹp chỉ 35m2 nhưng bên trong vẫn thoáng sáng

Thiết kế nhà lô hẹp chỉ 35m2 nhưng bên trong vẫn thoáng sáng Nổi bật

Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025 Nổi bật

Ngỡ ngàng trước diện mạo bố ruột bé Xuân Mai ở tuổi ngoài 60

Ngỡ ngàng trước diện mạo bố ruột bé Xuân Mai ở tuổi ngoài 60

09:50 , 05/12/2025
Chế Linh U90 nói một mong muốn khi trở về quê hương

Chế Linh U90 nói một mong muốn khi trở về quê hương

08:50 , 05/12/2025
Màu của năm 2026 gọi tên sắc trắng

Màu của năm 2026 gọi tên sắc trắng

08:49 , 05/12/2025
Á hậu Vbiz giấu chồng đại gia kín như bưng, nay lộ diện sát ngày cưới

Á hậu Vbiz giấu chồng đại gia kín như bưng, nay lộ diện sát ngày cưới

08:29 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên