Quá nể bom tấn mới chiếu 4 tiếng đã thu về 1 triệu đô ở Việt Nam, có tiền cũng chưa chắc mua được vé

Sau 3 năm kể từ phần 2, đạo diễn lừng danh James Cameron chính thức mang "kỳ quan điện ảnh" của mình trở lại với tên gọi Avatar: Lửa Và Tro Tàn (Avatar: Fire and Ash). Bộ phim đã có những suất chiếu đặc biệt trước thềm công chiếu tại Việt Nam, qua đó tạo nên pha "càn quét" phòng vé dữ dội.

Tính đến 11h00 trưa ngày 18/12, Avatar: Lửa Và Tro Tàn đã chiếm lĩnh vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, theo Box Office Vietnam. Phim nhanh chóng cán mốc 10 tỷ đồng, bỏ xa thành tích của các đối thủ. Nếu tính doanh thu tất cả các phim khác, Avatar: Lửa Và Tro Tàn nhỉnh hơn đến 20 lần cùng số suất chiếu áp đảo toàn quốc. Ngay cả siêu phẩm hoạt hình Zootopia 2 cũng phải ngậm ngùi lùi xuống vị trí thứ 2, nhường "hào quang" lại cho người anh cùng hãng phim của mình.

Hiện tại dù chưa chính thức công chiếu, Avatar: Lừa Và Tro Tàn đã tích lũy 25 tỷ đồng doanh thu. Trên thị trường quốc tế, phim được dự đoán sẽ giúp James Cameron "giữ chuỗi" 2 tỷ USD toàn cầu, ghi tên vào top đầu các bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại. Thành công của Avatar: Lửa Và Tro Tàn sẽ là lời đảm bảo cho phần 4 và 5 tiếp tục được thực hiện trong tương lai.

Doanh thu áp đảo phòng vé của Avatar: Lửa Và Tro Tàn trong buổi sáng 18/12

Nội dung của Avatar: Lửa Và Tro Tàn tiếp nối diễn biến của phần trước Dòng Chảy Của Nước, vẫn là những màn so găng giữa tộc người Na'Vi với "người trời" - phe người Trái Đất đang tìm mọi cách để chiếm hữu hành tinh Pandora trù phú. Song lần này, nội bộ người Na'Vi có sự chia rẽ khi xuất hiện Tộc Tro - nhóm người sống ngoài rìa, chứa đầy thù hận hướng đến Mẹ Sự Sống Eywa. Được dẫn dắt bởi nữ thủ lĩnh Varang, Tộc Tro là yếu tố then chốt để phe "người trời" có thể đảo ngược tình thế, đẩy phe Na'Vi dẫn đầu bởi Jake Sully vào tình thế khốn cùng.

Varang - nữ phản diện của phần 3

Sau nguyên tố Nước, phần 3 của Avatar tập trung vào Lửa - biểu tượng của thù hận, ganh ghét và nỗi phẫn nộ theo chia sẻ từ James Cameron. Ngoài cốt truyện thú vị, tập trung hơn vào hành trình của những đứa trẻ như Lo'ak, Kiri, Spider... siêu phẩm này tiếp tục chiêu đãi người xem bữa tiệc thị giác mãn nhãn, chấn động đến từng khung hình. Đông đảo khán giả Việt hiện tại tranh nhau từng suất chiếu 3D, IMAX để có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến hành trình trở lại Pandora, cùng hàng loạt cuộc chiến hấp dẫn đang chờ đợi phía trước. Thậm chí suất chiếu 8h sáng của phim cũng hết sạch chỗ vì suất tối không thể mua được vé.

Những khung hình hoành tráng, ngất ngây của Avatar 3

Avatar: Lửa Và Tro Tàn chính thức công chiếu vào ngày 19/12/2025.