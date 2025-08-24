Rời xa Huỳnh Hiểu Minh, hotgirl Diệp Kha kiếm về 1.800 tỷ chỉ trong 1 tháng, "out trình" Angelababy

Nói tới Diệp Kha, khán giả thường nghĩ ngay tới nàng hotgirl kém 15 tuổi mà Huỳnh Hiểu Minh từng hẹn hò sau khi ly hôn với Angelababy. Tháng 9/2024, nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp đã công khai tình cảm với Diệp Kha nhưng sau đó lại xóa bài đăng trên mạng xã hội chỉ sau 2 tháng, khiến dân tình nghi vấn chia tay.

Bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh không được lòng công chúng vì vướng phải nhiều tin đồn tai tiếng như "đào mỏ", phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia lớp đào tạo săn đại gia, bình luận nhạy cảm về ca sĩ Ngô Bạch. Cô bị cho là cố tình gài bẫy để sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh, nhăm nhe khối tài sản cực khủng của nam diễn viên này. Trước sức ép dư luận, Diệp Kha tuyên bố rời khỏi mạng xã hội nhưng giờ đây đã comeback sau 8 tháng ở ẩn. Netizen cũng phải bất ngờ về sức hút không tưởng của cô nàng hotgirl này.

Diệp Kha nhận được vô số sự quan tâm của khán giả sau khi quay trở lại mạng xã hội.

Theo trang QQ, hiện tại, Diệp Kha đang có 1,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Những buổi livestream của tình cũ Huỳnh Hiểu Minh cũng được công chúng hết mực quan tâm. Chẳng hạn như vào ngày 18/7, khi Diệp Kha tái xuất trên mạng xã hội, kênh phát sóng trực tiếp của cô đã thu hút hơn 100.000 mắt xem ngay khi vừa lên sóng và số người quan tâm tăng vọt thêm 70.000 chỉ trong vòng 3 phút.

Những video có dung lượng 1-20 giây, 21-60 giây và hơn 60 giây của Diệp Kha đều được định giá ở mức 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng), có thể thấy được nàng hotgirl này có thể "cá kiếm" khá nhiều nhờ công việc quảng cáo.

Chưa kể, chỉ trong vòng 30 ngày, Diệp Kha đã đạt doanh thu cực khủng 500 triệu NDT (1.838 tỷ đồng) nhờ công việc bán hàng livestream, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng về sức hút của bạn gái cũ Huỳnh Hiểu Minh.

Trang QQ cho biết thêm, Diệp Kha từng là MC của Đài Truyền hình Thâm Quyến và còn là một nữ doanh nhân thành đạt. Trước mắt, nàng hotgirl 33 tuổi đang sở hữu 4 công ty, thuộc nhiều lĩnh vực như làm đẹp, quản lý cố vấn, khoa học kỹ thuật, là một phú bà danh xứng với thực.

Sức hút của hotgirl Diệp Kha mạnh hơn những gì netizen tưởng tượng.

Trong khi đó, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy dường như lại có vẻ chật vật sau khi rời xa vòng tay của anh, bị "phong sát ngầm" vì đi xem show thoát y của Lisa (BLACKPINK). Netizen từng bắt gặp hình ảnh mỹ nhân "vạn người mê" một thời bị ghẻ lạnh tại sự kiện, ăn mặc tuềnh toàng, áo nhăn nhúm, vừa trông con, vừa bê vác hành lý nặng trịch giữa sân bay mà không có bất kỳ trợ lý nào giúp đỡ.

Có nguồn tin cho biết, nữ diễn viên Cô Phương Bất Tự Thưởng đang gặp khó khăn kinh tế nên đã sa thải các trợ lý, tự mình làm hết mọi việc để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh thất nghiệp. Điều này khiến dân tình chẳng biết nói gì hơn vì hai người phụ nữ từng đi qua cuộc đời của Huỳnh Hiểu Minh giờ mỗi người một cảnh.

Angelababy không còn là công chúa sau khi rời xa vòng tay của Huỳnh Hiểu Minh.

Nguồn: QQ