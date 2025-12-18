Sự cố “thót tim” của nàng Hậu SN99 từng làm kiểm toán

Tối 17/12, đêm bán kết Miss Cosmo 2025 đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự theo dõi đông đảo của người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp. Trên sân khấu, các thí sinh lần lượt tranh tài qua những phần thi then chốt như trình diễn dạ hội, hô tên quốc gia và bikini nhằm tích lũy điểm số trước khi bước vào vòng chung kết. Không khí sự kiện liên tục được đẩy lên cao bởi những màn thể hiện tràn đầy năng lượng, tự tin và cá tính đến từ đại diện nhiều quốc gia.

Đại diện Việt Nam Hoa hậu Phương Linh là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trong đêm thi. Ở phần trình diễn dạ hội, cô xuất hiện với bộ váy ôm sát, gam đỏ ánh kim nổi bật, tôn lên vóc dáng cân đối cùng những bước catwalk dứt khoát.

Ngay khi sải bước ra sân khấu, Phương Linh hô vang tên Việt Nam đầy tự hào, khoảnh khắc nhanh chóng khuấy động khán phòng bằng những tràng pháo tay và tiếng cổ vũ vang dội. Phong thái tự tin, ánh nhìn sắc nét cùng thần thái ổn định giúp người đẹp ghi dấu ấn rõ nét với khán giả.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển đến giữa sân khấu, Phương Linh bất ngờ gặp trục trặc nhỏ khi phần váy và giày vướng vào nhau, khiến cô chao đảo trong giây lát. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xem không khỏi lo lắng.

Dẫu vậy, đại diện Việt Nam nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, xử lý tình huống khéo léo và tiếp tục phần trình diễn một cách trọn vẹn. Bản lĩnh sân khấu và tác phong chuyên nghiệp của cô đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả tại khán phòng.

Kết thúc phần thi dạ hội, Phương Linh vẫn duy trì phong độ ổn định, hoàn thành tốt các nội dung thi tiếp theo trong sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả quê nhà. Màn thể hiện tại đêm bán kết được đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận, cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng làm chủ sân khấu của đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025.

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999 tại TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo hình thể 87-65-91 cm. Người đẹp có nền tảng học vấn nổi bật khi tốt nghiệp Đại học Washington với điểm trung bình 3.6/4.0, đồng thời hoàn thành chương trình cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh tại Houston, đạt GPA 3.95/4.0. Trước khi bước vào con đường sắc đẹp chuyên nghiệp, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới. Hiện tại, cô đảm nhiệm vị trí chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Phương Linh khi cô đăng quang danh hiệu Miss Cosmo Vietnam, chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Cosmo quốc tế. Không chỉ được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn và phong thái sân khấu, Phương Linh còn gây thiện cảm bởi định hướng gắn bó lâu dài với các hoạt động xã hội.

Dự án cộng đồng mà cô theo đuổi tập trung vào việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần cho giới trẻ. Thông qua dự án này, Phương Linh mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các rối loạn tâm lý thường gặp, đồng thời trang bị những kỹ năng sơ cứu tinh thần cần thiết cho cộng đồng.

Trước đó, tại phần thi áo dài trong khuôn khổ Miss Cosmo, Phương Linh được xướng tên trong top 5 thí sinh có phần thể hiện ấn tượng nhất. Cùng với phong độ ổn định tại đêm bán kết vừa qua, đại diện Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ sẽ tiếp tục bứt phá và đạt thành tích tích cực trong đêm chung kết Miss Cosmo 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 tới.

