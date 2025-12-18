Áp lực của Mai Tài Phến

Từ "Thầy giáo mưa" đến "người tình tin đồn" của Quốc bảo V-Pop

Mối duyên của cả hai bắt đầu vào năm 2017, khi Mai Tài Phến – chàng diễn viên trẻ vừa nổi lên từ hiện tượng Em gái mưa – được chọn đóng vai nam chính trong MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm. Mai Tài Phến cho biết êkíp Mỹ Tâm từng thấy anh qua những tấm ảnh trên mạng và qua MV Em gái mưa. Tuy nhiên, vì chưa biết năng lực của anh, Mỹ Tâm từng từ chối. Dù vậy, cô xem thêm một số video khác của Mai Tài Phến và gọi anh đến casting.

Nhận thấy sự nhiệt tình và phù hợp về ngoại hình diễn viên, nữ ca sĩ quyết định trao cơ hội cho đàn em.

Trong tác phẩm Đừng hỏi em, họ kể lại chuyện tình trắc trở thời chiến của một cô giáo (Mỹ Tâm) và chiến sĩ hoạt động bí mật (Mai Tài Phiến). Dù Mai Tài Phến kém đàn chị 10 tuổi, nhưng cả hai được nhận xét không chênh lệch về ngoại hình.

Thời gian đầu, Mai Tài Phến áp lực, ngại ngùng khi diễn chung với một ngôi sao. Thấy vậy, Mỹ Tâm chủ động hỏi han, nói chuyện để tạo cảm giác thân thuộc, tự nhiên.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự chỉ đến vào năm 2019 với dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh. Không chỉ ăn ý trên màn ảnh, những cử chỉ thân mật, ánh mắt tình tứ mà cả hai dành cho nhau trong các chuyến cinetour (quảng bá phim) đã châm ngòi cho nghi vấn "phim giả tình thật".

Kể từ cột mốc ấy, Mai Tài Phến chính thức bước vào một "cuộc chiến" thầm lặng. Đứng cạnh một ngôi sao hạng A như Mỹ Tâm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Anh đối diện với sự tò mò khủng khiếp từ dư luận. Người ta bàn tán về khoảng cách 10 tuổi (Mỹ Tâm sinh năm 1981, Mai Tài Phến sinh năm 1991), người ta hoài nghi về vị thế sự nghiệp chênh lệch, và thậm chí có những bình luận ác ý cho rằng chàng diễn viên trẻ đang "dựa hơi" đàn chị để nổi tiếng.

Áp lực và sự im lặng

Trong suốt 8 năm (từ 2017 đến 2025), Mai Tài Phến đã chọn một cách ứng xử khôn ngoan nhưng đầy thử thách: Sự im lặng tuyệt đối.

Anh gần như rút lui khỏi các hoạt động bề nổi của showbiz, hạn chế nhận phim, ít xuất hiện trên truyền thông. Thay vào đó, khán giả bắt gặp anh trong một vai trò khác: Người đồng hành thầm lặng. Đó là hình ảnh Mai Tài Phến bịt khẩu trang kín mít ở sân bay, lặng lẽ xách đồ cho Mỹ Tâm, hay âm thầm ngồi ở một góc khán đài trong các liveshow Tri Âm để cổ vũ cô.

Áp lực của Mai Tài Phến không chỉ đến từ anti-fan mà còn đến từ chính sự kỳ vọng của những người yêu mến Mỹ Tâm. Họ khắt khe vì họ muốn thần tượng của mình có một người đàn ông xứng đáng nhất.

Tuy nhiên, Mai Tài Phến đã chứng minh bản lĩnh của mình bằng cách tạo ra cảm giác "an toàn" – điều mà Mỹ Tâm trân trọng nhất. Năm 2021, Mỹ Tâm lần đầu tiên phá lệ nói về anh bằng những lời có cánh:

"Tôi thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo. Phến hiểu chuyện nên mỗi khi cạnh nhau tôi thấy thoải mái, không phải rào trước đón sau. Phến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bên tôi bất cứ tình huống nào. Bạn ấy không làm hao tổn gì đến tôi, không xin xỏ gì từ tôi, chẳng có lý do gì tôi từ chối tình cảm".

Cũng trong lần chia sẻ hiếm hoi đó, Mỹ Tâm thừa nhận cô đã chuyển sang gọi Mai Tài Phến là "anh", trong khi nam diễn viên vẫn gọi cô là "cô Út" – một cách xưng hô vừa thân mật, vừa tôn trọng, xóa nhòa đi khoảng cách tuổi tác mà dư luận thường vin vào để đả kích.

Điều khán giả mong chờ

Đến năm 2025, thái độ của công chúng đối với Mai Tài Phến đã thay đổi hoàn toàn "180 độ". Từ nghi ngờ, xét nét, khán giả chuyển sang cảm mến sự chân thành và kiên định của anh.

Người ta nhận ra rằng, để giữ được trái tim của một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và thành công như Mỹ Tâm, không cần một người đàn ông quá ồn ào hay quyền lực, mà cần một người đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để lùi về sau làm hậu phương vững chắc. Mai Tài Phến đã làm được điều đó. Anh không dùng danh tiếng của Mỹ Tâm để đánh bóng tên tuổi cá nhân, mà chấp nhận để sự nghiệp riêng trầm lắng hơn nhằm bảo vệ sự bình yên cho mối quan hệ này.

Những tin đồn về đám cưới hay những bức ảnh ghép cô dâu chú rể lan truyền trên mạng xã hội cuối năm 2025là những hình ảnh do cộng đồng mạng tạo bằng AI, nhưng nó phản ánh nguyện vọng, nỗi mong chờ của khán giả. Sau gần một thập kỷ cống hiến cho âm nhạc và "lẻ bóng", người hâm mộ khao khát được nhìn thấy Mỹ Tâm mặc váy cưới. Và lúc này, không ai khác ngoài Mai Tài Phến là chú rể hoàn hảo nhất trong mắt công chúng.

Áp lực làm "người đàn ông của Mỹ Tâm" là có thật, và nó nặng nề hơn bất kỳ vai diễn nào Mai Tài Phến từng đảm nhận. Nhưng sau 8 năm, anh đã vượt qua "bài kiểm tra" khắc nghiệt nhất của thời gian và dư luận.

Bức ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cúng khai máy dự án điện ảnh Tài gây bão MXH. Ảnh: FBNV

Dù cả hai chưa một lần chính thức công bố "chúng tôi đang hẹn hò" hay xác nhận về một đám cưới, nhưng hành trình lặng lẽ bên nhau của họ đã là câu trả lời đẹp nhất. Với khán giả, Mai Tài Phến từ lâu đã không còn là "phi công trẻ" hay "bạn diễn", mà là bến đỗ bình yên mà Mỹ Tâm xứng đáng có được.