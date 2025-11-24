Nam NSƯT từ chối Việt Hương cho tiền hàng tháng để sống

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Minh Nhí cùng các học trò như danh hài Việt Hương.

Việt Hương

Tại đây, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về tâm huyết với thầy mình. Cô nói: "Ở vị trí của người thầy thì thầy Minh thương đều. Học trò nào thầy cũng quan tâm, bằng mọi cách khác nhau.

Nói thật, tôi không phải người thầy Minh quan tâm nhất vì trong nhà đứa nào khỏe, lanh thì người thầy hay cha mẹ không bao giờ lo lắng nhiều, cứ kệ là làm được. Đứa nào yếu, dặt dẹo nhất thì thầy mới hay hỏi han.

Như tôi cũng có sức khỏe, nên thầy Minh chẳng bao giờ hỏi, hay hỏi mấy đứa sức khỏe yếu. Hồi đó tôi hay đi tấu hài, chạy show liên tục mà không mệt. Nhiều lúc tôi ngồi trách ngày xưa ba má hay thầy không thương tôi bằng người nọ người kia, nhưng là do tôi đủ lực.

Trong các học trò, tôi không phải người thầy Minh chú ý nhất. Việc tôi làm sân khấu Trương Hùng Minh cùng thầy là xuất phát từ cái tâm và cái tình.

Tôi làm vì cái tâm của tôi với sân khấu. Sân khấu không phải nơi để tôi kiếm tiền. Chúng tôi đi tập chỉ được 1 phần cơm, ngoài ra không được gì hết, nước phải mang từ nhà theo.

Minh Nhí

Sân khấu bây giờ rất khó khăn. Một vé bán ra chỉ có 250 nghìn tới 300 nghìn đồng. Dù có bán hết vé cũng khó bù lỗ được vì còn đủ thứ tiền phải chi, tiền âm thanh ánh sáng, tiền hậu đài, tiền nhân viên phục vụ hậu cần… Phải biết bao con người mới làm được một vở kịch.

Đóng màn một cái, chúng tôi phải tất tả chuẩn bị cảnh khác tiếp theo. Một đêm diễn diễn ra ít nhất 6 tiếng. Diễn xong, chúng tôi về nhà tắm gội, xả vai cũng phải mất mấy tiếng nữa.

Vì thế, tôi làm sân khấu là cái tâm với nghề và cái tình với ông thầy mình. Quan trọng là ông thầy tôi có muốn hay không.

Nhiều khi tôi bảo thầy ơi ở nhà đi, một tháng em cho thầy từng đây tiền thầy sống, nhưng ông thầy tôi không thích cái đó. Thầy Minh thích đi dạy, thích làm sân khấu.

Tôi hay đùa thầy rằng khi nào về già mà làm sân khấu tôi bắc cho thầy cái ghế ngồi cạnh bàn thờ Tổ để thầy ngồi coi".

Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, tọa lạc tại địa điểm rạp Vườn Lài quen thuộc, hiện đang là một điểm sáng rực rỡ và đầy sức sống của làng kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là "thánh đường" nghệ thuật được xây dựng từ tâm huyết cả đời của nghệ sĩ Minh Nhí cùng sự đồng hành hết mình của danh hài Việt Hương.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự đầu tư hoành tráng về cảnh trí, âm thanh và ánh sáng hiện đại, sân khấu còn chinh phục khán giả bằng những kịch bản đa dạng, từ màu sắc cổ trang rực rỡ, hài kịch dân gian duyên dáng cho đến những vở bi kịch tâm lý xã hội sâu sắc.

Sức hút của nơi này đến từ sự quy tụ của dàn sao gạo cội kết hợp nhuần nhuyễn cùng lứa diễn viên trẻ đầy năng lượng do chính lò đào tạo Minh Nhí rèn giũa. Mỗi đêm diễn tại đây không đơn thuần là giải trí mà là những giây phút thăng hoa, nơi khán giả cùng khóc, cùng cười và chiêm nghiệm những thông điệp nhân văn, góp phần thắp lại ngọn lửa đam mê kịch nói giữa lòng Sài Gòn.