Nữ Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM: "Tôi may mắn khi có được người đàn ông này"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, NSND – Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM đã chia sẻ về chồng mình. Cô nói: "Tôi rất cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người chồng, người cha của các con tôi vô cùng hoàn hảo đối với tôi.

Trịnh Kim Chi và chồng

Để có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy, tất nhiên phải do tôi một phần, nhưng người đàn ông tôi lựa chọn, người đàn ông đến với tôi đã yêu tôi bằng cả trái tim. Người đàn ông này đã hi sinh cho tôi mọi thứ.

Đương nhiên, tôi cũng phải như thế nào mới có được hạnh phúc đó nhưng vấn đề là người đàn ông của tôi hiểu tôi, thông cảm cho tôi và chịu hi sinh tất cả cho gia đình, con cái và vợ mình. Tôi vô cùng may mắn khi có được người đàn ông đó trong cuộc đời này, là chồng tôi.

Ông xã tôi làm rất nhiều việc trong gia đình, ngay cả việc đưa đón con đi học cũng là ông xã. Tất nhiên, ông xã tôi cũng thừa nhận có những việc anh không làm được như cột tóc cho con… Những việc nào ông xã không làm được thì tôi làm.

Vì thế nên cứ sáng sớm là tôi phải dậy để chuẩn bị quần áo, tóc tai cho con để khi con ra đường phải chỉn chu. Mọi người hay nói áo đồng phục học sinh thì kệ đi sao cũng được nhưng tôi vẫn phải ủi quần áo cho con mỗi sáng, ra đường con tôi phải chỉn chu. Tôi quen như thế rồi.

Nếu tôi đi công tác thì ông xã tôi sẽ làm nhưng nếu tôi ở nhà thì tôi sẽ lo hết những phần đó. Đó là những cái tôi nghĩ rằng phải có sự kết hợp giữa chồng và vợ. Tôi không thể ỷ lại vào chồng, cứ thấy chồng nuông chiều, yêu thương mình thì không làm gì, để hết cho chồng làm.

Cuộc sống vợ chồng muốn hạnh phúc là phải biết điều, biết chia sẻ với nhau. Phải như vậy thì mới tốt hơn được".

NSND Trịnh Kim Chi ngoài vai trò diễn viên, đạo diễn thì còn rất nhiệt huyết trong công tác đào tạo diễn xuất cho các bạn trẻ cũng như năng nổ trong lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Đằng sau thành công đó của nữ nghệ sĩ là bóng dáng của ông xã - doanh nhân Võ Trấn Phương.

Chồng Trịnh Kim Chi là một Việt kiều Mỹ. Họ quen và yêu nhau năm 1999 rồi chính thức nên duyên vợ chồng năm 2000.

Sau đám cưới, Trịnh Kim Chi từng theo chồng sang Mỹ định cư 3 năm nhưng tình yêu nghệ thuật luôn thôi thúc chị trở về. Vì quá yêu vợ, muốn vợ được sống với đam mê nên doanh nhân Võ Trấn Phương đã theo vợ về Việt Nam.