Vợ chồng Thanh Hằng và con số 5,1 tỷ đồng

Tối 17/12, Thanh Hằng xuất hiện tại sự kiện tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật diễn ra tại TP.HCM. Lần này, Thanh Hằng được ông xã là nhạc trưởng Trần Nhật Minh – tháp tùng, tạo nên loạt khoảnh khắc tình tứ ngập "cẩu lương".

Ngay từ khi xuất hiện, cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm với những cử chỉ tình tứ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào. Vốn là người kín tiếng, ít xuất hiện ở chốn đông người, lại có lịch trình làm việc dày đặc với các chương trình biểu diễn trải dài trong và ngoài nước, sự có mặt của anh bên Thanh Hằng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Thanh Hằng diện đồ hở bạo, nụ cười và ánh mắt đều toát ra năng lượng hạnh phúc khi có chồng kề cận.

Thanh Hằng được chồng dìu bước, hành động vô cùng ngọt ngào (Ảnh: FBNV)

Cả khai nắm chặt tay, nhìn nhau tình tứ chiếm hết tâm điểm khi lộ diện (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh khoảnh khắc sánh đôi ông xã điển trai, Thanh Hằng còn khiến công chúng trầm trồ khi đeo trang sức có trị giá gần 5,1 tỷ đồng. Trong đó, dây chuyền trị giá hơn 3,7 tỷ đồng, bông tai gần 500 triệu đồng và chiếc nhẫn khoảng 900 triệu đồng.

Tại sự kiện, Thanh Hằng được vinh danh là người mẫu Việt Nam duy nhất góp mặt trong bảng Văn hóa (Culture) của danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật. Trong khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận cúp, nữ siêu mẫu không giấu được sự xúc động. Cô gửi lời cảm ơn đến các cộng sự đã đồng hành suốt chặng đường dài và bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc khi được ban tổ chức trao tặng phần thưởng ý nghĩa này.

Thanh Hằng "vác cả căn chung cư" khi mang trang sức 5,1 tỷ dự sự kiện (Ảnh: FBNV)

Thanh Hằng và Nhật Minh chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2023. Nữ siêu mẫu dành hết lời khen ngợi khi nhắc đến ông xã, cô chia sẻ với chúng tôi: "Tôi thấy ở anh ấy là sự tin tưởng, điềm đạm. Ra đường tôi có thể xã giao rất nhiều người nhưng đa phần ánh mắt tôi lướt qua mọi người hết, ít khi giữ lại ánh mắt đó lâu ở bất kỳ ai. Độ soi của tôi cũng nhiều hơn người bình thường một chút. Với anh Minh, tôi cảm thấy người đàn ông này mình có thể tin tưởng được. Tất nhiên một người sẽ có những câu chuyện xung quanh của họ nhưng tôi cũng cần thời gian để tìm hiểu. Tuy nhiên, cảm giác đầu tiên của tôi về anh là sự tin tưởng. Phải nói là tin tưởng nhất trong những người từng tiếp xúc. Anh Minh cũng là người đàn ông kiên nhẫn nhất trong số những người tôi gặp. Ở cạnh anh ấy, tôi cũng bị ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này rất tích cực".

Khi được hỏi về dự định có thành viên mới, Thanh Hằng mong muốn được sinh đôi giống với Hà Hồ: "Thời điểm này có song sinh cũng tốt ha, chứ 1 năm 1 đứa cũng hơi cực, đẻ được 1 cặp song sinh đó (Lisa và Leon - con của Hồ Ngọc Hà - PV) quá đáng yêu. Tôi cũng mong vậy".