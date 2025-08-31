Hòa Minzy da trắng sáng, căng bóng nhờ chăm uống 1 loại nước trước khi đi ngủ: Phụ nữ tuổi 30+ khuyến khích dùng để đẹp da, chống loãng xương

Hòa Minzy là một ca sĩ không chỉ được khán giả yêu mến bởi giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, nhất là những ca khúc gần đây đậm chất tình yêu quê hương, đất nước. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ sinh năm 1995 còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ visual nổi bật: Gương mặt tươi sáng, làn da trắng mịn, căng bóng, rạng rỡ mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Nhiều khán giả tò mò bí quyết giữ nhan sắc trẻ trung của Hòa Minzy, đặc biệt là món đồ uống quen thuộc mà cô thường dùng trước khi đi ngủ.

Collagen - Đồ uống trước khi đi ngủ giúp Hòa Minzy có làn da trắng sáng, căng bóng

Theo chia sẻ, Hòa Minzy duy trì thói quen uống collagen trước khi đi ngủ. Đây chính là chìa khóa quan trọng giúp cô giữ được làn da trắng sáng, mềm mịn dù lịch trình bận rộn.

Các chuyên gia da liễu cho biết, collagen là loại protein chiếm đến 70% cấu trúc da, đóng vai trò tạo độ đàn hồi và căng bóng cho bề mặt da. Khi bước qua tuổi 25, lượng collagen trong cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến tình trạng da khô, nhăn nheo, chảy xệ. Việc bổ sung collagen từ bên ngoài giúp bù đắp phần thiếu hụt, hỗ trợ duy trì làn da săn chắc, giảm nếp nhăn và mang lại vẻ ngoài tươi trẻ.

Vì sao nên uống collagen trước khi ngủ?

Nghiên cứu trên Journal of Cosmetic Dermatology cho thấy, thời điểm ban đêm, đặc biệt trong giấc ngủ sâu, là giai đoạn cơ thể tái tạo và phục hồi tế bào mạnh mẽ nhất. Khi uống collagen vào buổi tối, cơ thể sẽ hấp thu và chuyển hóa tốt hơn, giúp các dưỡng chất phát huy hiệu quả tối ưu cho làn da. Đây cũng là lý do Hòa Minzy chọn "uống collagen trước giờ đi ngủ" thay vì vào buổi sáng.

Lưu ý khi uống collagen để tránh hại sức khỏe

Dù collagen mang lại nhiều lợi ích, song các chuyên gia khuyến cáo:

- Không nên lạm dụng: Uống theo hướng dẫn trên bao bì, tốt hơn là có sự tham vấn của chuyên gia da liễu. Uống quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa nên không được lạm dụng.

- Chọn sản phẩm uy tín: Collagen thủy phân (peptide collagen) được đánh giá dễ hấp thu nhất.

- Kết hợp lối sống lành mạnh: Uống collagen nhưng vẫn cần ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh, tập luyện để đạt hiệu quả tối ưu.

Ngoài collagen, có 2 loại đồ uống khác giúp Hòa Minzy duy trì làn da trắng sáng, căng bóng

Không chỉ uống collagen, Hòa Minzy còn khéo léo bổ sung thêm những loại đồ uống hỗ trợ làn da:

1. Vitamin tổng hợp

Ngoài collagen, Hòa Minzy duy trì thói quen uống vitamin tổng hợp hằng ngày. Các loại vitamin A, C, E, nhóm B và kẽm, selen… có tác dụng quan trọng trong việc nuôi dưỡng làn da, ngăn ngừa oxy hóa và hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên.

Vitamin C: Giúp sáng da, làm mờ vết thâm, kích thích cơ thể tạo collagen.

Vitamin E: Bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, chống lão hóa.

Vitamin nhóm B: Duy trì hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa khô nứt, bong tróc.

Việc bổ sung vitamin tổng hợp giúp Hòa Minzy có nguồn năng lượng dồi dào, đồng thời giữ làn da luôn căng bóng, rạng rỡ dù làm việc với cường độ cao.

2. Nước rau diếp cá

Một trong những bí quyết bất ngờ khác của nữ ca sĩ là uống nước rau diếp cá khi da nổi mụn. Trong y học cổ truyền, rau diếp cá có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ giảm viêm.

Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy, rau diếp cá chứa quercetin và các flavonoid có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn tự nhiên (theo Journal of Ethnopharmacology).

Nhờ đó, khi cơ thể nóng trong hoặc da bùng phát mụn, uống nước rau diếp cá sẽ giúp cải thiện tình trạng mẩn đỏ, sưng viêm, đồng thời mang lại làn da mịn màng trở lại.

Có thể thấy, để sở hữu làn da trắng sáng, căng bóng và tràn đầy sức sống như Hòa Minzy không phải chuyện "một sớm một chiều". Bí quyết của cô là kết hợp uống collagen trước khi đi ngủ, bổ sung vitamin tổng hợp và tận dụng nước rau diếp cá khi cần thiết. Quan trọng hơn, Hòa Minzy còn duy trì chế độ sống khoa học: Ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Đây chính là thông điệp gửi đến phái đẹp: Chăm da không chỉ dừng ở mỹ phẩm bôi ngoài, mà còn bắt đầu từ việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

