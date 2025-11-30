Nam NSƯT 53 tuổi được vợ đại gia sinh con cho, đón về ở biệt thự 200 tỷ đồng, yêu hết lòng mặc gièm pha

Cặp đôi nghệ sĩ - doanh nhân của showbiz Việt

NSƯT Vũ Luân tên thật Lương Văn Bình, sinh năm 1972. Anh là một gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương tuồng cổ. Nam nghệ sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu những năm 1990, từng là thành viên nhóm Đồng ấu Bạch Long.

Tên tuổi của Vũ Luân gắn liền với nhiều vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm trong các vở như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Giang sơn mỹ nhân, Trời Nam… Ở giai đoạn hoàng kim của sân khấu cải lương vào cuối thập niên 1990, anh được xem là “bảo chứng phòng vé”, mỗi lần xuất hiện đều thu hút đông đảo khán giả.

Nghệ sĩ Vũ Luân là gương mặt quen thuộc trong làng cải lương

Dù sự nghiệp sân khấu có nhiều thành tích, song đời tư của Vũ Luân trải qua nhiều giai đoạn trắc trở. Anh từng có vài mối tình không trọn vẹn trước khi gặp Phương Lê.

Bà xã hiện tại của Vũ Luân là hoa hậu Phương Lê, kém anh 7 tuổi. Phương Lê nổi tiếng với danh hiệu Á hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới 2016 và Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Ngoài ra, cô còn là doanh nhân kinh doanh nha khoa, bất động sản, khách sạn, resort, cho thuê văn phòng... và làm vlogger ẩm thực. Trước khi đến với Vũ Luân, Phương Lê từng trải qua một lần đò và có 3 con gái riêng.

Vũ Luân và vợ - hoa hậu, doanh nhân Phương Lê

Đầu năm 2024, Phương Lê và Vũ Luân có nhiều hành động thân thiết từ đời thường cho đến trên mạng xã hội. Cặp đôi gặp nhau lần đầu trong một chương trình nghệ thuật thiện nguyện. Ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, nhưng sau nhiều lần trò chuyện, chia sẻ, họ dần tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.Theo Phương Lê, Vũ Luân chính là người đã giúp cô mở lòng trở lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Khi công khai mối quan hệ, cặp đôi phải đối diện với nhiều bàn tán trái chiều. Ngoài những nghi ngờ cho rằng họ đang “đánh bóng tên tuổi”, mạng xã hội còn lan truyền các tin đồn liên quan đến giới tính và vấn đề tài chính của Vũ Luân.

Tuy nhiên, nam NSƯT cho biết anh không quá để tâm đến những lời đồn. Về phía mình, Phương Lê chia sẻ với Đời sống Pháp luật: "Anh Luân là man 100%. Nếu anh Luân không man thì chắc tôi không yêu đâu. Tôi khẳng định. Tuy mới đính hôn nhưng chúng tôi đã sống chung với nhau như vợ chồng. Không thể nào không man mà tôi lấy. Tôi phải thử trước khi đính hôn".

Được vợ đại gia yêu hết lòng, sinh con cho mặc gièm pha

Vũ Luân và Phương Lê đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024. Đến tháng 8/2024, họ tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền ở TP.HCM.

Sau khi kết hôn, NSƯT Vũ Luân dọn về sống chung với vợ đại gia trong căn biệt thự tráng lệ của vợ tại khu vực Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Nằm trên khu đất có diện tích hơn 600m2, căn biệt thự gồm 5 tầng, có kiến trúc tân cổ điển với màu trắng chủ đạo. Cơ ngơi này có trị giá ước tính lên đến 200 tỷ.

Biệt thự trắng hoành tráng của Phương Lê - nơi vợ chồng cô đang sống cùng gia đình

Bên trong biệt thự, từng chi tiết nội thất đều thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ và xa hoa. Mỗi không gian từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đến phòng thay đồ, vật liệu, đồ trang trí cho đến hệ thống đèn chùm đều được lựa chọn cẩn thận theo phong cách quý tộc. Gara tầng hầm trưng bày dàn siêu xe hàng “khủng”, khiến cư dân mạng xuýt xoa.

Không chỉ chung sống trong cơ ngơi xa hoa, Phương Lê còn quyết định giao toàn bộ quyền điều hành hai công ty của mình cho chồng, cho thấy niềm tin tuyệt đối mà hoa hậu dành cho chồng.

Đầu năm 2025, Phương Lê thông báo mang thai con thứ tư ở tuổi 46. Đến ngày 28/10, cô hạ sinh con gái cho Vũ Luân. Mới đây, cặp đôi đã tổ chức tiệc đầy tháng cho công chúa nhỏ - bé Lương Bình Thụy Yên.

Vũ Luân - Phương Lê tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái

Chia sẻ với Ngôi sao, NSƯT Vũ Luân cho biết, được làm cha ở tuổi 53 là niềm hạnh phúc “khó diễn tả” với anh. Nam nghệ sĩ thừa nhận từng nghĩ chuyện có con gần như là điều không thể, bởi khi kết hôn với hoa hậu Phương Lê, cả hai đều ở độ tuổi trung niên. Vũ Luân tự an ủi bản thân rằng chỉ cần cuộc sống bình yên bên vợ là đủ, nhưng chính lúc anh buông bỏ kỳ vọng, điều kỳ diệu đã đến.

Khi biết tin vợ mang thai tự nhiên ở tuổi 46, nghệ sĩ xúc động đến rơi nước mắt. Ngày Phương Lê bước vào ca sinh, nam nghệ sĩ túc trực không rời, bồn chồn như chính mình sắp “vượt cạn”. May mắn, bé Thụy Yên chào đời khỏe mạnh, nặng 2,9 kg, trong niềm vỡ òa của cả gia đình.

Vũ Luân tâm sự con gái là niềm hy vọng, động lực mới để vợ chồng anh cố gắng mỗi ngày. Nam nghệ sĩ biết ơn vợ đại gia vì đã gánh vác vất vả ở tuổi U50 để sinh con gái, đem đến cho anh một gia đình trọn vẹn.

Từ khi con gái chào đời, Vũ Luân gần như dành trọn thời gian cho con. Trước đó, anh cũng chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức làm cha nên rất tự tin trong mọi việc: như cho bú bình, thay tã, ru con ngủ. Phương Lê cũng tiết lộ chồng là "ông bố bỉm sữa" khéo léo, đảm đang đến mức không cần người giúp việc hỗ trợ, nhờ vậy cô không thấy vất vả khi sinh thêm con thứ tư.

Trong việc chăm con, hai vợ chồng phân chia công việc và luôn trao đổi kỹ càng để mang đến cho bé Thụy Yên sự phát triển tốt nhất. Vũ Luân chia sẻ mong muốn lớn nhất là con gái sẽ lớn lên trong tình yêu thương, trở thành một em bé hạnh phúc.

Bên cạnh niềm vui, vợ chồng Vũ Luân cũng phải đối diện nhiều dèm pha và những thông tin tiêu cực khi Phương Lê mang bầu ở tuổi 46. Tuy nhiên, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, luôn hướng đến những điều tích cực để bảo vệ tổ ấm. Mỗi lúc vợ buồn hoặc quá áp lực, Vũ Luân chỉ cần ôm vợ hoặc đưa cô đi dạo một vòng là mọi lo lắng đều tan biến.