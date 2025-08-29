Ông bà dặn: 3 dấu hiệu của ngôi nhà có phúc khí kéo dài trăm năm, con cháu hưởng phúc đời đời, nếu nhà bạn có đủ thì xin chúc mừng

Trong quan niệm Á Đông, ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là gốc rễ gắn liền với vận mệnh của cả gia tộc. Bởi vậy nhiều gia đình luôn coi trọng việc chọn đất, dựng nhà và giữ gìn nề nếp. Theo các bậc cao niên, có bốn dấu hiệu quan trọng cho thấy một ngôi nhà hội tụ phúc khí, có thể giúp gia đình bền lâu, con cháu đời đời hưởng lộc.

Ngôi nhà luôn tràn đầy ánh sáng và gió lành

Người xưa quan niệm “nhà phải thông thì khí mới tụ”. Một căn nhà sáng sủa, thoáng đãng, có gió lưu thông sẽ mang đến sinh khí, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và cả vận may của gia chủ.

Ảnh minh hoạ

Nếu cửa sổ thường mở ra hướng đón nắng sớm, ánh sáng dịu dàng len vào từng góc phòng, gió mát tự nhiên thổi qua thì đó là dấu hiệu nhà ở hợp phong thủy. Ngược lại, một ngôi nhà ẩm thấp, thiếu sáng dễ tích tụ âm khí, lâu dần khiến gia đạo bất ổn, sức khỏe suy giảm.

Trong nhà có tiếng cười và sự hòa thuận

Phúc khí lớn nhất của gia đình chính là sự yên ấm. Dù ngôi nhà có nguy nga hay giản dị, nếu các thành viên biết kính trên nhường dưới, bữa cơm luôn có tiếng cười, thì đó đã là dấu hiệu của phúc đức lâu bền.

Ông bà ta thường nói: “Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng”. Sự yêu thương, gắn kết giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa các anh, chị, em, sẽ nuôi dưỡng năng lượng tích cực, lan tỏa may mắn.

Một ngôi nhà càng nhiều tiếng cười thì càng tích tụ phúc khí, con cháu về sau cũng được hưởng nền tảng hạnh phúc này.

Sân vườn xanh tốt, cây cối trổ lộc

Trong nếp sống truyền thống, nhiều gia đình Việt thường dành một khoảng sân hay góc vườn để trồng cây. Không chỉ để làm đẹp, cây xanh còn tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển.

Một ngôi nhà có cây cối tươi tốt, hoa lá đơm nụ, chim chóc ghé về, được coi là nơi hội tụ dương khí, mang lại tài lộc và sự sung túc. Thậm chí, chỉ cần vài chậu cây cảnh nhỏ trên ban công hay góc phòng khách cũng có thể giúp điều hòa không gian, mang lại cảm giác an lành.

Ảnh minh hoạ

Ngược lại, nếu cây cối quanh nhà héo úa, đất khô cằn, lâu ngày không được chăm sóc thì cũng phản ánh phần nào sinh khí trong gia đình bị suy giảm.

Trong xã hội hiện đại, đôi khi con người mải miết với guồng quay công việc, ít để ý đến những điều tưởng chừng nhỏ bé trên. Tuy nhiên, chính những yếu tố giản dị ấy lại là nền tảng của một gia đình bền vững, ngôi nhà có phúc khí, nơi con cháu đời đời tìm về và được chở che.

Bởi vậy, lời dặn của ông bà từ thuở xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị: muốn có phúc khí lâu bền, hãy bắt đầu từ việc giữ ngôi nhà sáng sủa, trồng cây xanh, sống hòa thuận. Khi đó, ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là mái ấm thực sự, chốn lưu giữ phúc lành cho muôn đời sau.

(Tổng hợp)