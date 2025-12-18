Đằng sau lời đồn 'cạch mặt' giữa Trấn Thành, Thu Trang, Trường Giang

Lời đồn đạp nhau cho banh chành giữa Trấn Thành, Thu Trang, Trường Giang

Trong chia sẻ gây chú ý gần đây, Tiến Luật đăng tải bức ảnh chụp chung của bộ ba Trấn Thành - Thu Trang - Trường Giang, nhắc đến lời đồn thổi về tình bạn. Anh là người chứng kiến tình bạn của vợ Thu Trang cùng hai đồng nghiệp từ những ngày đầu.

"Tôi chứng kiến tình bạn của ba người này từ những ngày đầu tiên. Từ cái hồi chiếc xe đầu tiên thằng X mua, nó vừa ra giấy là chạy qua nhà Trang để chở bả đi ăn trên chiếc xe mới đó, rồi tới lúc cả ba hẹn nhau ăn quán cháo lề đường, rồi cả ba mỗi đứa một xe, mỗi người một hướng".

Bức ảnh bộ ba Trường Giang - Thu Trang - Trấn Thành (từ trái sang) thời đứng chung sân khấu do Tiến Luật chia sẻ.

Theo Tiến Luật, cả ba đều lập gia đình, gánh trên vai những dự án lớn và ê-kíp riêng, việc không còn nhiều thời gian để tụ tập như cách đây gần 20 năm là điều khó tránh. “Có lúc bực, lúc giận là chuyện bình thường”, anh nói. Nhưng theo Tiến Luật, điều đó khác xa với những lời đồn về chuyện “đạp nhau cho banh chành” mà dư luận vẫn truyền tai.

Về mối quan hệ hiện tại, Tiến Luật nói họ vẫn dõi theo nhau. Chia sẻ này xuất hiện đúng thời điểm vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chuẩn bị ra mắt phim Ai thương ai mến vào ngày 1/1/2026, mở màn cho thị trường điện ảnh Việt năm mới. Trường Giang và Trấn Thành cũng lần lượt công bố các dự án phim ra mắt dịp Tết Nguyên Đán. Đáp lại, Trấn Thành gửi lời chúc: “Dễ thương! Chúc phim hai bạn đại thắng Tết Tây này”.

Mối quan hệ khiến dư luận luôn hoài nghi

Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang là những cái tên xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Họ cùng bước ra từ sân khấu hài, cùng phủ sóng game show, cùng góp mặt trong những chương trình giải trí ăn khách bậc nhất giai đoạn 2010-2015.

Từ trái sang: Trường Giang, Trấn Thành và vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật trên show truyền hình Đấu trường tiếu lâm (2016).

Khi mỗi người dần mở rộng lĩnh vực, từ diễn viên sang MC, nhà sản xuất, đạo diễn, sự so sánh bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt, Trấn Thành và Trường Giang - hai gương mặt đình đám của giới giải trí - liên tục bị đặt lên bàn cân bởi hoạt động trong các lĩnh vực tương đồng. Họ có thời gian gắn bó như hình với bóng khi tham gia các show như Thách thức danh hài, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai...

Sự nghiệp, mức độ phủ sóng, lựa chọn của các nhà sản xuất… trở thành đề tài tranh luận chưa tìm thấy điểm dừng trên mạng xã hội. Chuyện bị so bì từng khiến Trường Giang phải lên tiếng nói: “Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành nên mọi người đừng so sánh”.

Với nhiều cư dân mạng, cuộc so bì giữa Trấn Thành - Trường Giang không có hồi kết.

Thu Trang sau giai đoạn dài tham gia game show đã dần rút khỏi truyền hình để tập trung làm phim. Nữ diễn viên từng thẳng thắn cho rằng nếu tiếp tục tham gia nhiều chương trình, hình ảnh của cô cũng không có gì mới mẻ. Theo Thu Trang, việc chuyển sang điện ảnh là cách tự làm mới bản thân và tránh sự nhàm chán cho cả cô lẫn khán giả.

Sự rẽ hướng ấy khiến nhóm nghệ sĩ từng gắn bó ngày càng ít xuất hiện cùng nhau. Trong các sự kiện, game show, tần suất nhắc họ đến nhau cũng thưa dần. Điều này đã tạo điều kiện cho những tin đồn “cạch mặt”, “cơm không lành canh không ngọt” lan truyền với tốc độ chóng mặt và vẫn âm ỉ cháy trong suốt thời gian dài.

Thời điểm năm 2024 khi Tiến Luật tham gia show truyền hình, tin đồn vợ chồng anh mâu thuẫn với Trấn Thành lan rộng, được dư luận xôn xao phân tích, tìm bằng chứng trên các diễn đàn mạng. Người trong cuộc lúc đó giữ thái độ im lặng và vô vàn “thuyết âm mưu” ra đời.

Thực tế, các nghệ sĩ vẫn ủng hộ dự án của nhau. Đầu năm 2025, Trấn Thành và Trường Giang đều chúc mừng Thu Trang lần đầu làm đạo diễn. Bộ ba vẫn tương tác khi bắt gặp ở sự kiện. Họ có lẽ đều biết rõ phản ứng của dư luận và rất khéo léo, thận trọng mỗi lần nhắc đến đối phương.

Cuộc đua mùa phim Tết

Tết Nguyên Đán 2026, cả ba “thế lực” cùng góp mặt trên đường đua phim Tết khiến khán giả ngóng chờ hơn bao giờ hết.

Đây vốn là thời điểm vàng để các nhà làm phim thu hút khán giả. Trường Giang giới thiệu Nhà ba tôi một phòng , dự án anh đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính, khai thác chủ đề gia đình và khoảng cách thế hệ.

Sau nhiều mùa đại thắng, Trấn Thành mang đến Thỏ ơi , quy tụ dàn diễn viên, ca sĩ, TikToker đông đảo, tiếp tục thử sức với đề tài mang màu sắc drama - tâm lý. Cùng thời điểm, Thu Trang lần đầu kết hợp cùng “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh trong dự án Mùi phở.

Trả lời truyền thông hồi đầu năm, Thu Trang nói cô không xem Trấn Thành là đối thủ. Với nữ đạo diễn, Trấn Thành có lượng fan riêng và vợ chồng cô cũng có số lượng người yêu mến, quan tâm nhất định.

Thay vì những lời đồn đoán về xích mích, điều đáng chờ đợi với nhiều khán giả hơn cả là chất lượng tác phẩm của các nghệ sĩ. Mỗi người vẫn đang chứng minh lựa chọn và dấu ấn của mình sau nhiều năm rẽ hướng.