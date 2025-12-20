Đội hình U22 Việt Nam "xả vai" cầu thủ: Nói là diễn viên hay người mẫu chắc cũng tin!

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng mãn nhãn và cảm xúc tại SEA Games 33. Mỗi người đều để lại dấu ấn cũng như cho thấy sự trưởng thành qua từng trận đấu, đem đến sự bùng nổ cuối cùng với HCV môn bóng đá nam.

Song rời sân cỏ với những pha bứt tốc, va chạm căng thẳng hay cú dứt điểm nét căng, dàn hot boy U22 Việt Nam ngoài đời lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác. Không còn quần đùi áo số thấm mồ hôi, các cầu thủ xuất hiện trong phong cách đời thường đơn giản, gọn gàng nhưng càng làm bật lên visual sáng bừng.

Đặc biệt lợi thế về thể hình khi ai cũng cao 1m8 - 1m9, body “múi sầu riêng” săn chắc, từng khối rõ nét cũng giúp họ nổi bật hơn. Thậm chí nhiều người còn nói đùa rằng khi đặt dàn cầu thủ U22 ngoài đời, nếu có ai nhầm lẫn họ là người mẫu hay diễn viên thì cũng chẳng có gì lạ. Bởi thần thái và vóc dáng của các chiến binh sao vàng hiện tại đã vượt “chuẩn” cầu thủ quen thuộc trong mắt công chúng.

Thủ môn Trần Trung Kiên sinh năm 2003, đến từ Hưng Yên, hiện đang thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Nam thủ môn sở hữu chiều cao 1m91 cùng làn da trắng dù thường xuyên tập luyện, thi đấu ngoài trời, Trung Kiên dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

Định nghĩa bờ vai Thái Bình Dương là đây chứ đâu nữa!

Nhân tố gây chú ý tiếp theo chính là cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004), đến từ Nghệ An. Từng được gọi là Bắc "còi" nhưng Đình Bắc đã có pha dậy thì thành công, hiện tại sở hữu chiều cao 1m8.

Dù chỉ chọn những trang phục có màu sắc cơ bản như trắng - đen nhưng Đình Bắc vẫn rất thu hút với gương mặt ưa nhìn, làn da trắng trẻo.

Về khoản body thì không thể bỏ qua cầu thủ Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, đến từ Tây Ninh. Với cường độ tập luyện và thi đấu của VĐV chuyên nghiệp, Lý Đức sở hữu body cơ bắp cuồn cuộn, thường xuyên chia sẻ thành quả này lên MXH.

Style đời thường của Lý Đức trẻ trung, khoẻ khoắn. Cỡ này mà lọt vào ống kính "trạm tỷ" thì chắc chắn thành idol!

Ảnh cưới của cặp đôi mẫu lookbook nào à? Không phải! Đó là Thanh Nhàn và vợ. Dù hiếm khi đăng ảnh đời thường nhưng ảnh cưới của Thanh Nhàn cũng đem đến một cái nhìn mới mẻ về chàng cầu thủ này.

Và thực tế thì Thanh Nhàn cũng đã làm người mẫu cho một số thương hiệu thể thao rồi nhé!

Một ẩn số đẹp trai khác của U22 Việt Nam là Lê Viktor - cầu thủ có bố người Việt, mẹ người Nga. Viktor sinh năm 2003 tại Nga và có chiều cao 1m78.