Nghệ sĩ Tấn Beo bị đột quỵ, suy thận: Thừa nhận thói quen ăn nhiều 4 món này kéo dài chính là nguyên nhân

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5 (tức giai đoạn cuối) sau thời gian điều trị tai biến khiến khán giả không khỏi xót xa. Theo chia sẻ từ gia đình, nam nghệ sĩ hiện được lọc máu tại một cơ sở y tế ở TP.HCM, đồng thời phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

Trải qua hơn 3 tháng điều trị tích cực bệnh thận mạn, độ lọc cầu thận của Tấn Beo đã được cải thiện, giúp anh thoát khỏi việc chạy thận thường xuyên, song phải tái khám định kỳ, tập vật lý trị liệu và theo dõi sức khỏe sát sao.

Tấn Beo khi khỏe mạnh và hiện tại đang nằm viện.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Tấn Beo thừa nhận, anh bị vậy là do thói quen ăn uống của mình. Tân Beo thích ăn mặn, đặc biệt là các món đồ muối, trứng ung, mắm cá, lại còn hay uống bia đêm khuya với bạn bè sau giờ diễn. Bây giờ mới thấy hậu quả khủng khiếp.

Câu chuyện của Tấn Beo là lời cảnh tỉnh cho không ít người Việt, những ai vẫn xem việc ăn mặn hay tụ tập "lai rai" là chuyện nhỏ, mà không biết đó chính là con đường ngắn nhất dẫn đến suy thận, đột quỵ, tim mạch.

Ăn các món mặn quá nhiều và thường xuyên là "thủ phạm thầm lặng" khiến thận suy kiệt dần mòn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng muối khuyến nghị mỗi người nên tiêu thụ dưới 5g/ngày (tương đương 1 thìa cà phê). Tuy nhiên, người Việt trung bình ăn gấp đôi con số này do thói quen ăn mắm, muối, nước chấm đậm vị.

Ăn mặn lâu ngày khiến huyết áp tăng, gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong cầu thận, khiến thận phải làm việc quá tải để lọc natri và nước dư thừa. Kết quả là chức năng lọc máu suy giảm, hình thành bệnh thận mạn tính. Về lâu dài có thể tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối, như trường hợp của nghệ sĩ Tấn Beo.

Ngoài ra, muối còn làm giảm hiệu quả của thuốc huyết áp, khiến bệnh nhân dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: Cao huyết áp - tổn thương thận - suy thận - tăng huyết áp nặng hơn.

Đồ muối, trứng ung, mắm cá không chỉ hại thận mà còn hại tim mạch, gây ung thư

Các món dưa muối, cà muối, mắm cá, trứng ung… vốn là đặc sản quê nhà của người Việt nhưng chứa hàm lượng natri và nitrat rất cao. Khi lên men hoặc ủ lâu ngày, các thực phẩm này còn sinh ra nitrosamine, chất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư dạ dày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn đồ muối mặn thường xuyên không chỉ khiến thận bị tổn thương mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ. Lượng natri dư thừa khiến mạch máu co lại, tăng áp lực nội mạch, từ đó dễ gây vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu não, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến tai biến.

Uống bia đêm khuya - "kẻ giấu mặt" phá hủy thận và tim

Không chỉ muối, bia rượu cũng là "đồng phạm" trong nhiều ca suy thận. Uống bia vào ban đêm, đặc biệt khi bụng đói, khiến gan và thận phải hoạt động tối đa để lọc độc tố, dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải và tăng axit uric trong máu, được coi là nguyên nhân gây bệnh gút và sỏi thận.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người uống bia thường xuyên vào buổi tối dễ gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ, tăng huyết áp và suy giảm chức năng lọc máu. Nếu kết hợp với ăn mặn và đồ muối, nguy cơ suy thận cấp hoặc đột quỵ tăng gấp 3–4 lần.

Cơ thể không có "phép màu" để bù đắp cho thói quen xấu

Tấn Beo là một nghệ sĩ tài năng, luôn mang lại tiếng cười cho khán giả, nhưng câu chuyện sức khỏe của anh lại là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người: Đừng đợi đến khi bệnh tìm đến mới chịu thay đổi.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Giảm muối ngay hôm nay, tập thói quen ăn nhạt, dùng chanh, tỏi, ớt để tăng vị thay vì muối.

- Hạn chế đồ muối, thực phẩm lên men lâu ngày, chọn rau củ tươi thay thế.

- Không uống bia rượu sau 21 giờ, vì thời điểm này gan và thận cần được nghỉ ngơi.

- Uống đủ nước, kiểm tra huyết áp, đường huyết và chức năng thận định kỳ.