Hoa hậu Phạm Hương xóa ảnh chụp chung với chồng đại gia?

Dù đã không còn hoạt động nghệ thuật hơn nửa thập kỷ, cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương vẫn được khán giả quan tâm. Sau nhiều năm chung sống, hôn nhân của người đẹp sinh năm 1991 và chồng đại gia lại vướng nghi vấn trục trặc. Nguyên do vì Hoa hậu từ lâu đã không còn chia sẻ ảnh chung với nửa kia.

Mới đây, thám tử mạng phát hiện ra Phạm Hương đã âm thầm xóa hoặc ẩn đi một số hình ảnh chụp chung với chồng doanh nhân trên trang Instagram cá nhân. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán xoay quanh cuộc sống hôn nhân kín tiếng của nàng hậu.

Trước đó, dù đã lập gia đình và có hai con, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 luôn giữ nguyên tắc hạn chế chia sẻ về chồng cũng như cuộc sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải vài hình ảnh mang tính kỷ niệm.

Động thái lạ này của Phạm Hương càng khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại của cô và chồng đại gia. Không ít người lại hoài nghi về những trục trặc trong hôn nhân. Từ khi sang Mỹ định cư, Phạm Hương tập trung cho cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Hoa hậu Phạm Hương từng chia sẻ hình ảnh bên ông xã nhưng khéo léo giấu mặt. Ảnh: FBNV

Cô được cho là đã ẩn đi hoặc xóa nhiều hình ảnh chụp chung với nửa kia. Ảnh: FBNV

Hiện tại, netizen phát hiện ra cô chỉ giữ lại một vài bức ảnh cưới. Ảnh: FBNV

Ông xã đại gia của Phạm Hương đã vắng mặt khá lâu. Trên mạng xã hội, cô đăng tải hình ảnh đời thường bên các con, chuyện kinh doanh chứ không nhắc tới nửa kia. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương lui về hậu trường, sang Mỹ sinh sống cùng chồng doanh nhân và toàn tâm vun vén cho tổ ấm. Người đẹp từng tiết lộ, ông xã chính là “chỗ dựa tinh thần” vững chắc, luôn đồng hành và ủng hộ cô trong mọi lựa chọn. Cuộc sống của Phạm Hương tại xứ cờ hoa luôn gắn liền với hình ảnh sang trọng.

Phạm Hương được cầu hôn vào tháng 2/2019, song đến nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Nàng hậu từng chia sẻ mong muốn chờ đến khi các con đủ lớn, có thể cùng bố mẹ bước vào lễ đường và mang nhẫn cưới, rồi mới tính đến chuyện kết hôn chính thức. Đến tháng 8/2023, vợ chồng Phạm Hương đưa các con về Việt Nam thăm gia đình, nhân dịp này cô cũng thực hiện bộ ảnh cưới được nhiều khán giả chú ý.

Chồng của nàng hậu là doanh nhân Bobby Trần, một Việt kiều giàu có. Ảnh: FBNV

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".