Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 khách Tây ôm nhau khóc trên máy bay rời Việt Nam vì lý do đầy xúc động

30-11-2025 - 23:01 PM | Lifestyle

Một đoạn video ghi lại cảnh hai du khách nước ngoài ôm nhau bật khóc ngay trên máy bay rời Việt Nam đã khiến dân mạng xôn xao, tò mò không biết chuyện gì xảy ra - cho đến khi họ chia sẻ lý do đầy xúc động phía sau.

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam luôn nằm trong danh sách những điểm đến khiến du khách nước ngoài "đi rồi lại muốn quay lại". Từ cảnh quan thiên nhiên đẹp đến choáng ngợp, ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý đến sự thân thiện đặc trưng của con người bản địa, nhiều người từng đặt chân đến Việt Nam đều nói họ cảm nhận được một cảm giác "thuộc về". Có lẽ cũng chính vì điều này mà mỗi năm, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt câu chuyện xúc động xoay quanh những du khách phải rời đi trong nuối tiếc.

Mới đây, một khoảnh khắc như vậy tiếp tục gây chú ý: hai du khách nước ngoài đã ôm nhau khóc trên chuyến bay rời khỏi Việt Nam. Đoạn video do chính họ đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng bởi cảm xúc rõ rệt và chân thật. Nhiều người xem không khỏi bất ngờ, thậm chí lo lắng vì chưa rõ chuyện gì đã khiến họ bật khóc ngay trên máy bay như vậy.

2 khách Tây ôm nhau khóc trên máy bay rời Việt Nam vì lý do đầy xúc động- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, khi đọc dòng chia sẻ đi kèm, người xem mới hiểu trọn vẹn câu chuyện. Bằng tiếng Anh, họ viết: "Một lời tạm biệt thật khó khăn với nơi mà chúng tôi đã yêu và gọi là nhà trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của năm nay. Chúng tôi không thể chờ đến ngày quay trở lại và sống ở Đà Nẵng một lần nữa."

Theo chia sẻ, lý do của khoảnh khắc xúc động này xuất phát từ việc một trong hai người phải chuyển đến Úc để học trong năm tới, buộc họ tạm rời khỏi Việt Nam - nơi họ đã gắn bó, làm việc và tận hưởng cuộc sống suốt nhiều tháng qua. Dù vậy, cả hai đều khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ quay lại Việt Nam trong thời gian không xa.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều cư dân mạng quốc tế đồng cảm sâu sắc. Không ít người từng sống tại Việt Nam đã để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm của mình:

- "Tôi hiểu cảm giác này. Sống ở Việt Nam thật sự rất khác - rất dễ thương, nhẹ nhàng và khiến mình muốn ở lại mãi."

- "Đà Nẵng là nơi tôi nhớ nhất. Người dân thân thiện, đồ ăn ngon và cuộc sống bình yên khó tả."

- "Tôi rời Việt Nam năm ngoái và đến giờ vẫn nhớ những ngày chạy xe dọc bãi biển."

Câu chuyện của hai du khách càng cho thấy một điều mà nhiều người nước ngoài từng nhắc đến: Việt Nam có sức hút rất riêng, không ồn ào nhưng len lỏi vào cuộc sống hằng ngày - từ ly cà phê sữa đá buổi sáng, tiếng rao quen thuộc ngoài phố, những hàng quán mở đến khuya, cho đến con người giản dị nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ.

2 khách Tây ôm nhau khóc trên máy bay rời Việt Nam vì lý do đầy xúc động- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Đối với nhiều du khách, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là "ngôi nhà thứ 2" mà họ muốn sống lâu hơn, quay lại nhiều lần, thậm chí chọn làm nơi định cư. Từ Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đến Hà Nội, mỗi nơi đều mang một màu sắc rất khác nhưng đều để lại cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Câu chuyện hai du khách ôm nhau khóc trên máy bay vì phải rời Việt Nam thêm một lần nữa chứng minh: đôi khi, tình yêu dành cho một vùng đất có thể sâu sắc chẳng kém gì tình yêu dành cho con người. Và Việt Nam - bằng cách nào đó - luôn khiến những ai từng sống nơi đây cảm thấy nhớ nhung khi phải nói lời tạm biệt.

(Nguồn: @kyyintheskyyy)

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ban công 5㎡ biến thành phòng trà phong cách Thiền, view toàn cảnh đẹp đến mức khiến hàng xóm phải dừng lại trầm trồ

Ban công 5㎡ biến thành phòng trà phong cách Thiền, view toàn cảnh đẹp đến mức khiến hàng xóm phải dừng lại trầm trồ Nổi bật

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt

Nữ ca sĩ 45 tuổi vẫn đắt show, được Hồ Hoài Anh sáng tác riêng: Vừa song ca cùng chồng trên sóng VTV đã gây sốt Nổi bật

Chuyện ly kỳ ở Lạng Sơn: Hàng trăm ngôi nhà cùng quay về một hướng, cảnh tượng hiếm có!

Chuyện ly kỳ ở Lạng Sơn: Hàng trăm ngôi nhà cùng quay về một hướng, cảnh tượng hiếm có!

22:08 , 30/11/2025
Nam NSND nổi tiếng làm giám đốc, vừa bảo vệ thành công luận án tiến sỹ là ai?

Nam NSND nổi tiếng làm giám đốc, vừa bảo vệ thành công luận án tiến sỹ là ai?

21:45 , 30/11/2025
40 tuổi đến nơi rồi vẫn thất nghiệp, hoang mang không biết làm gì ra tiền

40 tuổi đến nơi rồi vẫn thất nghiệp, hoang mang không biết làm gì ra tiền

21:19 , 30/11/2025
"Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" U60 vẫn cực kỳ trẻ trung, mấy chục năm qua chỉ nặng hơn 45kg nhờ 1 bí quyết chống già gói gọn trong 3 từ

"Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" U60 vẫn cực kỳ trẻ trung, mấy chục năm qua chỉ nặng hơn 45kg nhờ 1 bí quyết chống già gói gọn trong 3 từ

20:42 , 30/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên