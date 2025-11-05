Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

05-11-2025 - 20:10 PM | Sống

Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã công bố kết quả phát hiện và xử lý phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ trên nhiều tuyến quốc lộ trong thời gian từ ngày 21/9/2025 đến ngày 30/9/2025.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, từ ngày 21/9/2025 đến ngày 30/9/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 424 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ. Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

1. Tuyến Quốc lộ 1: 80 trường hợp

1. Tuyến Quốc lộ 1: 80 trường hợp

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

2. Tuyến Quốc lộ 45: 122 trường hợp

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 10.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 11.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 12.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 13.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 14.

3. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 105 trường hợp

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 15.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 16.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 17.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 18.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 19.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 20.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 21.

4. Tuyến quốc lộ 47: 11 trường hợp

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 22.

5. Tuyến quốc lộ 47B: 47 trường hợp

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 23.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 24.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 25.

6. Quốc lộ 15: 59 trường hợp

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 26.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 27.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 28.

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 29.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa lưu ý, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh sẽ gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. 

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: 

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

201 ô tô, xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Đời sống pháp luật

