2 khách Tây ôm nhau khóc trên máy bay rời Việt Nam vì lý do đầy xúc động

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam luôn nằm trong danh sách những điểm đến khiến du khách nước ngoài "đi rồi lại muốn quay lại". Từ cảnh quan thiên nhiên đẹp đến choáng ngợp, ẩm thực phong phú, chi phí hợp lý đến sự thân thiện đặc trưng của con người bản địa, nhiều người từng đặt chân đến Việt Nam đều nói họ cảm nhận được một cảm giác "thuộc về". Có lẽ cũng chính vì điều này mà mỗi năm, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt câu chuyện xúc động xoay quanh những du khách phải rời đi trong nuối tiếc.

Mới đây, một khoảnh khắc như vậy tiếp tục gây chú ý: hai du khách nước ngoài đã ôm nhau khóc trên chuyến bay rời khỏi Việt Nam. Đoạn video do chính họ đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng bởi cảm xúc rõ rệt và chân thật. Nhiều người xem không khỏi bất ngờ, thậm chí lo lắng vì chưa rõ chuyện gì đã khiến họ bật khóc ngay trên máy bay như vậy.

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, khi đọc dòng chia sẻ đi kèm, người xem mới hiểu trọn vẹn câu chuyện. Bằng tiếng Anh, họ viết: "Một lời tạm biệt thật khó khăn với nơi mà chúng tôi đã yêu và gọi là nhà trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của năm nay. Chúng tôi không thể chờ đến ngày quay trở lại và sống ở Đà Nẵng một lần nữa."

Theo chia sẻ, lý do của khoảnh khắc xúc động này xuất phát từ việc một trong hai người phải chuyển đến Úc để học trong năm tới, buộc họ tạm rời khỏi Việt Nam - nơi họ đã gắn bó, làm việc và tận hưởng cuộc sống suốt nhiều tháng qua. Dù vậy, cả hai đều khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ quay lại Việt Nam trong thời gian không xa.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều cư dân mạng quốc tế đồng cảm sâu sắc. Không ít người từng sống tại Việt Nam đã để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm của mình:

- "Tôi hiểu cảm giác này. Sống ở Việt Nam thật sự rất khác - rất dễ thương, nhẹ nhàng và khiến mình muốn ở lại mãi."

- "Đà Nẵng là nơi tôi nhớ nhất. Người dân thân thiện, đồ ăn ngon và cuộc sống bình yên khó tả."

- "Tôi rời Việt Nam năm ngoái và đến giờ vẫn nhớ những ngày chạy xe dọc bãi biển."

Câu chuyện của hai du khách càng cho thấy một điều mà nhiều người nước ngoài từng nhắc đến: Việt Nam có sức hút rất riêng, không ồn ào nhưng len lỏi vào cuộc sống hằng ngày - từ ly cà phê sữa đá buổi sáng, tiếng rao quen thuộc ngoài phố, những hàng quán mở đến khuya, cho đến con người giản dị nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ.

(Ảnh chụp màn hình)

Đối với nhiều du khách, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là "ngôi nhà thứ 2" mà họ muốn sống lâu hơn, quay lại nhiều lần, thậm chí chọn làm nơi định cư. Từ Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đến Hà Nội, mỗi nơi đều mang một màu sắc rất khác nhưng đều để lại cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Câu chuyện hai du khách ôm nhau khóc trên máy bay vì phải rời Việt Nam thêm một lần nữa chứng minh: đôi khi, tình yêu dành cho một vùng đất có thể sâu sắc chẳng kém gì tình yêu dành cho con người. Và Việt Nam - bằng cách nào đó - luôn khiến những ai từng sống nơi đây cảm thấy nhớ nhung khi phải nói lời tạm biệt.

(Nguồn: @kyyintheskyyy)