Nam nhạc sĩ nổi tiếng cả nước lấy luật sư sau vài mối tình với nghệ sĩ: "Tôi thấy hợp lý"

Trong cuộc trò chuyện mới đây, nhạc sĩ Dương Cầm đã chia sẻ về hôn nhân của mình. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết, anh cảm thấy mãn nguyện khi lựa chọn lấy một nữ luật sư tên Thu Quỳnh.

"Trải qua một vài mối tình với nghệ sĩ, khi lấy vợ chuyển sang 'luật sư', tôi thấy hợp lý. Về hôn nhân thì không thể định trước, đó là mối nhân duyên trời định. Khi chúng tôi quen nhau, bạn ấy cũng chưa biết tôi là ai, cũng không quá yêu nghệ thuật, có khi đó lại là điều hay", Dương Cầm nói.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Theo anh, sau một thời gian sống cùng nhau, vợ bắt đầu yêu thích nghệ thuật và dần dừng công việc của mình để hỗ trợ chồng: "Hiện tại, bạn ấy đã tạm gác mọi công việc khác để trở thành bàn đạp vững chắc, giúp tôi theo đuổi những gì mình đam mê. Chúng tôi cùng xây dựng một ước vọng chung, tôi chuyên sâu về nhạc kịch, thực hiện nhiều vở và để lại dấu ấn riêng. Hai vợ chồng đồng hành vun đắp con đường này".

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, nam nhạc sĩ thừa nhận: "Chúng tôi khá hòa thuận. Tôi ít nói nên đôi khi bạn ấy hơi bực, nhưng về cơ bản hai vợ chồng đồng quan điểm, đặc biệt trong việc nuôi dạy con và chia sẻ công việc gia đình. Sống hòa thuận và cùng quan điểm trong nuôi dạy con là điều khó nhất, và chúng tôi may mắn làm được điều đó".

Dương Cầm là nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường hàn lâm. Anh sinh năm 1986, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Dương Cầm và con trai.

Từ năm 2010, anh tham gia các chương trình lớn của VTV và sân khấu chuyên nghiệp, đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất cho nhiều dự án như Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt, Khát vọng trẻ, Giai điệu tự hào, The Voice, Sing My Song. Bên cạnh đó, anh thực hiện nhiều concert riêng cho ca sĩ lớn, sáng tác các ca khúc và tác phẩm khí nhạc trữ tình – hiện đại, từng giành 2 giải thưởng âm nhạc Cống hiến ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm" và "Nhà sản xuất của năm".

Những năm gần đây, Dương Cầm gắn bó với Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, thực hiện các dự án sân khấu – nhạc kịch quy mô, trong đó có Giấc mơ Chí Phèo gây tiếng vang. Anh được đánh giá là gương mặt tiêu biểu của lớp nhạc sĩ trẻ, với phong cách sáng tạo nghiêm túc, giàu nghề và bền bỉ.