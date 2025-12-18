Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà 170m2 trong hẻm cụt thông thoáng nhờ thiết kế 'lõi gió'

18-12-2025 - 14:54 PM | Lifestyle

Căn nhà có hình thức vô cùng thú vị khi đưa lõi thang xoắn ra mặt tiền, tạo trục thông khí "lõi gió" cho toàn bộ không gian.

Trên khu đất có diện tích khu đất 5x9m, ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 170 m2. Đây là dự án thiết kế nhà trong hẻm cụt với điểm nhấn đưa ra mặt tiền là một lõi thang xoắn, đồng thời cũng là một lõi gió thông thoáng cho toàn bộ căn nhà.

Tầng trệt được bố trí 1 vườn cây nhỏ và một mặt nước để cộng hưởng cho sự thông thoáng và mát mẻ cho các không gian ở. Vì đây là căn nhà trong hẻm cụt nên yếu tố bụi và tiếng ồn cũng được hạn chế để lõi gió trở thành một yếu tố thông thoáng và trang trí cần thiết ở mặt tiền.

Các phòng sử dụng được bố trí vệ tinh quanh trục cầu thang, nhận đủ ánh sáng tự nhiên và không khí thông thoáng mát mẻ.

Ngoài ra phía sau nhà cũng có giếng trời nhỏ để khi các phòng mở hết cửa thì sự thông thoáng hai chiều đạt được tối ưu.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

