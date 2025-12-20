Chung kết Miss Cosmo 2025: Phương Linh lọt Top 10, visual cực sáng!

Miss Cosmo 2025 mang chủ đề "Rồng vươn mình", được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 71 thí sinh quốc tế. Vào tối ngày 20/12, các người đẹp đã chính thức bước vào đêm thi quan trọng nhất, được tổ chức tại Công viên Sáng tạo TP.HCM.

Trong đêm Chung kết, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua các vòng trình diễn để ban giám khảo chọn ra Top 21, Top 10 và Top 5. Từ Top 5, hai thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phần thi hùng biện để tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Năm nay, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Phương Linh. Hiện tại, cô đã xuất sắc được gọi tên vào Top 10.

Suốt gần 1 tháng qua, người đẹp được đánh giá giữ phong độ ổn định, luôn xuất hiện năng lượng và chỉn chu. Sự thể hiện của Phương Linh khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng, mong rằng cô sẽ đem thành tích cao về cho Việt Nam.

Phương Linh xuất hiện đầy năng lượng, chính thức lọt Top 10 Miss Cosmo 2025.

Tối 20/12, chung kết Miss Cosmo - Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế chính thức diễn ra tại TP. HCM. Nguồn: Miss Cosmo

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của châu Á. Phương Linh cao 1,75 m, số đo ba vòng 87-65-91 cm. Cô được khán giả nhận xét có gương mặt đẹp, nụ cười sáng. Trong 5 tháng chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế, nàng hậu này đã trao dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp, rèn luyện thể hình, xây dựng phong cách thời trang.

Người đẹp tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với GPA 3.6/4.0, chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý chuỗi công nghệ thông tin. Ngoài ra, cô hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston.

Nguyễn Hoàng Phương Linh là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025. Ảnh: FBNV

Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 71 thí sinh trên toàn thế giới. Top 2 Miss Cosmo 2025 sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid và Á hậu Mook Karnruethai Tassabut trên sân khấu chung kết.

Trước đó, Ban Tổ chức Miss Cosmo 2025 chính thức công bố thêm loạt nghệ sĩ khuấy động sân khấu đêm Chung kết gồm Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Văn Mai Hương, DJ WOKEUP, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid và Hoa Hậu Hoàn Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh.

Chung kết Miss Cosmo 2025 hứa hẹn là một đêm bùng nổ của nhan sắc kết hợp cùng âm nhạc mãn nhãn. Nguồn: Miss Cosmo

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, cuộc thi hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng trao quyền dành cho phụ nữ và tạo nên ảnh hưởng tích cực.

Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo đã tạo dấu ấn với sự góp mặt của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời khẳng định sức hút qua làn sóng truyền thông sôi động, thu hút sự quan tâm của khán giả và báo chí quốc tế.