Mai Tài Phến lên tiếng, chuyện với Mỹ Tâm sắp rõ

Mai Tài Phến ngày càng "thả thính" táo bạo, khiến nghi vấn tình cảm với Mỹ Tâm “nóng hơn" bao giờ hết. Nam diễn viên vừa đăng tải dòng trạng thái ngọt ngào kèm hình ảnh hậu trường, được xem như động thái ngầm xác nhận mối quan hệ sau 8 năm chỉ im lặng và úp mở.

Và ta chọn nhau giữa bao ngã rẽ

Không ồn ào, cũng chẳng phô trương

Chỉ là nắm tay qua ngày rất khẽ

Mà tim thì ấm đến lạ thường

Dù không nhắc trực tiếp tên, nội dung này xuất hiện đúng lúc mạng xã hội xôn xao vì việc anh liên tục dành những lời lẽ và hành động công khai tình cảm với “cô Út”. Loạt câu chữ lãng mạn vàm tag "Mỹ Tâm" của Mai Tài Phến khiến người hâm mộ hào hứng coi như động thái "xác nhận ngầm" mối quan hệ với đàn chị. Mặc dù kết thúc status bằng câu “Cắt… good take”, đi kèm khoảnh khắc anh đội mũ in chữ “TÀI MOVIE”. Nhưng nhiều người cho rằng nam diễn viên đang mượn chữ ở phim trường nói hộ lòng mình. Cách kể chuyện nửa thơ nửa khẩu lệnh set quay khiến công chúng liên tưởng ngay tới một “phân cảnh đời thật” với nữ ca sĩ hơn là status quảng bá dự án thông thường.

Hình ảnh Mỹ Tâm cùng Mai Tài Phến cùng đeo tai nghe, giao tiếp qua micro như đang ở trường quay khiến khán giả càng dậy sóng những đồn đoán về mối quan hệ của 2 người.

Trước đó, tại concert “See The Light”, Mỹ Tâm chủ động gọi tên Mai Tài Phến giữa biển 40.000 khán giả và nói “love you”, rồi nhờ anh giơ tay để cả sân vận động cùng nhìn thấy. Đáp lại, nam diễn viên không né tránh mà vui vẻ vẫy tay, “bắn tim”, tạo nên loạt khoảnh khắc viral và được người hâm mộ gọi vui là màn “ra mắt” công khai.

Nam diễn viên cũng nhiều lần gây chú ý khi chia sẻ thông tin concert, phim ảnh liên quan đến Mỹ Tâm với những caption chơi chữ như “Mai lai”, được fan giải mã là “my life” hoặc “my light”, qua đó như khẳng định nữ ca sĩ giữ vị trí rất đặc biệt trong cuộc sống của anh.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gắn bó từ sau lần hợp tác trong MV “Đừng hỏi em” rồi phim “Chị trợ lý của anh”, liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở sự kiện, đời thường, thậm chí đi cùng gia đình, họ hàng nữ ca sĩ. Dù vậy, cả hai luôn chọn cách im lặng, khi được hỏi chỉ nói “đối xử tốt với nhau”, “nếu có thể sẽ tiến xa hơn, không thì giữ tình cảm bạn bè”, khiến mối quan hệ càng thêm nhiều khoảng trống để khán giả tự suy đoán.

Sự im lặng kéo dài khiến Mai Tài Phến từng chịu áp lực, bị soi xét về “danh phận”, nhưng theo thời gian, công chúng dần chuyển sang cảm mến vì sự kiên định, âm thầm ủng hộ bạn gái tin đồn trong mọi hoạt động hơn là tận dụng ồn ào để đánh bóng tên tuổi.

Thời điểm status ngọt ngào được đăng tải trùng với giai đoạn cả hai xác nhận tái hợp trong bộ phim “TÀI”, dự kiến ra rạp mùa xuân 2026, nơi Mỹ Tâm giữ vai trò nhà sản xuất, còn Mai Tài Phến đảm nhiệm vai chính. Hình ảnh nam diễn viên trong phòng điều hành, đội mũ có logo phim khiến khán giả tin rằng anh đang dùng chính dự án chung để kể câu chuyện tình cảm của mình.

Trong bối cảnh tin đồn “ảnh cưới”, chuyện ra mắt gia đình và những màn tương tác ngọt ngào liên tiếp bị ghi lại, dòng trạng thái mới nhất được xem như bước chuyển từ “im lặng” sang “thừa nhận bằng hành động”, mở ra kỳ vọng về một màn xác nhận chính thức của cặp đôi được yêu mến bậc nhất showbiz Việt.

Tổng hợp