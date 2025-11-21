Nghệ sĩ U60 giàu nhất miền Tây, cả nước yêu quý ủng hộ

Ít ai biết rằng Lý Hải là người gốc miền Tây, sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp. Không chỉ là đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Việt, anh còn được biết đến là một "đại gia ngầm" nhờ sở hữu khối tài sản khủng tích lũy qua nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Sự nghiệp của Lý Hải trải dài gần 30 năm với vai trò ca sĩ, diễn viên và đạo diễn, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Ở mỗi lĩnh vực, anh đều gặt hái thành công, đặc biệt phải kể đến loạt phim Lật Mặt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của anh.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lý Hải còn nổi bật với lối sống giản dị cùng vợ Minh Hà và các con. Dù sống trong những cơ ngơi bạc tỷ, gia đình anh vẫn ưu tiên cuộc sống bình dị, ấm áp và gần gũi với thiên nhiên. Lý Hải cảm thấy cực kỳ mãn nguyện khi được tận hưởng nhịp sống giản đơn như một người nông dân thực thụ.

Lý Hải và bà xã Minh Hà

Biệt thự 40 tỷ ở trung tâm TP.HCM

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà sở hữu biệt thự trị giá 40 tỷ ở quận 10, TP.HCM. Căn nhà có vị trí mặt tiền đắc địa, sang trọng với thiết kế 3 tầng và 7 phòng ngủ, nội thất bên trong làm bằng gỗ cao cấp. Gia đình Lý Hải từng sinh sống suốt nhiều năm ở đây. Dù không thường xuyên chia sẻ về tổ ấm, những hình ảnh hiếm hoi từng xuất hiện vẫn đủ để thấy rõ mức độ tiện nghi và đắt đỏ của căn biệt thự.

Biệt thự 40 tỷ của vợ chồng Lý Hải ở trung tâm TP.HCM

Nội thất bên trong sang trọng, cao cấp

Không gian sống vô cùng rộng rãi

Biệt thự siêu rộng ở ngoại thành TP.HCM

Vào năm 2019, gia đình Lý Hải quyết định chuyển về một căn biệt thự rộng rãi hơn ở khu vực ngoại thành. Ngôi nhà có thiết kế 4 tầng theo phong cách hiện đại, chú trọng hệ cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng. So với biệt thự ở quận 10, cơ ngơi này rộng rãi hơn rất nhiều với diện tích lên đến hàng trăm mét vuông.

Xung quanh biệt thự là khu vườn xanh mát do chính Lý Hải tự tay chăm sóc. Anh trồng đủ loại hoa và cây trái, biến cuộc sống tại đây trở thành hành trình trải nghiệm như một người nông dân đúng nghĩa. Đây cũng là căn nhà thường xuyên xuất hiện nhất trên mạng xã hội của gia đình, bởi từng góc nhỏ đều phản ánh nếp sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên.

Căn biệt thự tại ngoại thành TP.HCM của gia đình Lý Hải

Không gian sống tại đây được bài trí theo đúng sở thích của gia đình nam đạo diễn

Không gian sân vườn, sân thượng được Lý Hải và Minh Hà chăm chút với nhiều loại hoa và cây xanh. Diện tích rộng rãi cho phép vợ chồng anh bố trí thêm khu trồng rau, cây ăn trái và một khoảng sân để các con thoải mái chạy nhảy, chơi đùa mỗi ngày.

Từng góc trong căn biệt thự ngoại thành đều có mảnh xanh bắt mắt

Khuôn viên bên ngoài biệt thự giống như 1 "khu sinh thái" thu nhỏ

Lý Hải không tiếc tiền đầu tư để biến sân thượng thành nông trại nhỏ với đủ loại rau và hoa quả 4 mùa

Giống như Lý Hải, bà xã Minh Hà cũng là người vô cùng yêu thiên nhiên, cây cỏ

Bên trong biệt thự còn được bố trí bể bơi ngoài trời, góp phần tạo cảm giác thư giãn, thoáng đãng cho toàn bộ khuôn viên, đồng thời kết nối hài hòa với sân vườn xung quanh.

Khu vực bể bơi trong nhà

Bà xã Lý Hải check-in ở bể bơi tại gia

Với diện tích rộng hàng trăm mét vuông, không gian bên trong biệt thự vô cùng thoáng đãng, mang phong cách hiện đại và sang trọng. Nhiều cửa kính lớn được bố trí khéo léo, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập mọi góc phòng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho toàn bộ không gian.

Không gian bên trong biệt thự được thiết kế với tông trắng - nâu gỗ chủ đạo

Từng món nội thất trong nhà đều được chọn lựa tỉ mỉ

Khu bếp hiện đại với thiết kế hướng ra ngoài, đón ánh sáng vô cùng thoáng đãng