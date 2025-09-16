Nam nhạc sĩ cả nước biết tên: Hôn nhân viên mãn với vợ kém 29 tuổi, có nhà ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Bắc Ninh

Nhạc sĩ Dương Thụ được xếp vào “bộ tứ” nhạc sĩ tài danh Hà thành gồm: Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến và Dương Thụ.

Dương Thụ sinh năm 1943 thuộc gia tộc danh giá họ Dương có hai cụ cố đỗ tiến sĩ triều Nguyễn và làm quan nhà Nguyễn là Dương Khuê và Dương Lâm, cháu họ nhạc sĩ Dương Thiệu Tước và Giáo sư Tiến sĩ Dương Thiệu Tống.

Ông học piano với gia đình nghệ sĩ Thái Thị Sâm tại trường âm nhạc tư thục của cụ Lưu Quang Duyệt ở Hà Nội. Ông tốt khoa Văn - Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1972, Dương Thụ thi đỗ vào Khoa Sáng tác của Nhạc viện Hà Nội (cùng đợt với Nguyễn Cường và Trần Tiến) song đang học năm 2 thì về dạy học cấp 3 ở Tuyên Quang.

Nhạc sĩ Dương Thụ.

Sau năm 1975, ông chuyển vào miền Nam làm giáo viên khoa lý luận Đại học Mỹ thuật TPHCM. Mãi sau này, ông mới toàn tâm toàn ý cho âm nhạc và nổi tiếng với nhiều ca khúc qua tiếng hát của Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Nguyên Thảo, Nhật Thủy thể hiện...

Bên cạnh sáng tác, ông còn chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều đoàn biểu diễn, làm biên tập cho Nhà xuất bản Âm nhạc, Tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hiện ông là chủ hệ thống “Cà phê Thứ Bảy” làm ăn rất phát đạt.

Về đời tư, nhạc sĩ Dương Thụ từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi kết hôn với nhà báo Phạm Thị Thu Thủy (sinh năm 1971), kém ông 29 tuổi.

Chia sẻ về nhân duyên này, bà xã của nam nhạc sĩ từng tiết lộ trên báo Vnexpress rằng, cuộc nói chuyện 2 người đầu tiên của họ kéo dài tới 8 tiếng đồng hồ. Rồi từ công việc, họ thành bạn rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Dù chênh lệch về tuổi tác, thế hệ nhưng cuộc hôn nhân đó đến giờ đã kéo dài gần 30 năm. Họ rất hợp nhau và gắn bó trong mọi khía cạnh cuộc đời và hạnh phúc đến giờ.

Đặc biệt, cả hai đều có chung sở thích du lịch khám phá các vùng đất mới. Tạp chí Tri Thức Znews viết, họ đã cùng nhau rong ruổi trong hơn 10 chuyến xuyên Việt, một số nước Đông Nam Á (như Lào, Thái, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia), một số nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ba Lan, Czech...).

Ông chia sẻ: "Tôi không quan tâm việc đi để học những gì. Tôi và Thủy đi để sống - đời sống mà nhiều người chưa từng sống. Cuộc đời làm được như thế mới thật là hạnh phúc".

Nhạc sĩ Dương Thụ và vợ kém 29 tuổi.

Nhạc sĩ Dương Thụ và vợ kém 29 tuổi vẫn đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Ông gọi vợ theo cách rất riêng “cô Thủy” và khen vợ là người có chất riêng, không biết nói dối.

Nói về cuộc sống hôn nhân với bà xã kém 29 tuổi, nam nhạc sĩ sinh năm 1943 chia sẻ: “Chúng tôi hạnh phúc vì sống thật, không vì những thứ vớ vẩn bên ngoài. Hạnh phúc phải được cảm nhận bởi chính mình, không bởi cách dư luận, xã hội đánh giá bạn”, ông nói với báo Vietnamnet.

Ở tuổi 82, cái tuổi mà nhiều người phải chống gậy thì nam nhạc sĩ vẫn miệt mài làm việc. Ông đang làm 2 bộ đĩa than vừa gửi sang Pháp in và cũng đang viết một cuốn sách theo đặt hàng của nhà xuất bản.

Một ngày, ông ngủ 5 tiếng, dành phân nửa thời gian cho âm nhạc, văn hóa nghệ thuật, phân nửa ngày cho việc nhà.

Ông nói: “50% cuộc sống của tôi bây giờ dành cho sở thích: rửa bát, quét nhà, chăm cây, làm bữa sáng... Một ngôi nhà đầy việc nhưng không có người giúp việc, không có trợ lý, vợ thì bận bịu, đi suốt. Nếu Thủy ở nhà, cô ấy sẽ lo nấu ăn ngon, tôi lo hết việc nặng”, nguồn báo Vietnamnet.

Đặc biệt, nam nhạc sĩ cũng tiết lộ, vợ chồng ông có nhiều nhà, từ Sài Gòn, Vũng Tàu tới Bắc Ninh. Ngôi nhà nào ông cũng tự tay thiết kế, trồng cây, làm vườn. Thậm chí ông còn tự khuân đá để xây bờ kè cho ngôi nhà trên núi ở Vũng Tàu.