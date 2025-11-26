Nam NSƯT nổi tiếng cả nước: "Ông Hải không chấp nhận một người vợ như thế"

NSƯT Hoàng Hải sắp tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình Gia đình trái dấu . Trong phim, anh đảm nhận vai ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện, người chồng luôn yêu chiều vợ và là trụ cột vững chắc của gia đình.

Tuy nhiên, khi biến cố ập đến, ông Phi bị tinh giản biên chế và nghỉ hưu non. Cuộc sống tưởng chừng ổn định của ông bắt đầu lung lay, để lại những hụt hẫng, nghi ngờ bản thân và những rạn nứt trong chính ngôi nhà của mình.

NSƯT Hoàng Hải và "vợ trên phim" - NSƯT Kiều Anh

Vai diễn này không chỉ đòi hỏi Hoàng Hải lột tả tâm lý phức tạp của một người đàn ông đang đối diện với thay đổi lớn trong đời, mà còn khắc họa những rung cảm sâu kín trong hôn nhân, sự yêu thương và thấu hiểu giữa vợ chồng.

Không chỉ trong phim, ở ngoài đời, nghệ sĩ Hoàng Hải cũng được ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã gắn bó từ thời tào khang. Chính sự thấu hiểu, tin tưởng và tình cảm bền chặt này đã giúp nam nghệ sĩ tự tin hơn trong việc hóa thân vào nhân vật. "Tôi may mắn vì có người vợ luôn thấu hiểu, đồng hành", nam nghệ sĩ tự hài chia sẻ.

"Xem tôi đóng cảnh tình cảm, vợ giật mình: Hóa ra vất vả phết nhỉ!"

Trong "Gia đình trái dấu", ông Phi là người chồng hết mực chiều vợ, còn ở ngoài đời anh thế nào?

Vợ ngoài đời là vợ của Hoàng Hải, còn bà Ánh (do NSƯT Kiều Anh thủ vai) trong phim Gia đình trái dấu là vợ của ông Phi. Khi diễn xuất, tôi là ông Phi, không phải Hoàng Hải.

Khi đóng phim, tôi phải gạt Hoàng Hải qua một bên để nhập tâm trọn vẹn vào nhân vật. Ông Phi yêu thương, chiều chuộng bà Ánh vì từ xưa ông ấy đã “yêu như yêu một bông hoa”, chỉ cần ngắm thôi cũng đủ. Tâm lý đó phải được đẩy vào nhân vật, chứ không thể lấy bản thân ngoài đời để diễn.

Nhiều người thắc mắc: "Sao lại thế, sao trong phim anh vậy mà ở ngoài đời lại khác". Đơn giản vì họ chưa tách bạch được đâu là nhân vật, đâu là con người thật. Ngoài đời, ông Hải không chấp nhận một bà vợ như thế, nên ông ấy mới không phải ông Phi.

Ở ngoài đời, nghệ sĩ Hoàng Hải có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Thu Tuyết

Thực ra không hẳn là ai chiều ai, mà giữa vợ chồng với nhau quan trọng là sự trân trọng và thấu hiểu. Sống với nhau càng lâu thì ngoài tình còn có nghĩa, rồi con cái, gia đình… Hạnh phúc dần dần được bồi đắp lên từ hai phía.

Ngày trước hay bây giờ thì vợ tôi vẫn vậy, vẫn là người phụ nữ đã đồng hành cùng tôi hơn 20 năm. Giờ con cái trưởng thành, biết chăm lo cho bố mẹ hơn, mỗi đứa cũng đã có gia đình riêng. Tôi có bốn đứa cháu, nội ngoại đủ cả, nên vợ cũng thảnh thơi hơn ngày trước.

Vì thế, nếu không phải đi quay, rảnh một chút là tôi lại “lên đường”, lái xe đưa vợ đi chơi. Vừa rồi hai vợ chồng tôi đi một vòng miền Nam, gần 6000 km, và tôi lái xe suốt chặng vì ngày xưa từng chạy xe đường dài. Chúng tôi lại rủ thêm vài người bạn, cứ thế mà rong ruổi. Đi chơi xong, vợ và bạn bè về, còn tôi lại tiếp tục lên đường đi làm phim.

Anh nói nhiều về sự thấu hiểu, đó là bí quyết quan trọng để vợ chồng anh giữ hôn nhân bền chặt?

Làm nghệ thuật nhiều khi phải hy sinh, nhưng không phải người vợ nào hay hàng xóm, họ hàng nào cũng hiểu. Thấy chồng đóng cảnh tình cảm, có những bà vợ cứ nhất quyết: “Tôi không hiểu, ông không được ôm cô ta”, thì nghệ sĩ biết phải làm sao. Đi quay về mà bị vợ tát thì còn ai dám đi đóng phim nữa, khổ lắm.

Tôi may mắn vì vợ chưa bao giờ như vậy. Bản thân mình cũng phải giải thích để vợ và mọi người hiểu rằng: "Đó không phải ông Hải, mà là ông Phi, ông Dũng, ông Hùng… những nhân vật tôi phải hóa thân cho tròn trịa".

20 năm trước, khi chưa có con, tôi đã đi đóng phim, đã đóng cùng với nhiều diễn viên nữ. Ơn trời, vợ tôi thấu hiểu. Có lần, tôi mời vợ đến trường quay xem cảnh tình cảm trên giường, cảnh ấy thôi mà xung quanh hơn 20 người, tập toát cả mồ hôi. Vợ cũng giật mình: "Hóa ra vất vả phết nhỉ!".

Cả hai đã đồng hành bên nhau hơn 20 năm

Mình phải cho vợ thấy rõ công việc của mình, phải "ngửa bài": "Đây, nghề của tôi đây, áp lực như thế đấy, xem có chịu nổi không".

Áp lực còn đến từ người xung quanh. Bạn bè đôi khi buông câu: "Hôm qua tao thấy chồng mày với cô này cô kia…", nghe cũng khó chịu chứ. Nhưng người vợ biết yêu thương và hiểu chồng sẽ chẳng làm gì ầm ĩ, vì biết mình đi quay về cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhiều khi tôi vừa về đến nhà, vợ đã hỏi: “Hôm nay anh quay có mệt không?”.

Còn bà con anh em thì đôi khi không hiểu, dễ nói những câu kiểu: "Ôi, thằng này ghê nhỉ, nó thế cơ mà…". Nghe xong cũng mệt. Thế nên, vợ chồng với nhau nhiều khi là cái duyên, gặp được người biết hiểu, biết cảm thông thì mới đồng hành được lâu dài.

"Cuộc sống của tôi chưa bao giờ trống trải"

Trước đây, vợ anh ít xuất hiện cùng anh trên mạng xã hội, nhưng gần đây chị ấy cởi mở hơn. Vì sao vậy?

Ngày xưa, người không làm nghệ thuật thường ngại lắm, không muốn xuất hiện trước máy quay. Nhưng sống với nhau mấy chục năm thì cũng phải bớt ngại dần chứ, sao ngại mãi được.

Tôi chính là người rủ vợ làm TikTok. Tôi nói vui: "Mình già rồi, quay vài thước phim làm kỷ niệm đi". Rồi dần dà, vợ quen và tự nhiên hơn.

Có người nói anh giờ giàu nên đóng phim vì đam mê, anh nghĩ sao?

Tôi không phải là người đóng phim vì đam mê mà quên cơm áo gạo tiền. Chỉ là khi nghệ sĩ được tập trung làm công việc của mình, không phải xoay sở thêm đủ thứ, thì họ sẽ làm nghề tốt hơn, chỉn chu hơn.

NSƯT Hoàng Hải có nhiều sở thích, trong đó có thú vui lái xe mô tô

Nếu không đi quay, cuộc sống thường nhật của anh thế nào?

Mỗi ngày của tôi trôi qua rất giản dị. Tôi thích đọc sách, xem phim, đây vừa là đam mê, vừa là nghề. Ngoài ra, tôi còn những thú vui rất đời thường: khi thì xách mô tô chạy cùng bạn bè vài vòng cho thoáng, khi lại ở nhà chăm chim, chăm cá… Thế nên cuộc sống của tôi chưa bao giờ trống trải.