Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh"

17-12-2025 - 19:32 PM | Lifestyle

Truyền thông Thái Lan “phát sốt” vì nhan sắc nữ VĐV Việt Nam tại SEA Games 2025, gọi như “nàng tiên điền kinh”!

Khánh Linh chia sẻ về kỉ niệm đẹp với SEA Games 33

Tại SEA Games 2025 đang diễn ra ở Thái Lan, ngoài những cuộc so tài kịch tính trên đường đua, một gương mặt VĐV điền kinh của đội tuyển Việt Nam cũng khiến truyền thông xứ chùa vàng đặc biệt chú ý. Đó chính là Nguyễn Khánh Linh - cô gái trẻ sinh năm 2006 vừa thể hiện phong độ ấn tượng trên sân vừa thu hút sự chú ý vì ngoại hình trong trẻo, dễ thương, được báo Thái ưu ái gọi là "nàng tiên".

Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 1.

Báo chí Thái Lan "mê mẩn" gọi hot girl Việt Nam là "nàng tiên điền kinh"

Những hình ảnh về Khánh Linh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan chỉ sau một ngày thi đấu đầu tiên. Truyền thông Thái không chỉ tập trung vào thành tích chuyên môn mà còn ca tụng vẻ ngoài đầy thu hút của cô - vừa rạng rỡ, vừa có phong thái tự tin trên đường chạy. Nhiều người hâm mộ xứ sở chùa vàng dùng những từ như "thiên thần đường chạy" để miêu tả Khánh Linh.

Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 2.

Khánh Linh hot rần rần trên truyền thông Thái Lan

Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 3.

Chia sẻ về kỉ niệm ở SEA Games 33, đặc biệt là việc được truyền thông Thái Lan gọi là "tiên nữ điền kinh", Khánh Linh vui vẻ nói: "Cảm xúc của em rất vui, rất hạnh phúc vì đây là kì SEA Games đầu tiên em được tham dự và em đã có huy chương.

Em rất vui vì mọi người tương tác với mình rất tốt. Các anh chị hay trêu em là thần tiên tỷ tỷ ạ. Em nghĩ đấy là do mọi người cảm nhận và mọi người yêu quý đặt cho em ạ".

Khánh Linh cũng bối rối khi nói về ngoại hình của mình, cô nàng cho biết diện mạo xinh xắn, rạng rỡ có lẽ là do gen di truyền từ bố và mẹ mình.

Trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội Thái Lan, hình ảnh và video của Khánh Linh nhận được lượng tương tác "khủng", với hàng nghìn bình luận khen ngợi vẻ ngoài duyên dáng cùng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Điều này đang biến cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc tới nhiều nhất trong "bản đồ sắc đẹp thể thao" SEA Games năm nay.

Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 4.

Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 5.

Không chỉ xinh đẹp mà còn là tài năng triển vọng

Khánh Linh không chỉ thu hút vì nhan sắc mà còn là VĐV triển vọng của điền kinh Việt Nam. Trong nội dung chạy 1.500m nữ tại SEA Games 2025, cô đã thi đấu xuất sắc, giành HCB, chỉ chịu thua người đồng đội đàn chị Bùi Thị Ngân. Thành tích ấn tượng này phối hợp với vẻ ngoài xinh xắn giúp cô trở thành một trong những tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khu vực.

Khánh Linh chia sẻ cảm xúc khi hoàn thành các nội dung thi đấu ở SEA Games 33: "Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để sẽ làm đàn em của các chị. Khi thi đấu, bố mẹ em cũng gọi cho em động viên em rất nhiều. Sau khi nội dung thi đấu kết thúc, bố mẹ gọi cho em và em báo tin vui về tấm huy chương, bố mẹ em bảo mn xung quanh, họ hàng, gia đình đều xem và cổ vũ, rất vui và hạnh phúc và tự hào về em ạ".

Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 6.

Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 7.
Gặp hotgirl Việt Nam 19 tuổi hot rần rần trên báo Thái Lan, thẹn thùng khi được gọi là "nàng tiên điền kinh" - Ảnh 8.

Ảnh đời thường của Khánh Linh cũng gây sốt vì đôi chân dài và vóc dáng nuột nà (Ảnh: FBNV)

Theo PH

Phụ nữ số

