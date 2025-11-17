Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam nhạc sĩ nổi tiếng cả nước lấy luật sư sau vài mối tình với nghệ sĩ: "Tôi thấy hợp lý"

17-11-2025 - 19:05 PM | Lifestyle

"Về hôn nhân thì không thể định trước, đó là mối nhân duyên trời định", nam nhạc sĩ nói.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, nhạc sĩ Dương Cầm đã chia sẻ về hôn nhân của mình. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết, anh cảm thấy mãn nguyện khi lựa chọn lấy một nữ luật sư tên Thu Quỳnh.

"Trải qua một vài mối tình với nghệ sĩ, khi lấy vợ chuyển sang 'luật sư', tôi thấy hợp lý. Về hôn nhân thì không thể định trước, đó là mối nhân duyên trời định. Khi chúng tôi quen nhau, bạn ấy cũng chưa biết tôi là ai, cũng không quá yêu nghệ thuật, có khi đó lại là điều hay", Dương Cầm nói.

Nam nhạc sĩ nổi tiếng cả nước lấy luật sư sau vài mối tình với nghệ sĩ: "Tôi thấy hợp lý"- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Theo anh, sau một thời gian sống cùng nhau, vợ bắt đầu yêu thích nghệ thuật và dần dừng công việc của mình để hỗ trợ chồng: "Hiện tại, bạn ấy đã tạm gác mọi công việc khác để trở thành bàn đạp vững chắc, giúp tôi theo đuổi những gì mình đam mê. Chúng tôi cùng xây dựng một ước vọng chung, tôi chuyên sâu về nhạc kịch, thực hiện nhiều vở và để lại dấu ấn riêng. Hai vợ chồng đồng hành vun đắp con đường này".

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, nam nhạc sĩ thừa nhận: "Chúng tôi khá hòa thuận. Tôi ít nói nên đôi khi bạn ấy hơi bực, nhưng về cơ bản hai vợ chồng đồng quan điểm, đặc biệt trong việc nuôi dạy con và chia sẻ công việc gia đình. Sống hòa thuận và cùng quan điểm trong nuôi dạy con là điều khó nhất, và chúng tôi may mắn làm được điều đó".

Dương Cầm là nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường hàn lâm. Anh sinh năm 1986, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nam nhạc sĩ nổi tiếng cả nước lấy luật sư sau vài mối tình với nghệ sĩ: "Tôi thấy hợp lý"- Ảnh 2.

Dương Cầm và con trai.

Từ năm 2010, anh tham gia các chương trình lớn của VTV và sân khấu chuyên nghiệp, đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất cho nhiều dự án như Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt, Khát vọng trẻ, Giai điệu tự hào, The Voice, Sing My Song. Bên cạnh đó, anh thực hiện nhiều concert riêng cho ca sĩ lớn, sáng tác các ca khúc và tác phẩm khí nhạc trữ tình – hiện đại, từng giành 2 giải thưởng âm nhạc Cống hiến ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm" và "Nhà sản xuất của năm".

Những năm gần đây, Dương Cầm gắn bó với Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, thực hiện các dự án sân khấu – nhạc kịch quy mô, trong đó có Giấc mơ Chí Phèo gây tiếng vang. Anh được đánh giá là gương mặt tiêu biểu của lớp nhạc sĩ trẻ, với phong cách sáng tạo nghiêm túc, giàu nghề và bền bỉ.

Nam nhạc sĩ vừa trả nợ cho danh hài nổi tiếng: "Ban đầu chỉ nghĩ giúp giải quyết chuyện nợ nần"

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Về thăm quê chồng, người phụ nữ chốt mua nhà, trả hết tiền trong 1 ngày: Nhìn ảnh mới hiểu lý do!

Về thăm quê chồng, người phụ nữ chốt mua nhà, trả hết tiền trong 1 ngày: Nhìn ảnh mới hiểu lý do! Nổi bật

"Phú bà" sống trong biệt thự 185 tỷ: Lộng lẫy đến mức sang chấn thị giác, Google cạn từ khen

"Phú bà" sống trong biệt thự 185 tỷ: Lộng lẫy đến mức sang chấn thị giác, Google cạn từ khen Nổi bật

3 việc người giàu làm hàng ngày còn bạn thì không

3 việc người giàu làm hàng ngày còn bạn thì không

18:44 , 17/11/2025
Đặc khu Việt Nam đầu tư công trình gần 22.000 tỷ đồng, phục vụ sự kiện quy tụ VVIP trên toàn thế giới

Đặc khu Việt Nam đầu tư công trình gần 22.000 tỷ đồng, phục vụ sự kiện quy tụ VVIP trên toàn thế giới

17:35 , 17/11/2025
Nhân cách thật của Doãn Quốc Đam

Nhân cách thật của Doãn Quốc Đam

17:17 , 17/11/2025
Gừng bonsai lên ngôi nhưng khoai lang thủy canh vẫn hot rần rần: Chị em trồng chơi mà ăn thật cũng “đã cái nư”!

Gừng bonsai lên ngôi nhưng khoai lang thủy canh vẫn hot rần rần: Chị em trồng chơi mà ăn thật cũng “đã cái nư”!

17:02 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên