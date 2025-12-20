Mỹ nhân "Bản tình ca mùa đông" mới ngày nào đã 50 tuổi: Tiết lộ thường uống 2 món nước "đóng băng" tuổi tác, toàn loại hợp người sống xanh

Nhắc đến Choi Ji Woo, khán giả châu Á lập tức nhớ tới "mỹ nhân Bản tình ca mùa đông" biểu tượng nhan sắc và khí chất của màn ảnh Hàn suốt hơn hai thập kỷ. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là sự nghiệp bền bỉ, đời tư kín tiếng mà còn là diện mạo trẻ trung gần như không bị thời gian bào mòn. Ở độ tuổi mà nhiều phụ nữ bắt đầu lo lắng vì da chảy xệ, khô sạm, Choi Ji Woo vẫn giữ được làn da sáng mịn, thần thái tươi tắn và vóc dáng gọn gàng.

Trong nhiều chia sẻ hiếm hoi về đời sống cá nhân, nữ diễn viên từng tiết lộ, cô không chạy theo những phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay can thiệp xâm lấn. Bí quyết nằm ở lối sống xanh, ăn uống điều độ và duy trì những thói quen nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày. Đặc biệt, có 2 món nước được Choi Ji Woo xem như "bảo bối chống già" vừa tốt cho da, vừa nâng đỡ sức khỏe tổng thể, rất phù hợp với phụ nữ theo đuổi phong cách sống lành mạnh.

1. Trà nhân sâm

Choi Ji Woo từng chia sẻ, một trong những thói quen cô duy trì suốt nhiều năm là uống trà nhân sâm mỗi ngày. Đây không chỉ là thức uống truyền thống của Hàn Quốc mà còn được xem như "thần dược" tự nhiên giúp nuôi dưỡng cơ thể từ gốc.

Nhân sâm có khả năng tăng cường tuần hoàn máu, giúp oxy và dưỡng chất được vận chuyển tốt hơn tới các tế bào, trong đó có tế bào da. Khi làn da được "thở" đủ oxy, quá trình tái tạo sẽ diễn ra hiệu quả hơn, da trở nên hồng hào, đàn hồi tốt và giảm rõ rệt các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da xỉn màu.

Không dừng lại ở đó, trà nhân sâm còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ cân bằng độ ẩm và cải thiện hàng rào bảo vệ da. Kiên trì sử dụng trong thời gian dài, làn da sẽ dần sáng mịn, đều màu và khỏe khoắn hơn, điều mà Choi Ji Woo chính là minh chứng sống.

Ở góc độ sức khỏe, trà nhân sâm là lựa chọn rất "được lòng" những người theo đuổi lối sống xanh. Thức uống này giúp tăng cường miễn dịch, giảm stress, yếu tố âm thầm đẩy nhanh quá trình lão hóa ở phụ nữ hiện đại. Bên cạnh đó, nhân sâm còn hỗ trợ cải thiện khả năng tập trung, tăng năng lượng tự nhiên, nhờ vậy giúp giảm mệt mỏi, nâng cao hiệu suất làm việc mà không cần phụ thuộc vào cà phê hay đồ uống kích thích.

Một lợi ích ít được nhắc tới nhưng rất đáng giá là trà nhân sâm còn hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý, giúp cơ thể dẻo dai và cân bằng hơn theo thời gian.

Tuy nhiên, khi sử dụng trà nhân sâm với mong muốn làm đẹp và chống lão hóa, chị em cũng cần lưu ý: Tác dụng có thể khác nhau tùy cơ địa. Nhân sâm không nên dùng quá liều, đặc biệt với người có huyết áp cao hoặc dễ mất ngủ. Sử dụng đều đặn, vừa phải mới là chìa khóa để đẹp bền vững.

2. Nước ép rau củ tươi

Bên cạnh trà nhân sâm, nước ép rau củ quả tươi là món nước không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của Choi Ji Woo. Sau bữa sáng, nữ diễn viên thường tự thưởng cho mình một cốc nước ép rau củ để khởi động ngày mới đầy năng lượng.

Đặc biệt, vào buổi tối, cô chọn uống nước ép rau củ trước bữa ăn. Thói quen này giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều, từ đó giữ vóc dáng thon gọn và hỗ trợ làn da căng mịn hiệu quả hơn.

Rau củ quả tươi là "kho báu" vitamin và khoáng chất cần thiết cho làn da. Vitamin A, C, E cùng các khoáng chất tự nhiên giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng. Hàm lượng nước cao trong rau củ cũng giúp cơ thể và làn da được hydrat hóa tốt hơn, giảm tình trạng khô da, một trong những nguyên nhân khiến da nhanh lão hóa.

Điểm cộng lớn khiến nước ép rau củ trở thành lựa chọn lý tưởng cho người sống xanh nằm ở hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Những chất này giúp trung hòa gốc tự do, "kẻ thù" của làn da, từ đó làm chậm quá trình oxy hóa và lão hóa tự nhiên.

Không chỉ đẹp da, nước ép rau củ còn ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ thải độc và tạo cảm giác no lâu. Nhờ đó, việc kiểm soát cân nặng trở nên nhẹ nhàng hơn, không cần ép mình vào chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Điểm chung của trà nhân sâm và nước ép rau củ tươi là đều có nguồn gốc tự nhiên, ít qua chế biến, thân thiện với cơ thể và môi trường. Đây cũng chính là lý do 2 món nước này đặc biệt phù hợp với những người theo đuổi lối sống xanh, sống lành mạnh và muốn trẻ lâu một cách bền vững.

Choi Ji Woo không tìm cách "đánh bại" thời gian, cô chọn cách sống hài hòa với nó. Và đôi khi, bí quyết chống già lại bắt đầu từ những điều giản dị nhất: Một tách trà ấm mỗi ngày, một cốc nước ép rau củ tươi, cùng sự kiên trì chăm sóc bản thân từ bên trong. Với phụ nữ hiện đại, đó có lẽ mới là công thức làm đẹp đáng học hỏi nhất.

