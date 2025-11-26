Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Thầy Minh Nhí đứng ra bảo vệ chúng tôi, nói thẳng rằng nếu thế nốt 2 cô học trò này thì tôi bỏ luôn, không làm vở kịch này nữa" – Việt Hương nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ về kỷ niệm được thầy mình là NSƯT Minh Nhí bảo vệ đến cùng.

Cô nói: "Tôi không thể quên lần được thầy Minh Nhí bảo vệ đến cùng khi làm một vở kịch tại sân khấu Idecaf. Đó cũng là vở kịch đầu tiên của tôi, là vở Trưng áo mua tượng.

Việt Hương được một nam NSƯT đứng ra bảo vệ, nói thẳng 1 câu- Ảnh 1.

Việt Hương và Minh Nhí thời trẻ

Khi đó, chúng tôi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh năm 1997. Thời điểm ấy, sân khấu Idecaf rất lớn, với tôi là một thiên đường. Trong khi đó, chúng tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, còn rất non nớt, cùi bắp.

Dù lúc đó tôi đã có huy chương, được nhiều đoàn mời về rồi, nhưng vẫn là diễn viên trẻ. Vì thế, khi mang vở kịch về, đương nhiên lãnh đạo sân khấu kịch buộc lòng phải muốn thay chúng tôi bằng diễn viên nổi tiếng để còn bán vé.

Nguyên dàn diễn viên nam bị thế vai hết, bên dàn nữ chỉ còn lại 4 người thì cũng 2 người bị thế vai. Còn lại 2 diễn viên nữ là tôi và Thúy Nga là học trò của thầy Minh Nhí.

Thầy Minh Nhí đứng ra bảo vệ chúng tôi, nói thẳng rằng nếu thế nốt 2 cô học trò này tôi bỏ luôn, không làm vở kịch này nữa.

Tôi nghe vậy cũng lo lắng lắm, sợ người ta ừ một cái thì ông thầy mình phải bỏ cả vở kịch, không được làm nữa. Còn nếu tôi được nhận thì cũng áp lực vô cùng. Vai của tôi và Thúy Nga trong vở kịch đó đều là 2 vai rất hay, một đứa là bà vợ chính, một đứa là tiểu tam.

Việt Hương được một nam NSƯT đứng ra bảo vệ, nói thẳng 1 câu- Ảnh 2.

Cuối cùng, tôi được giữ lại để diễn vai của mình. Tôi được đi diễn khắp nơi rồi quay về sân khấu Kịch Sài Gòn, được giữ lại làm chính thức cho sân khấu đó, làm suốt 7 năm trời. Còn thầy Minh thì bay đi khắp nơi vì hồi đó thầy nổi tiếng lắm".

Mối quan hệ giữa Việt Hương và Minh Nhí từ lâu đã vượt xa khuôn khổ giảng đường để trở thành tình phụ tử thiêng liêng, đáng ngưỡng mộ trong giới nghệ thuật. Xuất phát điểm là người thầy nghiêm khắc dìu dắt Việt Hương từ những ngày cô còn là sinh viên nghèo khó, Minh Nhí đã đặt những viên gạch nền móng vững chắc cho sự nghiệp rực rỡ của nữ danh hài.

Đáp lại ân tình đó, Việt Hương dù đã đứng trên đỉnh cao danh vọng vẫn luôn giữ trọn đạo, không chỉ tri ân thầy bằng những món quà vật chất giá trị mà còn luôn kề cận, chăm sóc ông tỉ mỉ như người cha thứ hai của mình.

Đối với Minh Nhí, Việt Hương là niềm tự hào lớn lao, là minh chứng sống động nhất cho tâm huyết "trồng người" của ông. Câu chuyện của họ như một nốt nhạc ấm áp, khẳng định giá trị bền vững của lòng biết ơn và tình nghĩa sắt son giữa chốn showbiz vốn nhiều thị phi và đổi thay.

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương

The Tùng Ninh

Thanh niên Việt

