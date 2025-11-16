Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương

16-11-2025 - 21:22 PM | Lifestyle

Nghệ sĩ Việt Hương và gia đình đang sinh sống trong căn biệt thự bề thế, giá khoảng 300 tỷ đồng.

Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh và bắt đầu hành trình gắn bó với nghệ thuật. Trong quá trình học, cô được dẫn dắt bởi NSƯT Công Ninh, NSƯT Minh Nhí. Việt Hương cùng lớp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thúy Nga, Cao Minh Đạt, Tiết Cương…

Diễn viên Việt Hương luôn được biết đến là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng giải trí Việt. Không chỉ nổi tiếng với sự duyên dáng trên sân khấu, cô còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối tài sản đồ sộ cùng khả năng kinh doanh “mát tay”.

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 1.

Diễn viên Việt Hương luôn được biết đến là một trong những gương mặt kỳ cựu của làng giải trí Việt

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 2.

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 3.

Vừa hoạt động nghệ thuật và thêm cả kinh doanh, NS Việt Hương và chồng là nhạc sĩ Hoài Phương sở hữu cơ ngơi, xe cộ, đồ hiệu không thua kém ai

Việt Hương hiện sinh sống trong căn biệt thự được cho là có giá trị lên đến 300 tỷ đồng tại khu nhà giàu. Tổ ấm này gây ấn tượng bởi diện tích rộng lớn, thiết kế sang trọng, nhiều tiện ích như hồ bơi, sân vườn… Bên cạnh biệt thự tại Việt Nam, vợ chồng Việt Hương - nhạc sĩ Hoài Phương còn sở hữu bất động sản lớn tại Mỹ.

Song song hoạt động nghệ thuật, Việt Hương còn lấn sân kinh doanh. Cô điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng, đồng thời đầu tư vào hệ thống cửa hàng và showroom lớn tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ làm đẹp đến ẩm thực. 

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 4.

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 5.

Tổng diện tích sử dụng của căn biệt thự của vợ chồng Việt Hương là 1.500m2, gồm 3 tầng, 1 hầm để xe và sân thượng cùng hồ bơi cực rộng

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 6.

Cô là một trong những nghệ sĩ giàu có top đầu trong làng giải trí Việt

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 7.

Việt Hương sở hữu chuỗi cửa hàng bánh ngọt sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh

Là một trong những nghệ sĩ đắt show, Việt Hương xuất hiện trên truyền hình với nhiều vai trò như diễn viên, MC, giám khảo… Mỗi chương trình cô tham gia đều có mức thù lao cao. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho biết mức cát-xê của Việt Hương luôn thuộc nhóm cao nhất nhì trong giới nghệ sĩ hài hiện nay. Ngoài hoạt động sân khấu và truyền hình, kênh YouTube của Việt Hương cũng mang lại nguồn thu đáng kể nhờ lượng người theo dõi và lượt xem ổn định.

Việt Hương từng lên tiếng trước thông tin là đại gia bất động sản, có nhiều đất: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. 

Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 8.

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 9.

Cát-xê của Việt Hương cũng nằm trong nhóm cao nhất nhì trong showbiz Việt

Những ngày gần đây, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ bị gọi tên trên mạng xã hội khi thương hiệu mỹ phẩm Hương Thị gắn liền với hình ảnh của cô vướng vào nhiều tranh luận. Trước những thông tin trái chiều, ông xã của Việt Hương đã công bố kết quả kiểm nghiệm sản phẩm như một động thái bác bỏ các nghi vấn đang được lan truyền. Dù vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng, mọi động thái của vợ chồng Việt Hương vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 10.

Khối tài sản hàng trăm tỷ của Việt Hương- Ảnh 11.

Ông xã Việt Hương có động thái khi sản phẩm làm đẹp Hương Thị bị bàn tán

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

