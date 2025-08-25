1 sân golf ở Việt Nam có vị trí nhìn thẳng ra vịnh biển, cách trung tâm hơn 10 phút di chuyển, được tạp chí Mỹ khẳng định: Đẹp top 3 thế giới

Sân golf có tầm nhìn “tọa sơn hướng hải” độc nhất

Quảng Ninh là một trong những tỉnh sở hữu nhiều sân golf chất lượng với trải nghiệm đa dạng, độc đáo ở Việt Nam. Theo quy hoạch của địa phương này thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến Quảng Ninh sẽ có thêm 16 sân golf, nâng tổng số sân golf của tỉnh lên 20.

Hiện nay, một số sân golf trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động bao gồm: Móng Cái Golf Club, Tuần Châu Golf Resort, Silk Path Đông Triều và FLC Golf Club Hạ Long.

Trong số 4 địa chỉ trên, sân golf FLC Hạ Long là sân 18 hố duy nhất tại Việt Nam có tầm nhìn "tọa sơn hướng hải" ngoạn mục. Đây cũng là một trong top 3 sân golf đẹp nhất thế giới năm 2020 được bình chọn bởi Golf Inc - Tạp chí nổi tiếng về golf của Mỹ.

Sân golf FLC Hạ Long được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế 18 hố par 71 cùng chiều dài lên tới 6092 yard

Nằm trong quần thể nghỉ dưỡng FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế FLC Golf Club Ha Long có diện tích gần 85ha, tọa lạc trên đỉnh đồi Văn Nghệ. Đây là sân golf duy nhất tại Việt Nam sở hữu tầm nhìn ôm trọn cảnh quan độc đáo của Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới 2 lần được UNESCO công nhận.

Cách trung tâm TP Hạ Long chỉ hơn 10 phút di chuyển bằng ô tô, sân golf FLC Hạ có địa hình đa dạng với những bẫy cát được đặt ở vị trí chiến lược kết hợp với các dốc thoải, núi đá vôi nhấp nhô xen kẽ hệ thực vật tại chỗ.

Sân golf này do Schmidt-Curley - một trong những công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới đảm nhiệm. Theo kiến trúc sư sân golf lừng danh Brian Curley, khu vực xây dựng sân golf là một trong những địa điểm độc đáo nhất mà một kiến trúc sư được giao. Sự thay đổi độ cao của địa hình đồi núi và dốc đá ven biển đặt ra vô số thách thức cho đội ngũ tư vấn, thiết kế và xây dựng.

Với quy mô 18 hố đạt chuẩn quốc tế, chiều dài hơn 6.000 yard, sân được thiết kế phù hợp cho cả người mới chơi lẫn các giải đấu chuyên nghiệp. Nơi đây đã từng được chọn làm nơi tổ chức các giải đấu lớn như Hanoi Notary Golf Challenge, KLF Golf Tournament, FLC Biscom Golf Tournament, Overseas Vietnamese World Golf Championship 2019, FLC Golf Tournament.

Theo nhiều golfer, một số hố golf tại đây được ví như “hố golf trong mơ” khi hướng ra toàn cảnh vịnh, mang đến cảm giác vừa chinh phục vừa thư giãn. Hố số 8 và hố số 12 chính là tọa độ “cực phẩm” để tận hưởng trải nghiệm có một không hai này.

Du lịch golf - mảnh đất màu mỡ

Không chỉ dừng lại ở sân golf, quần thể FLC Hạ Long còn tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp. Từ khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng sang trọng, bể bơi vô cực đến nhà hàng quốc tế, tất cả được thiết kế để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Sau những vòng golf căng thẳng, golfer có thể dễ dàng tận hưởng ẩm thực, thư giãn spa hoặc khám phá các tuyến du thuyền trên vịnh.

Chính sự kết hợp này khiến FLC Hạ Long trở thành điểm đến lý tưởng không chỉ cho giới golfer, mà còn cho các gia đình và doanh nhân muốn kết hợp thể thao với nghỉ dưỡng, sự kiện và hội thảo.

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, du lịch golf được đánh giá là môn thể thao chi trả cao. Đến nay, nhiều du khách trong và ngoài nước đã và đang sẵn sàng mở hầu bao cho hoạt động này càng nhiều.

Quảng Ninh đẩy mạnh đầu tư xây dựng, sẵn sàng đưa nơi đây trở thành một trong những trung tâm du lịch golf của phía Bắc

Theo các chuyên gia, khác với phong trào truyền thống, khách du lịch golf thường đến và quay lại nhiều lần, sử dụng các dịch vụ khách sạn, nhà hàng cao cấp. Phát triển dịch vụ golf không chỉ giúp Quảng Ninh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh du lịch mà còn thu hút được đối tượng khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, kích thích phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp.

Với đặc trưng địa hình có tới 80% diện tích đồi núi và hơn 6.000 km2 mặt biển, cùng với cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, Quảng Ninh đang hướng đến mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch golf hàng đầu ở Việt Nam.