Hóa ra đây là gu của Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải dòng caption ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Vẫn chê được hả ????!!!!” trên trang Facebook cá nhân. Bình luận này của Hoa hậu Việt Nam 2006 đăng tải khi chia sẻ lại bài của tạp chí Variety, xoay quanh những đánh giá ban đầu dành cho Avatar: Fire and Ash – phần phim mới nhất thuộc vũ trụ Avatar của đạo diễn James Cameron.

Theo nội dung được Variety đăng tải, Avatar: Fire and Ash sở hữu “một câu chuyện tốt cùng những trường đoạn hành động mãn nhãn”. Tờ này nhận định bộ phim “tốt hơn phần hai – táo bạo hơn, chặt chẽ hơn – và vẫn giữ được yếu tố kỳ ảo vốn là thương hiệu của loạt phim”. Tuy nhiên, Variety cũng thẳng thắn cho rằng tác phẩm “không mang lại cảm giác chưa từng có về mặt thị giác” như phần phim đầu tiên từng làm được vào năm 2009.

Việc Mai Phương Thúy chia sẻ bài viết kèm theo phản ứng cảm thán khiến nhiều người cho rằng, cô đang dành sự yêu thích cho chất lượng nội dung và hành động của bộ phim bom tấn sắp chính thức ra rạp.

Trước đó, vào chiều 16-12, Avatar: Lửa và tro tàn (Avatar 3) đã có buổi chiếu sớm đầu tiên tại TP.HCM dành cho một số khán giả. Với thời lượng hơn 3 giờ 15 phút, tác phẩm đưa người xem trở lại hành tinh Pandora, nơi những khung cảnh hùng vĩ tiếp tục mở ra song song với cuộc đối đầu căng thẳng giữa cư dân bản địa và loài Người Trời mang tham vọng xâm lược, biến Pandora thành thuộc địa.

Ở phần phim thứ ba, nhân vật trung tâm Jake Sully (Sam Worthington) tái xuất bên gia đình gồm người vợ Neytiri, con trai Lo’ak, hai con gái Kiri và Tuk, cùng Spider – chàng trai Người Trời gắn bó với họ. Bi kịch mất đi người con trai cả Neteyam ở cuối Avatar: Dòng chảy của nước vẫn là nỗi đau chưa nguôi, bao trùm lên gia đình Jake và chi phối mạnh mẽ tâm lý các nhân vật.

Tuy nhiên, chiến sự không vì thế mà lắng xuống. Phe loài người dần củng cố lực lượng, quay trở lại Pandora với tham vọng lớn hơn trước. Đáng chú ý, họ còn liên minh với một thế lực hoàn toàn mới và đầy nguy hiểm: tộc Người Tro – đối thủ được xem là chưa từng xuất hiện trong các phần phim trước.

Ngay sau suất chiếu, bộ phim nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người xem. Có người nhận định: Avatar: Lửa và tro tàn là “một trong số ít những tác phẩm khiến khán giả tiếp tục tin vào sự vĩ đại của điện ảnh trên màn ảnh rộng”.

Một khán giả khác đánh giá bộ phim mang vẻ đẹp choáng ngợp, giàu cảm xúc. Theo ý kiến này, nếu Avatar: Dòng chảy của nước từng bị cho là có nhịp kể chậm và kịch bản chưa đủ đậm, thì phần ba đã cho thấy những diễn biến của phần hai thực chất là bước chuẩn bị cảm xúc cần thiết, góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện ở Lửa và tro tàn.

