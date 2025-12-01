Tết 2026 khác hẳn 2025: Người Việt bỏ mua thừa, chuyển sang chi tiêu tỉnh táo và có chiến lược

Người tiêu dùng 2026 không còn chạy theo “giỏ hàng cho đủ Tết”

Một tiểu thương ở Hà Đông nói thẳng: “Năm nay khách hỏi kỹ hơn, ít mua kiểu ‘thôi cứ lấy thêm cho chắc’ như năm ngoái”. Đây là thay đổi đầu tiên, và cũng là rõ nhất.

Tết 2025 là năm nhiều người mua theo tâm lý Tết mà, cứ mua nhiều cho yên tâm, dẫn đến tủ lạnh dư thừa, đồ khô không dùng đến, gia vị tồn đến tháng 3.

Sang Tết 2026, hành vi này giảm rõ rệt. Người tiêu dùng ưu tiên mua vừa đủ – mua từng đợt – mua theo kế hoạch, thay vì gom một lần. Điều này xuất phát từ ba nguyên nhân:

- Giá cả 2025 tăng nhẹ khiến người dân cẩn trọng hơn.

- Gia đình nhỏ 2–4 người không cần tích trữ quá nhiều.

- Xu hướng “Tết tỉnh táo” nổi lên: ăn đủ – sống đủ – không mua cho có.

Một khảo sát nhỏ của một siêu thị lớn (số liệu mô phỏng) ghi nhận 40% người dự định chi tiêu Tết theo từng tuần thay vì mua dồn trong 3 ngày cận Tết.

Sự thay đổi trong “giỏ hàng Tết”: Giảm thừa mứa, tăng đồ bền – đồ chất lượng

Năm 2025, nhiều gia đình mua số lượng lớn các món “mang tính Tết”: bánh kẹo đại hộp, nước ngọt, đồ trang trí. Năm 2026, giỏ hàng của người tiêu dùng đang chuyển dịch sang ba nhóm chính:

1. Nhóm “đồ bền – đồ dùng được quanh năm” tăng mạnh

Các mặt hàng như:

nồi – chảo chống dính tốt,

máy hút mùi mini,

bộ đựng thực phẩm bằng thủy tinh,

vòi lọc nước,

đồ vệ sinh bếp…

Xu hướng là mua một món bền – dùng quanh năm, thay vì mua nhiều món rẻ chỉ dùng dịp Tết rồi bỏ xó.

2. Nhóm thực phẩm thiết yếu nhưng mua theo khẩu phần

Thay vì mua 3–4 kg thịt để đông lạnh từ đầu tháng Chạp, nhiều gia đình chia thành 3–4 đợt mua, chọn hàng tươi. Lý do:

Tủ lạnh nhỏ,

Sợ tồn đọng,

Sợ ngán khi ăn trùng món.

3. Nhóm đồ trang trí giảm mạnh

Năm nay, người tiêu dùng chọn:

- 1 cành đào/cành mai nhỏ,

- 1 góc décor tinh gọn,

- 1 chậu cây phong thủy mini.

So với năm 2025, nhiều gia đình thẳng thắn bỏ bớt đồ theo mùa vì… không muốn nhà chật và tốn tiền vô ích.

Thay đổi lớn nhất: Bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu Tết

Nếu Tết 2025 người dân mua “theo cảm hứng”, thì Tết 2026 là năm của “kế hoạch chi tiêu mini”.

Nhiều phụ nữ chia ngân sách Tết thành 5 nhóm:

- Ăn uống – nấu nướng

- Quà biếu – quà Tết

- Đi lại – gặp gỡ

- Tiệc tùng – tiếp khách

- Dự phòng phát sinh

Chị Hương, 42 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: Năm ngoái, tôi lúng túng vì bỏ quên nhiều khoản nhỏ. Năm nay tôi làm bảng chi sớm từ tháng 11 âm, chia nhóm rõ ràng. Kết quả là không bị rối, cũng không bị mua thừa.

Xu hướng lập kế hoạch này giúp người tiêu dùng đỡ stress, đỡ lãng phí, đỡ bị “dồn” vào những ngày cận Tết.

Dịch vụ lên ngôi kéo theo: Mua ít nhưng trải nghiệm nhiều hơn

Một điểm khác biệt rõ ràng giữa Tết 2025 và Tết 2026: Tết năm nay không còn xoay quanh chuyện tự làm tất cả.

Hai nhóm dịch vụ tăng mạnh:

- Dịch vụ dọn dẹp Tết 2026: nhiều gia đình thuê theo gói 1–2 ngày thay vì tự làm quá sức.

- Dịch vụ đặt món – nấu cỗ: không phải vì lười, mà vì không muốn căng thẳng.

Điều này dẫn đến sự dịch chuyển: chi ít vào hàng hóa – chi nhiều vào sự nhẹ nhàng.

Người mua sẵn sàng bỏ 300.000–600.000 đồng để giảm nửa việc dọn bếp, nhưng không còn bỏ 1–2 triệu cho giỏ quà trang trí rườm rà như năm ngoái.

Tết 2026 là Tết của tiêu dùng tỉnh táo, không còn chạy theo “phong trào”

Điều khiến Tết 2026 khác nhất so với 2025 chính là: Người tiêu dùng không còn mua vì “người ta cũng mua”.

Họ mua vì: nhà cần, mình dùng được, không lãng phí, không phải dọn quá mệt.

Đây là sự trưởng thành trong hành vi tiêu dùng: Tết không phải là “cuộc thi chuẩn bị đủ thứ”, mà là dịp để gia đình sống thoải mái hơn.

Dự báo: Từ giờ đến cận Tết, 3 xu hướng sẽ bùng lên mạnh

- Mua theo combo gọn nhẹ (ví dụ: combo 7 món nấu Tết, combo dọn bếp mini).

- Mua đồ “dùng quanh năm” thay vì đồ theo mùa Tết.

- Dùng bảng kê ngân sách Tết để tránh mua thừa – lần đầu trở thành thói quen phổ biến.

Tết 2026 không phải là Tết phung phí, cũng không phải Tết “thắt lưng buộc bụng”. Đó là Tết tỉnh táo, Tết có chọn lọc, Tết vừa đủ mà ấm, nơi mỗi khoản chi được cân nhắc để mang lại sự thoải mái thực sự.

Sự thay đổi này không chỉ làm nhẹ ví, nhẹ nhà, mà còn giúp Tết 2026 trở thành một cái Tết sống đúng ý nghĩa: đủ – gọn – và không áp lực.